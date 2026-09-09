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తల్లిదండ్రుల కలల్ని నిజం చేసిన యువతి - దేశంలోనే అత్యన్నత కోర్సుల్లో విజయకేతనం

CM, CMA ఫైనల్స్‌లో సత్తాచాటిన హేమవర్షిణి - తల్లిదండ్రుల కలల్ని నిజం చేసేలా అడుగులు - చిన్నతనం నుంచే చదువులో హేమవర్షిణి దిట్ట - ఒక్కో దశను అధిగమిస్తూ ఫైనల్స్‌లో విజయం

CM, CMA ఫైనల్స్‌లో సత్తాచాటిన హేమవర్షిణి
CM, CMA ఫైనల్స్‌లో సత్తాచాటిన హేమవర్షిణి (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 5:29 PM IST

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YUVA Story On CA CMA Ranker Hemavarshini : పరిస్థితులు ఎలా ఉన్నా లక్ష్యం స్పష్టంగా ఉంటే విజయం ముంగిట వాలుతుందని మరోసారి నిరూపితమైంది. తండ్రి కష్టాన్ని కళ్లారా చూసిన ఆ యువతి ఆయన కన్న కలను తన ఆశయంగా మార్చుకుంది. నిరంతర శ్రమ, క్రమశిక్షణతో చదువును ఆయుధంగా మలచుకుంది. పసిడిని మెరిపించే నాన్న చేతులకు సమాజంలో అత్యంత గౌరవప్రదమైన CA, CMA హోదాతో కానుక ఇచ్చింది. ఒక సాధారణ కుటుంబం నుంచి వచ్చి దేశంలోనే కష్టమైన కోర్సుల్లో విజేతగా నిలిచిన ఆ అమ్మాయి ఎవరు.? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం పదండి.

బంగారానికి మెరుగులు దిద్దే చేతులు ఆయనవి. కానీ, తన కుమార్తె భవిష్యత్తును మాత్రం పసిడి కంటే ప్రకాశవంతంగా తీర్చిదిద్దాలని కలలు కన్నాడు. సమాజంలో చార్టర్డ్‌ అకౌంటెంట్లకు ఉండే గౌరవం, గుర్తింపు చూసి తన బిడ్డను ఎలాగైనా అలాంటి స్థానంలో చూడాలని ఆకాంక్షించారు. ఈ నేపథ్యంలో నాన్న తనపై పెట్టుకున్న నమ్మకాన్ని నిజం చేసేలా అడుగులు వేసిందీ యువతి. అత్యంత కఠినమైన CA, CMA ఫైనల్‌ పరీక్షల్లో తొలి ప్రయత్నంలోనే ఉత్తీర్ణత సాధించింది.

తల్లిదండ్రుల కలల్ని నిజం చేసిన యువతి - దేశంలోనే అత్యన్నత కోర్సుల్లో విజయకేతనం (ETV)

కుమార్తెను ఇదే రంగంలో రాణించేలా ప్రోత్సహం : ఈ యువతి పేరు హేమవర్షిణి. గుంటూరు జిల్లా మంగళగిరికి చెందిన రామకృష్ణ, లక్ష్మీ దంపతుల కుమార్తె. తండ్రి వృత్తిరీత్యా స్వర్ణకారుడు, తల్లి గృహిణి. 30 ఏళ్లకు పైగా బంగారు ఆభరణాల తయారీ పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించుకుంటున్నారు. కష్టాన్ని, నైపుణ్యాన్ని నమ్ముకొని పిల్లల్ని ఉన్నతస్థాయిలో చూడాలని తపించేవారు. వృత్తిరీత్యా కొందరు సీఏల వద్దకు వెళ్లాల్సి రావటంతో వారితో కలిసినప్పుడు, మాట్లాడినప్పుడు ఆ వృత్తిపట్ల గౌరవం ఏర్పడింది. దీంతో తన కుమార్తెను ఇదే రంగంలో రాణించేలా ప్రోత్సహించారు.

