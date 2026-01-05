తెలుగు రచనల్లో నవతరం పరవళ్లు - మహాసభలు వేదికగా యువ కవులు, కవయిత్రులు
అన్ని రంగాలనూ స్పృశిస్తూ మనసులోని భావాలకు అక్షర రూపమిస్తూ - గొప్ప రచయితలు, కవుల ప్రశంసలు అందుకుంటున్నా యువతరం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : January 5, 2026 at 11:59 AM IST
World Telugu Conference in Guntur: ప్రకృతి, వ్యక్తిత్వ వికాసం, సమాజ అసమానతలు, విద్య, మహిళల జీవితం, సనాతన ధర్మం, కాలుష్య పోకడలు ఇలా అన్ని రంగాలనూ స్పృశిస్తూ మనసులోని భావాలకు అక్షర రూపమిస్తూ సాహిత్యంలో యువ రక్తం పరవళ్లు తొక్కుతోంది. గుంటూరులో జరుగుతున్న ప్రపంచ తెలుగు మహాసభలు వేదికగా యువ కవులు, కవయిత్రులు, కవిత్వాలు, రచయితలు తమ రచనలను చెప్పారు. ఈ సందర్భంగా కొందరు తమ భావాలను పంచుకున్నారు. మరెన్నో వివరాలు ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
సుధామూర్తి జీవితం నాకు స్ఫూర్తి: విజయవాడ వాసి పుచ్చా చిన్మయి. ఇంటర్ రెండో ఏడాది చదువుతుంది. చిన్మయి తల్లిదండ్రులు చిన్నప్పటీ నుంచీ పుస్తకాల్ని చదివించేవారు. అలా తెలుగుపై ఇష్టం ఏర్పడేలా చేశారు. బాలభారతం, నీతికథలు ఎక్కువగా చదువుతుంది. కవిత్వం రాస్తుంది. 9వ తరగతిలో ఉన్నప్పుడు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం బాలప్రతిభా పురస్కారం అందించింది. చేప జీవితాన్ని స్పృశిస్తూ రాసిన ‘గాజు గదిలో’ కవిత్వం చిన్మయికి మంచి గుర్తింపును తెచ్చింది. విద్యావ్యవస్థలోని లోపాలపై ‘బాల ఖైదీ’, కాలుష్యంపై ‘ప్రకృతి బ్రహ్మ’ కవిత్వాలను రాసింది. ఆడపిల్ల జీవితంలోని ఒడుదొడుకులు, ఎంచుకున్న రంగంలో విజయం సాధించేందుకు పడే తపనపై నవల రాయాలనుకుంటుంది. ఇన్ఫోసిస్ నారాయణమూర్తి సతీమణి సుధామూర్తి జీవితం తనకు స్ఫూర్తి అని చెబుతోంది.
తెలుగన్నా, ప్రకృతి అన్నా ఎంతో ఇష్టం: శ్రీకాకుళం జిల్లా వాసి ఎచ్చెర్ల పి.హిమలక్ష్మి. కవయిత్రిగా తొలిసారి తెలుగు మహాసభల్లో పాల్గొంది. మొదటిసారి కవిత్వాన్ని వినిపించడం ఆనందాన్ని ఇచ్చిందని హర్షం వక్తం చేస్తుంది. ‘ప్రకృతి నా నేస్తం అనే’ కవిత్వాన్ని వినిపించింది. చిన్నతనం నుంచి తెలుగన్నా, ప్రకృతి అన్నా ఎంతో ఇష్టమని చెబుతోంది. ఇదే నన్ను సాహిత్యం వైపు నడిపించిందని హిమలక్ష్మి తెలిపింది. పరిసరాల్ని చూస్తూ ఆరాధిస్తూ కవితలు రాస్తోంది. ఇప్పటిదాకా 150 వచన కవిత్వాలు రాసింది.
