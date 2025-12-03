రూ.4 కోట్ల బీమా చేయించి అన్న హత్య - అప్పులు తీర్చేందుకు ఓ తమ్ముడి ఘాతుకం
పలు బీమా కంపెనీల్లో సోదరుడి పై బీమాలు చేయించి - మరణాన్ని ప్రమాదంగా చిత్రీకరించడానికి విఫలయత్నం - అన్న మరణంతో కోటి 50 లక్షల అప్పులు తీర్చుకోవాలని పన్నాగం
Published : December 3, 2025 at 10:30 AM IST
Brother Kills Brother for Insurance : మానసిక స్థితి సరిగా లేని అన్నకు అండగా ఉండాల్సిన తమ్ముడే కాలయముడిగా మారాడు. ఆర్థిక ఇబ్బందుల ఊబిలో కూరుకుపోయిన ఓ వ్యక్తి, బీమా సొమ్ములు కాజేయాలనే కుట్రతో, అత్యంత కిరాతకంగా ప్రణాళిక పన్ని హత్య చేయించాడు. రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించి, తప్పించుకోవాలని ప్రయత్నించాడు. కానీ చివరకు కటకటాలపాలయ్యాడు. కరీంనగర్ జిల్లాలో చోటుచేసుకున్న ఈ ఘటన 'మాయమైపోతున్నడమ్మా - మనిషన్న వాడు' అన్నట్లు మానవ సంబంధాలకు మరో సాక్ష్యంగా నిలిచింది.
పోలీసుల కథనం ప్రకారం : కరీంనగర్ జిల్లా రామడుగులో ఈ దారుణం చోటుచేసుకుంది. చేసిన అప్పులు తీర్చడానికి సొంత అన్నపైనే బీమా చేయించి దారుణంగా హత్యచేశాడు అతని తమ్ముడు. రామడుగుకు చెందిన మామిడి నరేశ్ మూడేళ్ల క్రితం రెండు టిప్పర్లు కొనుగోలు చేశాడు. వాటిని అద్దెకిస్తూ జీవనం సాగిస్తుండేవాడు. ఈ క్రమంలో కొన్నాళ్లుగా వ్యాపారం సరిగా సాగక అప్పులు చేశాడు. నెల వాయిదాలు చెల్లించడానికి ఇబ్బందులు పడ్డాడు. తెలిసిన వారి దగ్గర అప్పులు తీసుకోవడంతో పాటు షేర్ మార్కెట్లోనూ పెట్టుబడి పెట్టి, నష్టపోయాడు. ఇలా రూ.కోటి 50 లక్షల వరకు బాకీ పడ్డాడు. ఈ క్రమంలో తనతో పాటు ఇంట్లోనే ఉంటున్న అవివాహితుడైన అన్న మామిడి వెంకటేశ్ను చంపాలని కుట్ర పన్నాడు. మానసికంగా పరిపక్వత లేని తన సోదరుడిని హత్య చేసి, రోడ్డు ప్రమాదంగా చిత్రీకరించాలని విఫలయత్నం చేశాడు.
వీడియో తీసుకొని మరీ ప్రణాళిక : రెండు నెలల కింద అన్న వెంకటేశ్ పేరుపై నాలుగు ప్రైవేటు సంస్థలతో పాటు పలు ప్రభుత్వ బీమా సంస్థల నుంచి వేర్వేరుగా తొమ్మిది కంపెనీల్లో రూ.4 కోట్ల 14 లక్షల విలువ గల పాలసీలు చేయించాడు. ఇదే సమయంలో రాకేశ్ అనే వ్యక్తి తనకు ఇవ్వాల్సిన రూ.7 లక్షల కోసం నరేశ్పై ఒత్తిడి పెంచాడు. దీంతో తన అన్నను ప్రణాళిక ప్రకారం చంపుతున్నానని, అందుకు సహకరించాలని, అలా చేస్తే ఇవ్వాల్సిన రూ.7 లక్షలకు అదనంగా మరో రూ.13 లక్షలు ఇస్తానని చెప్పాడు. రూ.2 లక్షలు ఇస్తానని ఆశజూపి టిప్పర్ డ్రైవర్ ప్రదీప్ను సైతం ఒప్పించాడు. ఒకవేళ తప్పిదం బయటపడితే అందరం శిక్ష అనుభవించాలని ఒప్పంద సమయంలో ముగ్గురినీ కలిపి వీడియో తీసుకొని, శిక్ష తన ఒక్కడికే పడకుండా జాగ్రత్తపడ్డాడు.
పథకం బెడిసికొట్టి : గత నెల 29న రామడుగు శివారులో టిప్పర్ బ్రేక్ డౌన్ అయినట్లు నరేశ్కు డ్రైవర్ ఫోన్ చేసి చెప్పాడు. తన అల్లుడు బైక్పై వెంకటేశ్ను టిప్పర్ వద్దకు పంపించిన నరేశ్, ఆ వెనకాలే అక్కడకు వెళ్లాడు. ఈ క్రమంలో టైర్ కింద జాకీ పెట్టమని వెంకటేశ్ను కిందికి పంపి ఆ తర్వాత నరేశ్ టిప్పర్ నడిపించి దారుణంగా హతమార్చాడు. ఆ తర్వాత ప్రమాదవశాత్తు జరిగిందని పోలీసులను నమ్మించాడు. అయితే బీమా సంస్థకు చెందిన ప్రతినిధులకు అనుమానం రావటంతో పోలీసులను ఆశ్రయించారు. పలు కోణాల్లో విచారించిన పోలీసులు ప్రమాదంలో చనిపోలేదని, కావాలనే హత్య చేసినట్లుగా నిర్ధారించారు. కేసులో ప్రధాన నిందితుడితో సహా ముగ్గురిని అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించినట్లు కరీంనగర్ సీపీ గౌస్ ఆలం తెలిపారు.
టిప్పర్ డ్రైవర్, మరో వ్యక్తితో కలిసి తన అన్నను చంపేందుకు నరేశ్ పథకం రచించాడు. యాక్సిడెంట్ అయితే డ్రైవర్పై కేసు నమోదవుతుందని, తనపై ఎవరికీ అనుమానం రాదని ముందే ప్లాన్ చేశాడు. ఒకవేళ నేరం బయటపడితే శిక్ష ముగ్గురిపై పడేలా ముందే వీడియో తీసుకున్నారు. అనుకున్నట్లుగానే అన్న వెంకటేశ్ను చంపేశారు. బీమా సంస్థ ప్రతినిధులకు అనుమానం రావడంతో కేసు నమోదు చేసి విచారిస్తే, అసలు నిజం బయటపడింది. - గౌస్ ఆలం, కరీంనగర్ సీపీ
