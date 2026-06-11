ఈవెంట్లో దిగిన ఫొటోలు ఇన్స్టంట్గా పొందొచ్చు - స్టార్టప్ను స్థాపించిన హైదరాబాదీ యువతులు
ఏఐ, ఫేస్ రికగ్నిషన్తో ఫొటోలను సులభంగా గుర్తించేలా సరికొత్త స్టార్టప్ - సెల్ఫీ దిగితే మన ఫొటోలన్నీ మొబైల్కు చేరిపోయేలా ఏర్పాట్లు - వ్యక్తిగత గోప్యతకు భద్రత కల్పిస్తున్న 'చిత్రాలయ్'
Published : June 11, 2026 at 4:43 PM IST
Chitralayi Startup To Get Photos : ఒకప్పుడు ఫోటో అంటే జీవితాంతం దాచుకునే ఒక మధుర జ్ఞాపకం. కానీ నేటి డిజిటల్ యుగంలో అది సరికొత్త ఇబ్బందులకు దారితీస్తోంది. వివాహాలు, పుట్టినరోజు వేడుకలు, కార్పొరేట్ ఈవెంట్లలో ఎంతోమంది ప్రొఫెషనల్ ఫోటోగ్రాఫర్లు అత్యాధునిక కెమెరాలతో ఫోటోలు తీస్తారు. కానీ వేడుక ముగిసిన తర్వాత ఆ ఫోటోలు సదరు వ్యక్తులకు చేరడం మాత్రం కష్టంగా మారుతోంది. వాటి కోసం నిర్వాహకులను బ్రతిమిలాడటమో లేదా పబ్లిక్ డ్రైవ్ లింకులలో గంటల తరబడి వెతకడమో చేయాల్సి వస్తోంది. ఈ లింకులతో ముఖ్యంగా మహిళల వ్యక్తిగత గోప్యతకు పెద్ద సవాల్గా మారుతోంది. ఈ సమస్యనే వ్యాపార అవకాశంగా మార్చుకున్నారు హైదరాబాద్కు చెందిన ఇద్దరు యువతులు.
బంధుమిత్రుల వివాహ వేడుకకో, కాలేజీ ఈవెంట్కో వెళ్తాం. చక్కగా ముస్తాబై ఎన్నో ఫోటోలు దిగుతాం. తీరా ఆ జ్ఞాపకాలను మళ్లీ చూసుకుందామంటే ఆ ఫోటోలు ఎక్కడున్నాయో, ఎవరి దగ్గరున్నాయో తెలియని పరిస్థితి. ఒకవేళ డిజిటల్ డ్రైవ్ లింకులు పంపినా, వేలాది ఫోటోల నుంచి మన ఫోటోలను వెతుక్కోవడం ఓ పెద్ద తలనొప్పిగా మారుతోంది. ఈ సమస్యకు అత్యాధునిక సాంకేతికతతో సరికొత్త పరిష్కారం చూపారు హైదరాబాద్కు చెందిన మౌనిక, బిందు అనే ఇద్దరు యువతులు. ఏఐ, ఫేస్ రికగ్నిషన్ సాయంతో 'చిత్రాలయ్' అనే వినూత్న స్టార్టప్కు శ్రీకారం చుట్టారు.
స్కాన్ చేసి సెల్ఫీ దిగితే చాలు : బిందు ఎంబీఏ పూర్తి చేసి ఓ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీలో ఉద్యోగం చేసింది. మౌనిక బీటెక్ చదివి జీఎమ్ఆర్ ఇన్నోవెక్స్లో వర్క్ చేసింది. హైదరాబాద్లో జరిగిన ఒక ఈవెంట్లో పరిచయమైన ఈ ఇద్దరి ఆలోచనలు కలిశాయి. టెక్నాలజీని వినియోగించుకుని సామాన్యుల లైఫ్ని ఈజీ చేయాలనుకున్నారు. అలా గతేడాది మే నెలలో పుట్టిందే ఈ చిత్రాలాయ్ స్టార్టప్. చిత్రాలాయ్ పనిచేసే విధానం అత్యంత సులభం. ఏదైనా వేడుక లేదా ఈవెంట్కు వెళ్లినప్పుడు అక్కడ చిత్రాలాయ్ సిద్ధం చేసిన క్యూఆర్ కోడ్ను స్కాన్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
తదనంతరం మన ముఖం స్పష్టంగా కనిపించేలా ఒక సెల్ఫీ తీసుకుంటే చాలు. ఆ ఈవెంట్లో ప్రొఫెషనల్ కెమెరాలతో తీసిన వేలాది ఫోటోల నుంచి ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్, ఫేస్ రికగ్నిషన్ టెక్నాలజీ సాయంతో చిత్రాలాయ్ మనల్ని క్షణాల్లో గుర్తిస్తుంది. కేవలం సింగిల్ ఫోటోలే కాకుండా, గ్రూప్ ఫొటోలలో మన ఫేస్ ఉన్నా సరే, దాన్ని పక్కాగా గుర్తించి నేరుగా మన మొబైల్కే చేరవేస్తుంది.
