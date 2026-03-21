పిల్లిపై విపరీతమైన ప్రేమ ప్రేమ - ప్రాణాలు తీసుకున్న యువతులు
పెంపుడు జంతువుల విషయంలో ప్రాణాలు తీసుకున్న యువతులు - పిల్లిని పెంచడం మంచిది కాదని తల్లిదండ్రులు వాదించడంతో ఆత్మహత్య - పిల్లి మృతి చెందిండంతో ఆత్మహత్య బలవన్మరణానికి పాల్పడిన యువతి
Published : March 21, 2026 at 9:44 PM IST
Young Women Who Took Their Own Lives Over Pets : పెంపుడు జంతువులను ప్రేమగా పెంచుకునే వాళ్లు చాలా మంది ఉంటారు. కానీ వాటి కోసం ప్రాణాలు వాచ్చే వాళ్లు కూడా ఉన్నారంటే నమ్మశక్యంగా లేదు కదా? అవును పెంపుడు జంతువు చనిపోయిందని ఒకరు దాన్ని పెంచుకోవద్దనందుకు ఇంకొకరు బలవన్మరణాలకు పాల్పడ్డారు. బంగారం లాంటి భవిష్యత్తును చేజేతులారా నాశనం చేసుకుని కన్నవారికి కన్నీళ్లను మిగిల్చారు. ఈ ఘటనలు హైదరాబాద్లో చోటు చేసుకున్నాయి.
పెంపుడు జంతువల పట్ల విపరీతమైన ప్రేమ కొందరి ప్రాణాల మీదకు తెస్తోంది. జంతువులను పెంచవద్దు అన్న కుటుంబసభ్యల మాటలను భరించలేక ఒక యువ వైద్య విద్యార్ధిని, పెంపుడు జంతువు మృతి చెందడాన్ని తట్టుకోలేక మరో యువతి తీవ్రమైన నిర్ణయాలు తీసుకుని వేర్వేరు సంఘటనల్లో ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. తెలంగాణ రాష్ట్ర రాజధాని హైదరాబాద్లో జరిగిన ఈ ఘటనలు కలకలం రేపాయి. చిన్న చిన్న కారణాలకే ఎంతో ఉజ్వల భవిష్యత్తు ఉన్న వైద్య విద్యార్ధిని ఒకరైతే, డిగ్రీ చదువుతున్న యువతి మరొకరు ఈ ఇద్దరు పెంపుడు జంతువుల మీద అమితమైన ప్రేమ వలనే బలవన్మరణాలకు పాల్పడినట్టు పోలీసులు స్పష్టం చేశారు.
పిల్లిని పెంచడం మంచిది కాదని తల్లిదండ్రుల వాదన : పెంపుడు పిల్లి విషయంలో కుటుంబంలో తలెత్తిన గొడవ వైద్య విద్యార్ధిని ప్రాణాలను బలికొంది. అల్వాల్లోని రిసాల బజార్లోని శివం ప్రైడ్ అపార్ట్మెంట్స్లో నివాసం ఉంటున్న కుసుమలత, దేవ దత్తం దంపతుల కుమార్తె ప్రిన్సి శ్రేష్ఠ ఎంబీబీఎస్ చదువుతోంది. గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఇంట్లో శ్రేష్ట పెంచుకుంటున్న పెంపుడు పిల్లి విషయమై ఇంట్లో తల్లిదండ్రులకు కుమార్తెకు మధ్య వివాదం నడుస్తోంది. పిల్లిని పెంచడం మంచిది కాదని తమ కుమార్తెకు తల్లిదండ్రులు పలుమార్లు చెప్పారు. ఆమె వినకపోవడంతో కుమార్తెను తల్లిదండ్రులు ఈ విషయమై వారించారు. దీంతో మనస్థాపానికి గురైన శ్రేష్ట ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఫ్యాన్కు ఉరి వేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. బయటకు వెళ్లిన కుటుంబసభ్యులు తిరిగి వచ్చే సరికి ఉరి వేసుకున్న శ్రేష్ట ఫ్యాన్కు వేలాడుతూ కనిపించింది. ఆమెను ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే మృతి చెందినట్టు వైద్యులు నిర్ధారించారు.
పిల్లి మృతి చెందిండంతో ఆత్మహత్య : పెంపుడు పిల్లి మరణాన్ని తట్టుకోలేక ఓ యువతి బలవన్మరణానికి పాల్పడింది. మీర్ పేట్లోని బడంగ్ పేట్, వెంకటాద్రి నివాస్కు చెందిన 20 ఏళ్ల హిమబిందు అనే డిగ్రీ విద్యార్థిని గత రెండు సంవత్సరాలుగా ఒక పిల్లిని పెంచుకుంటోంది. అయితే ఇటీవల ఆ పెంపుడు పిల్లి మృతి చెందింది. దీంతో హిమబిందు తీవ్ర మనోవేదనకు గురైంది. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో ఆ యువతి పురుగుల మందు సేవించి ఆత్మహత్యాయత్నానికి పాల్పడింది. ఇది గమనించిన కుటుంబ సభ్యులు వెంటనే సమీప ప్రైవేట్ ఆస్పత్రికి తరలించారు. కానీ ప్రయోజనం లేదు. యువతి చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందింది. పెంపుడు జంతువులపై ఉన్న అనుబంధం ఎంత గొప్పదైనా ఆ జంతువులకు ఏమైనా జరిగినా, వాటిని పెంచుకోవద్దని కుటుంబసభ్యులు వారించినా, అలాంటి సంఘటనలను తట్టుకునే మానసిక ధైర్యం అవసరమని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
పెంపుడు జంతువులను అమితంగా ఇష్టపడే వారు, వాటిని పెంచుకోవద్దని మందలించినా, అనుకోని విధంగా అవి మృతి చెందినా, వాటికి దూరమైపోయామనే భావన నెలకుంటుందని పలువురు అంటున్నారు. ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో వారికి నచ్చజెప్పాల్సి ఉంటుందని మానసిక వైద్య నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
