నిర్మల్ యువకుడి అరుదైన ఘనత - సైక్లింగ్లో అంతర్జాతీయ పోటీలకు అర్హత
సూపర్ రాండన్యుర్ టైటిల్కు అర్హత పొందిన రాహుల్ - కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు జరిగే పోటీల్లో గెలుపొందడమే యువకుడి లక్ష్యం
Published : December 8, 2025 at 7:46 PM IST
Nirmal Town Cyclist Wins SR Title : కొందరు శరీరం ఫిట్నెస్గా ఉండటం కోసం సైక్లింగ్ చేస్తారు. మరికొందరు ఇష్టంతో సైక్లింగ్ చేస్తారు. కారణమేదైనా, అందులో తమకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు పొందాలని కొందరు ఆరాటపడుతుంటారు. నిర్మల్ జిల్లాకు చెందిన గందె రాహుల్ కూడా సైక్లింగ్లో ప్రత్యేక స్థానం సంపాదించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారు. ఇటీవలే సైక్లింగ్లో అంతర్జాతీయ స్థాయి గుర్తింపు లభించినట్లుగా పేర్కొనే ఎస్ఆర్ (సూపర్ రాండన్యుర్) టైటిల్కు రాహుల్ అర్హత సాధించిన సైక్లిస్టుగా రికార్డు నెలకొల్పారు. దీని ద్వారా అంతర్జాతీయ సైక్లింగ్ పోటీలకు అర్హత సాధించారు. ఈ ఫీట్ పొందేందుకు నిర్ధిష్ట సమయంలో నిర్ణీత దూరాన్ని చేరుకోవాల్సి ఉంటుంది. అత్యంత కఠినమైన సవాళ్లలో దీన్ని ఒక దానిగా పరిగణిస్తారు.
పరుగు నుంచి సైక్లింగ్కు చేరి : నిర్మల్ పట్టణానికి చెందిన గందె సునీల్, పద్మ దంపతుల సంతానమే రాహుల్. ప్రస్తుతం ఈయన స్థానిక ప్రాంతంలోనే ఓ మెడికల్ షాప్ను నిర్వహిస్తున్నారు. రాహుల్కు సైక్లింగ్ కంటే ముందు పరుగు పందెమంటే ఎంతో ఆసక్తి. తరచూ మారథాన్లో కూడా పాల్గొంటుంటారు. అయితే, గతంలో నిర్మల్ పట్టణంలో ప్రారంభమైన నిర్మల్ సైక్లింగ్ క్లబ్లో ఈయన ఓ సభ్యుడిగా చేరారు. ఆ విధంగా సైక్లింగ్పై మక్కువ పెరిగింది. ఈ క్రమంలోనే తన సహచర సభ్యుడి ద్వారా, రాహుల్ ఎస్ఆర్ టైటిల్ గురించి తెలుసుకున్నారు. అలా తానూ ఆ టైటిల్ను గెలుపొందడమే ధ్యేయంగా పెట్టుకున్నారు.
ఈ సంస్థ ఆధ్వర్యంలో : ఆడక్స్ క్లబ్ పారిసియన్ అనే సంస్థ ప్రతి ఏటా తన ఆధ్వర్యంలో సైక్లింగ్ పోటీలను నిర్వహిస్తుంటుంది. ఒక సంవత్సర కాలంకో పలు నిర్దిష్ట సమయాల్లో కేటాయించిన నిర్ణీత దూరాన్ని చేరుకున్న వారిని, సంస్థ విజేతగా ప్రకటిస్తుంది. దీని కోసం కొన్ని కఠినమైన సైక్లింగ్ ఈవెంట్స్ నిర్వహిస్తుంటుంది.
- 13 గంటల్లో 200 కిలోమీటర్ల గమ్యాన్ని చేరుకోవడం
- 20 గంటల్లో 300 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పూర్తిచేయడం
- 400 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని 27 గంటల్లో చేరుకోవడం
- 40 గంటల్లో 600 కిలోమీటర్ల దూరాన్ని పూర్తిచేయడం
ఈ ఈవెంట్లన్నింటినీ పూర్తిచేసిన వారికే టైటిల్ సొంతమవుతుంది. ఈ ఫీట్ను సాధించడం సైక్లింగ్ ప్రపంచంలో దీన్ని సవాలుగా పేర్కొంటారు.
లక్ష్యానికి చేరుకునేందుకు : రాహుల్ ఎస్ఆర్ టైటిల్కు అర్హత సాధించడం కోసం తీవ్రంగా శ్రమించారు. యోగా, పోషకాహారంపై దృష్టి సారించారు. ముందుగా ఒక రోజు మొత్తంలో 100 కిలోమీటర్ల చొప్పున సైకిల్ తొక్కేవారు. తర్వాత పారిసియన్ క్లబ్ నిర్దేశించిన ఈవెంట్లును ఒక ఏడాది కాలంలోనే 200, 300, 400 కిలోమీటర్ల సైక్లింగ్ ఈవెంట్లను సాధించారు. తాజాగా 600 కిలోమీటర్ల ఈవెంట్ను సైతం గెలుపొంది ఎస్ఆర్ టైటిల్కు అర్హత సాధించాడు. మరో మూడు, నాలుగు రోజుల్లో ఈ టైటిల్ను అధికారికంగా జారీ చేస్తారని ఆయన తెలిపారు. ఈ పోటీలకు ఎంతో మంది ప్రయత్నిస్తున్నా, చాలా తక్కువ మంది మాత్రమే అర్హత సాధిస్తారు.
"టైటిల్కు అర్హత సాధించిన వారు అంతర్జాతీయ సైక్లింగ్ పోటీల్లో పాల్గనవచ్చు. దీంతో అంతర్జాతీయ గుర్తింపు పొందినట్లే. ఎస్ఆర్ టైటిల్కు అర్హత సాధించడం పట్ల నాకెంతో ఆనందంగా ఉంది. కశ్మీర్ నుంచి కన్యాకుమారి వరకు జరిగే సైక్లింగ్ పోటీల్లో పాల్గొని గెలవాలని లక్ష్యంగా పెట్టుకున్నాను. పట్టుదల, సహనం ఉంటే ఎవరైనా, ఎందులోనైనా రాణించేందుకు అవకాశముంది"- గందె రాహుల్, నిర్మల్
28 రాష్ట్రాలు- లక్ష కి.మీల సైకిల్ యాత్ర- యంగ్ సైక్లిస్ట్ సుభోద్ సోలో సాహసం వెనక కారణమిదే!
ఒక్కకాలుతో 10వేల కి.మీ సైకిల్ యాత్ర- ఏడు దేశాలు చుట్టేసిన రాకేశ్