మొదటి ప్రయత్నంలోనే సిఏ, సిఎంఏ పూర్తి : ప్రస్తుత సమాజంలో చార్టర్డ్‌ అకౌంటెంట్లకు మంచి ప్రాధాన్యత ఉన్నట్లు గుర్తించారు హేమ వర్షణి తండ్రి. ఆయన ఆలోచన చెప్పగానే తాను కూడా సముఖత వ్యక్తం చేసినట్లు చెబుతుందీ యువతి. చిన్నతనం నుంచే చదువుపై ఉన్న శ్రద్ధ, లక్ష్యాన్ని సాధించాలనే పట్టుదలే ఇప్పుడు దేశంలోనే అత్యన్నత కోర్సుల్లో విజయకేతనం ఎగేరేలా చేశాయని వివరించింది. ఇంటర్‌ చివర్లో ఉండగానే సీఏ ఫౌండేషన్‌ రాసిందీ యువతి. ఒక్కో దశను అధిగమిస్తూ ఫైనల్స్‌ పూర్తి చేసింది. మెుదటి ప్రయత్నంలోనే సిఏ, సిఎంఏ పూర్తి చేసింది. మొత్తం 800కి 519 మార్కులతో 65% స్కోర్‌ తెచ్చుకుంది. దేశవ్యాప్తంగా 2 గ్రూపులకు కలిపి 32% మాత్రమే ఉత్తీర్ణత నమోదైన నేపథ్యంలో హేమవర్షిణి సాధించిన విజయం ప్రత్యేకంగా నిలిచింది.

"అందరూ MPC, BIPC కోర్సులు చేస్తూ ఇంజినీరింగ్, వైద్యవృత్తిని ఎంచుకుంటున్నారు. కానీ నాన్న, సిఏ కోర్సులు సూచించారు. ఇది భిన్నంగా ఉండటంతో పాటు సమాజంలో గౌరవం, దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను నడిపించటంలోఎంతో కీలకంగా ఉంటుంది. అందుకే నేకు కూడా ఆ కోర్సునే ఎంచుకున్నాను. సిఏ కోర్సు అంటేనే కష్టంగా ఉంటుందని అందరూ అంటుంటారు. కానీ దాన్ని సవాలుగా తీసుకొని దాదాపు తొమ్మిది నెలలు కష్టపడ్డాను. రోజు దాదాపు 15 గంటలు చదివేదాన్ని. ఇలా అత్యంత కఠినమైన CA, CMA ఫైనల్‌ పరీక్షల్లో తొలి ప్రయత్నంలోనే ఉత్తీర్ణత సాధించాను." - హేమవర్షిణి, CA, CMA విజేత

హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్న తల్లిదండ్రులు : వ్యాపార సంస్థల ఆర్థిక నిర్వహణ, వ్యయ నియంత్రణ, లాభదాయకత పెంపు, బడ్జెట్‌ రూప కల్పన, పన్నుల విధానం, ఆర్థిక నివేదికలు, ఆడిటింగ్‌, వ్యూహాత్మక నిర్ణయాల వంటి అంశాల్లో నైపుణ్యం కల్పించే ప్రొఫెషనల్ కోర్సులుగా CA, CMAకు ప్రత్యేక గుర్తింపు ఉంది. దేశ ఆర్థిక వ్యవస్థను నడిపించటంలో ఈ వృత్తి ఎంతో కీలకంగా ఉంటుంది. అందుకే సిఏ వృత్తి పట్ల తనకున్న గౌరవాన్ని నిలబెట్టేలా పనిచేస్తాని చెబుతుంది హేమవర్షిణి.

మొదటి ప్రయత్నంలోనే విజయం సాధించి లక్ష్యాన్ని చేరుకోవడం పట్ల తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. పాఠశాల స్థాయి నుంచే చదువులో చురుగ్గా ఉండేదని ఆ దిశగా తామూ ప్రోత్సహించామని హేమవర్షిణి తండ్రి రామకృష్ణ తెలిపారు. పరిమిత వనరులు ఉన్నప్పటికీ శ్రమకు తోడు సరైన ప్రణాళిక ఉంటే సాధించలేనిది ఏదీ లేదని నిరూపించింది హేమవర్షిణి. ఆమె సాధించిన విజయం మధ్యతరగతి వర్గాల వారికి మరింత స్ఫూర్తినిచ్చింది.

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ఒక వైపు రికార్డులు - మరోవైపు పతకాలు - విలువిద్యలో రాణిస్తున్న ఆరుష్‌రెడ్డి

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