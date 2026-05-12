అనాథ శరణాలయమే ప్రతిభాపాఠవానికి వేదిక - కీబోర్డ్తో గిన్నిస్ రికార్డ్ సాధించిన జ్యోతి
అనాథ శరణాలయంలో ఉంటూ ప్రతిభ చాటుతున్న జ్యోతి - చదువుతోపాటు సంగీతంపై ఆసక్తితో కీబోర్డు సాధన - ఆన్లైన్లోనే శిక్షణ తీసుకున్న జ్యోతి - గిన్నీస్ రికార్డ్ సాధించిన బృంద సభ్యురాలిగా జ్యోతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 2:57 PM IST
Young Women Jyothi got Guinness World Record in Music : ఆలనా పాలనా చూడటానికి అమ్మలేదు! ఆటపాటలు నేర్పించటానికి నాన్న అందుబాటులో లేడు. ఆశ్రయం కల్పించిన అనాథ శరణాలయమే ఆ బాలిక ప్రతిభాపాఠవానికి వేదికైంది. ఆన్లైన్లో కీబోర్డు సాధన చేసి, గిన్నిస్ బుక్ ఆఫ్ రికార్స్డ్లో స్థానం సంపాదించింది. క్రీడల్లోనూ రాణిస్తోంది జ్యోతి సహారిక.
ప్రతిభకు పేదరికం అడ్డుకాదనేందుకు నిదర్శనమే కీ బోర్డు మీద చక్కగా సరిగమలు పలికిస్తున్న జ్యోతి సహారిక. పల్నాడు జిల్లా ధరణికోటకు చెందిన జ్యోతి చిన్నతనంలోనే తల్లిని కోల్పోయింది. తండ్రి అనారోగ్య సమస్యలతో ఇబ్బందిపడుతున్నారు. అందరూ ఉన్న అనాథల్లా మిగిలారు జ్యోతి, ఆమె చెల్లి. ఇక బంధువులే ఇద్దరినీ బ్రాహ్మణకోడూరులోని చైల్డ్ అనాథ శరణాలయంలో చేర్పించారు. స్థానిక జిల్లా పరిషత్ పాఠశాలలో ఎనిమిదో తరగతి చదువుతున్న జ్యోతి చదువుతోపాటు సంగీతంపై ఆసక్తి చూపేది.
సంగీత బృంద ప్రదర్శనలో సత్తా : అనాథ శరణాలయం నిర్వాహకులు జ్యోతి ఉత్సాహాన్ని గుర్తించి ప్రోత్సహించారు. ఆన్లైన్లో శిక్షణ ఇప్పించారు. అలా నిరంతర సాధన చేసిన జ్యోతి, ఈ ఏడాది ఫిబ్రవరి 2న హైదరాబాద్లో నిర్వహించిన సంగీత బృంద ప్రదర్శనలో సత్తాచాటింది. గిన్నిస్ బుక్లో స్థానం సంపాదించిన టీంలో నిలిచింది. ఇటీవల విజయవాడ హలోల్ సంగీత పాఠశాలలో నిర్వహించిన అచీవర్స్ మీట్లో జ్యోతికి గిన్నిస్ రికార్డు సర్టిఫికెట్ అందజేశారు.
"సాయంత్రం పాఠశాల నుంచి వచ్చాక కీబోర్డు సంగీతం గురించి ఆన్లైన్లో క్లాసులు వింటాను. అలాగే ప్రతిరోజు గంటసేపు ప్రాక్టీస్ చేస్తాను. చదువుపై కూడా ఎక్కవగా శ్రద్ధ చూపుతున్నాను. కీ బోర్డుతో పాటు, క్రీడల్లోనూ రాణిస్తున్నాను. బేస్ బాల్ పోటీల్లో జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి పతకాలు సాధించి, జాతీయ స్థాయికి ఎంపిక అయ్యాను." - జ్యోతి సహారిక, విద్యార్థిని
సాయం కోసం ఎదురుచూపు : సంగీతంలోనే కాదు క్రీడల్లోనూ జ్యోతి సత్తా చాటుతోంది. ఇప్పటికే పలు జిల్లా, రాష్ట్ర స్థాయి బేస్ బాల్ పోటీల్లో పతకాలు సాధించింది. ఈ నెల 5 నుంచి 7వరకూ కర్నూలు కేంద్రంగా జరిగిన ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రస్థాయి జూనియర్ బేస్ బాల్ టోర్నీలో ఉత్తమ ప్రతిభ చూపింది. ఈ నెల 24 నుంచి 29 వరకూ ఒడిశాలో జరిగే జాతీయస్థాయి సబ్ జూనియర్ బేస్ బాల్ పోటీలకు రాష్ట్రం తరపున ఎంపికైంది. జ్యోతికి అవసరమైన ప్రోత్సాహం మొదట్నుంచీ అందిస్తున్నామని, స్పాన్సర్లు ఎవరైనా ముందుకొస్తే మరింత ఎదిగే అవకాశం ఉంటుందని అనాథ శరణాలయ నిర్వాహకులు కోరుతున్నారు. చదువుతోపాటు సంగీతం, క్రీడల్లో రాణిస్తున్న జ్యోతి సహచర పిల్లలకు స్ఫూర్తిగా నిలుస్తోంది.
అటు చదువు, ఇటు కళ - ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు అందుకున్న రిషిక
గోడలపై 'వర్లీ' చిత్రకళతో ఆధునిక విద్య - దివ్యాంగుల జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోన్న సాయిదీపిక