ఆ భావనే నన్ను కవిత్వం వైపు నడిపించింది: కాకినాడ జిల్లా వాసి తోట సుస్మిత. ప్రస్తుతం బీటెక్ మూడో సంవత్సరం చదువుతుంది. సుస్మితకు అత్త మంచాల శ్రీలక్ష్మి కవితలు రాసి వాటిలోని పదాల అర్థాలను వివరించేవారని తెలిపింది. తెలుగు పదాల్లో ఇంత అర్థం దాగుంటుందా అని అనిపించేదని సుస్మిత చెప్పింది. ఆ భావనే తనను కవిత్వం వైపు నడిపించిందని తెలియజేసింది. తొలిసారిగా ‘మౌనం మహత్యం’ అనే వచన కవిత్వం రాసింది. అది వేదిక మీదున్న గొప్ప రచయితలు, కవుల ప్రశంసలు అందుకోవడం ఆనందానిచ్చిందని హర్షం వ్యక్తం చేస్తోంది.
తెలుగు గొప్పతనాన్ని వివరిస్తూ: తిరుపతి వాసి కె.నవీన్కుమార్. తిరుపతిలో నిర్వహించిన తెలుగు మహాసభలకు తొలిసారి విద్యార్థిగా హాజరయ్యారు. అప్పుడే నవీన్కుమార్కు కవి సమ్మేళనంలోని శ్రీశ్రీ కవిత్వం గురించి తెలిసింది. ఆయన రాసిన రచనలపై ఇష్టం ఏర్పడింది.
‘మహా ప్రస్థానం’ చదివాను. అందులోని ప్రతి పదమూ నా మనసుకు హత్తుకుంది. అప్పటి నుంచి సాహిత్యం వైపు అడుగులు వేశాను అని నవీన్కుమార్ తెలిపారు. ఆలయాల గొప్పతనాన్ని వివరిస్తూ రాసిన ‘పంచాక్షరి’ కవిత్వంతో ఎంతో గుర్తింపు వచ్చింది. తెలుగు గొప్పతనాన్ని వివరిస్తూ ‘అమ్మ నేర్పిన మొదటి అమ్మ తెలుగు’ కవిత్వాన్ని చెప్పాను అని అన్నారు.
సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు లక్ష్యం: చిర్యాలకు చెందిన కాపురపు రవికుమార్. ఎంబీఏ పూర్తి చేశారు. ‘విరాగి’ కలం పేరుతో రచనలు రాస్తున్నారు. పదో తరగతిలో తెలుగు మాస్టారు చెప్పిన గుర్రం జాషువా పద్యాలు సాహిత్యంపై ఇష్టాన్ని పెంచాయని చెబుతున్నారు.7 ఏళ్లుగా రాస్తున్నాను అని తెలిపారు. సమాజం-అసమానతలు, ప్రకృతి వర్ణనపై రచనలు చేయడం ఇష్టమని అన్నారు. రవికుమార్కు ‘కలం కనే కలలు’ మంచి పేరు తెచ్చిపెట్టిందన్నారు. ఇప్పటివరకు 8 సంకలనాలను పూర్తి చేశారు. సాహిత్య అకాడమీ అవార్డు లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నారు.
ఆంగ్లంలో చదివినా తేట తెలుగును వదల్లేదు: తూర్పుగోదావరి జిల్లా బొబ్బిలి లంక గ్రామానికి చెందిన నక్కిన థర్మెస్. మొదటి నుంచీ ఆంగ్ల మాధ్యమంలో చదువుకున్నాడు. డిగ్రీ పూర్తి చేశాడు. తెలుగుపై మమకారంతో వ్యాసరచన పోటీల్లో పాల్గొన్నాడు. గ్రామస్థాయి నుంచి అంతర్జాతీయ స్థాయి వరకు 150 బహుమతులు సాధించాడు. థర్మెస్ 2021 నుంచి కవిత్వం రాయడం మొదలుపెట్టాడు. వ్యక్తిత్వ వికాసం, సామాజిక అంశాలు, విద్యపై కవితలు రాస్తున్నాడు. 25 కవి సమ్మేళనాలకు హాజరయ్యాడు. ‘కెరటంలా పైకే ఉండాలి చూపు’ అనే వచన కవిత్వానికి ‘జాస్తి యువ కవి’ అవార్డు సైతం దక్కించుకున్నాడు.
