YUVA : ఇది కదా సోదరబంధం : అన్న ఉద్యోగం కోసం చదువు త్యాగం చేసిన తమ్ముడు
అరవింద్ మెకానిక్గా పని చేస్తూ అన్న చదువుకు సాయం - తమ్ముడి కష్టానికి ప్రతిఫలంగా ఉద్యోగం సాధించిన అన్న - గ్రూప్-3 ఫలితాల్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా ప్రభుత్వ కొలువు
Published : December 31, 2025 at 3:59 PM IST
Younger Brother Struggle Turns Into Elder brother Success : సాధారణంగా పిల్లల భవిష్యత్తు కోసం తల్లిదండ్రులు తమ జీవితాన్ని ధారపోస్తారు. కానీ ఈ కథ భిన్నమైంది. సోదరుడి కలలు సాకారం చేసేందుకు తమ్ముడు ఏకంగా తన చదువునే త్యాగం చేశాడు. అమ్మానాన్నకు బరువు కావొద్దని కుటుంబ భారం సైతం తానే తీసుకున్నాడు. మెకానిక్గా పని చేస్తూ అన్నయ్య చదువుకు బలంగా నిలిచాడు. చిన్నోడి కష్టం వృథా కానివ్వొద్దని పట్టుదలతో చదివాడు పెద్దోడు. గ్రూప్ -3 ఫలితాల్లో మెహిదీ నవాబ్ జంగ్ క్యాన్సర్ (ఎమ్ఎన్జే) రీసెర్చ్ ఇన్ట్సిట్యూట్లో జూనియర్ అసిస్టెంట్గా ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సంపాదించాడు. తమ్ముడి త్యాగానికి సార్థకత చేకూర్చిన అన్నయ్య మధు స్టోరీ ఇదీ.
కొన్నిసార్లు కుటుంబంలోనే ఒకరి త్యాగం మరొకరి జీవితాన్ని ఊహించలేనంత మలుపుతిప్పుతోంది. ఇప్పుడెందుకు చెబుతున్నానంటే ఆర్థిక ఇబ్బందులతో తల్లిదండ్రులు చదివించలేకపోయినా అన్నకు శ్రీ రామరక్షగా నిలిచాడు తమ్ముడు. తమ్ముడు అరవింద్ కష్టపడి అన్నను చదివించి ప్రభుత్వం కొలువు సాధించేలా ప్రోత్సాహించాడు.
9 కిలోమీటర్లు సైకిల్పైనే వెళ్లి ఇంటర్ పూర్తి : పొలంలో ఒడ్డు చెక్కుతున్న ఈ కుర్రాడి పేరు మధు. మెదక్ జిల్లా గజగట్లపల్లి వీరి స్వస్థలం. శారద, యాదగిరి దంపతులకు ముగ్గురు సంతానం. వీరిది పూర్తిగా వ్యవసాయ ఆధారిత కుటుంబం. పెద్ద అబ్బాయి మధుకు చదువంటే ఆసక్తి . వీరి ఊరికి బస్సు సౌకర్యం లేకపోవడంతో నడుచుకుంటూ వెళ్లి పదో తరగతి వరకు ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదువుకున్నాడు. 9 కిలోమీటర్లు సైకిల్పై వెళ్లి ఇంటర్ పూర్తి చేశాడు. తర్వాత ఎంసెట్ ర్యాంకు సాధించి గజ్వేల్లో బీ ఫార్మసీ కోర్సు పూర్తి చేశాడీ యువకుడు.
"నేను పూర్తిగా పభుత్వ పాఠశాలల్లోనే చదివాను. రోజు 3 కిలోమీటర్లు నడుచుకుంటూ వెళ్లేవాళ్లం. ఇంటర్ కాలేజీకి వచ్చేసరికి 9 కిలో మీటర్లు సైకిల్పై వెళ్లేవాడిని. గజ్వేల్లో బీఫార్మసీ పూర్తి చేశాను" -మధు, గ్రూప్-3 ఉద్యోగానికి ఎంపికైన యువకుడు
పీజీ సెట్లో 120వ ర్యాంకు సాధించి ఎం ఫార్మసీలో కాలేజీ టాపర్గా నిలిచాడు మధు. తెలుగు మీడియం విద్యార్థి అయినప్పటికీ పట్టుదలతో శ్రమించి కష్టపడి మల్టీ నేషనల్ కంపెనీలో ఉద్యోగం సాధించాడు. కానీ చిన్ననాటి కల ప్రభుత్వ ఉద్యోగం గుర్తొచ్చి హైదరాబాద్లోనే ఓ కోచింగ్ సంస్థలో శిక్షణ తీసుకున్నాడు. కొన్నాళ్లకు ఇంటి తిరిగొచ్చి పొలం, కూలీ పనులకు వెళ్తూ ఆన్లైన్ ద్వారా ప్రిపరేషన్ చేశాడు.
చదువు మధ్యలోనే ఆపేసి మెకానిక్గా : ఆర్థిక ఇబ్బందులు వెంటాడటంతో పిల్లలకు ట్యూషన్లు చెబుతూ చదువు ఆపకుండా కొనసాగించాడు మధు. ఈ సమయంలో కుటుంబ పరిస్థితిని గమనించిన తమ్ముడు అరవింద్ అన్నకు అండగా ఉన్నాడు. మధును ఉన్నత స్థాయిలో చూడాలనే సంకల్పంతో ఇంటర్ మధ్యలోనే ఆపేసి మెకానిక్గా పనిలో చేరాడు. ఆ డబ్బుతో అన్నను చదివించి, కుటుంబానికి చాలా తోడుగా నిలిచాడు. తండ్రిలా చూసుకున్న తమ్ముడికి జీవితాంతం ఏ లోటు లేకుండా చూసుకుంటానని అంటున్నాడు అన్న మధు.
ఎన్ని ఆర్థిక కష్టాలు ఎదురైనా లక్ష్యాన్ని వదలకుండా ముందుకు సాగిన మధు విజయం పట్ల హర్షం వ్యక్తం చేశారు మధు తల్లిదండ్రులు, తమ్ముడు అరవింద్. అన్నకు ఉద్యోగం రావడం చాలా సంతోషంగా ఉందని భావోద్వేగానికి గురయ్యారు అరవింద్. ఊరికి సరైన రవాణ వ్యవస్థ లేకపోవడంతో చాలా మంది పిల్లలు ఉన్నత విద్యకు దూరం అవుతున్నారు. దగ్గర్లో ఉండే కంపెనీలకు వెళ్లి చిన్న చిన్న పనులు చేసుకుంటున్నారు. ఈ పరిస్థితి నుంచి బయటికొచ్చేందుకు ప్రభుత్వం సాయం చేయాలని కోరుకుంటున్నాడు ఈ యువకుడు. ఈ ఇద్దరు సోదరులను చూసి గ్రామస్థులందరు మెచ్చుకుంటున్నారు.