"ఈవెంట్స్కు అటెండయిన ఫొటోలు లింక్డిన్, సోషల్ మీడియాలో అప్లోడ్ చేయాలంటే మా చేతికి ఫొటోలు అప్పుడే వచ్చేవి కావు. సుమారు 30 నుంచి 45 రోజుల సమయం పట్టేది. వెబ్సైట్ ఎలా డెవలప్ చేయాలి, ఏఐని ఎలా ఉపయోగించాలి అని సాంకేతికంగా నాకు ముందే అవగాహన ఉంది. నా కో ఫౌండర్ కూడా ఓ ఇన్వెస్ట్మెంట్ కంపెనీలో పని చేసింది. తనకు స్టార్టప్స్ ఎలా పని చేస్తాయి, క్లైంట్స్తో ఎలా మాట్లాడాలన్నది బాగా తెలుసు. నేను టెక్నాలజీ, తను బిజినెస్ ద్వారా మంచి కాంబినేషన్ ఏర్పడింది. ప్రస్తుతం చిత్రాలయిలో పది మంది పనిచేస్తున్నారు" - మౌనిక, చిత్రాలయ్ సీఈవో
ఈవెంట్ స్కాన్ చేయకపోయినా : ఈ రోజుల్లో వివాహ వేడుకలు అత్యంత వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. వేలాది మంది వచ్చే అంతటి రద్దీలో ఎవరి ఫోటో ఎక్కడుందో తెలియని అయోమయానికి 'చిత్రాలయ్' శాశ్వత పరిష్కారం చూపింది. ఇందులో ప్రొఫెషనల్ ఫొటోగ్రాఫర్లే కాకుండా బంధువులు, స్నేహితులు మొబైల్స్లో తీసిన ఫోటోలను కూడా అప్లోడ్ చేయవచ్చు. ఒకవేళ ఈవెంట్లో క్యూఆర్ కోడ్ స్కాన్ చేయడం మర్చిపోయినప్పటికీ, ఆ తర్వాత తమ ఫొటోతో గూగుల్ ఇమేజ్ రివర్స్ సెర్చ్ తరహాలో వెతికి పాత ఫొటోలను సైతం సులభంగా పొందవచ్చు.
బెస్ట్ ఇన్నోవేటివ్గా అవార్డు : ప్రస్తుతం టీ-హబ్, జీఎంఆర్, హెక్సగాన్ లాంటి అగ్రశ్రేణి కార్పొరేట్ సంస్థలతో పాటు పలు పాఠశాలలు, కళాశాలలు, వెడ్డింగ్ ప్లానర్స్ ఇలా దాదాపు 50కి పైగా సంస్థలు 'చిత్రాలయ్' సేవలను వినియోగించుకుంటున్నాయి. ఈ వినూత్న ప్రయోగానికి గానూ ఇటీవల జరిగిన ప్రతిష్టాత్మక ఇండియన్ వెడ్డింగ్ ఫొటోగ్రఫీ ఫెస్టివల్-2026లో, ఇన్నోవేషన్ కేటగిరీకి సంబంధించి 'చిత్రాలయ్' సంస్థ ఉత్తమ అవార్డును కైవసం చేసుకుంది.
"'చిత్రాలయ్' ద్వారా మన గోప్యతకు భంగం కలగదు. గూగుల్ డ్రైవ్లో మన ఫొటోలను ఇతరులూ చూడొచ్చు. కానీ, 'చిత్రాలయ్'లో కచ్చితంగా మనం కనురెప్పలు కొడుతూ, ముఖాన్ని అటు, ఇటు కదిలిస్తూ సెల్ఫీ దిగాలి. అప్పుడే మన డేటా వస్తుంది. దీనివల్ల ఫొటో గ్రాఫర్లకూ శ్రమ తగ్గుతుంది. వారు ఇదివరకు తీసిన ఫొటోలను అన్నింటినీ గూగుల్ డ్రైవ్లో అప్లోడ్ చేసిన తర్వాత మనకు పంపించేవారు. కానీ ఈ టెక్నాలజీ ద్వారా ఇన్స్టంట్గా ఫొటోలు చేరవేయవచ్చు" - బిందు, చిత్రాలయ్ కో ఫౌండర్
యాంత్రికమైన నేటి జీవన విధానంలో మధుర జ్ఞాపకాలను భద్రపరుచుకోవడం ఒక కళ అయితే, వాటిని అత్యాధునిక సాంకేతికత సాయంతో సురక్షితంగా, ప్రైవసీకి భంగం కలగకుండా చేరవేయడం అభినందనీయమని పలువురు ప్రశంసిస్తున్నారు.
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