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కూచిపూడి, మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌లో సత్తా - గిన్నిస్‌ రికార్డులోనూ విజయ హాసిని

కూచిపూడి, మార్షల్ ఆర్ట్స్​లో విజయవాడకు చెందిన యువతి రాణిస్తుంది. చిన్న వయసు నుంచే నృత్యంలో వందల ప్రదర్శనలు, మార్షల్‌ ఆర్ట్స్​లో అద్భుత ప్రతిభ చూపిస్తుంది. గిన్నిస్‌ వరల్డ్‌ రికార్డుల్లోనూ విజయ హాసిని చోటు దక్కించుకుంది.

Vijay Hasini from Vijayawada
రెండు విభిన్న రంగాల్లో సత్తా చాటుతున్న యువతి విజయ హాసిని (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : September 10, 2026 at 4:08 PM IST

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Vijay Hasini From Vijayawada : ఓ వైపు శాస్త్రీయ నృత్యం. మరోవైపు మార్షల్ ఆర్ట్స్. రెండు విభిన్న రంగాల్లో సత్తా చాటుతుంది విజయవాడకు చెందిన యువతి. చిన్న వయసు నుంచే కూచిపూడిలో వందలాది ప్రదర్శనలు, మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌లో అద్భుత ప్రతిభ చూపిస్తున్న ఈ అమ్మాయి గిన్నిస్‌ వరల్డ్‌ రికార్డుల్లోనూ చోటు దక్కించుకుంది. అంతేకాదు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పతకాలు సాధిస్తోంది. కళలపై ఉన్న ఆసక్తికి క్రమశిక్షణ, తల్లిదండ్రుల ప్రోత్సాహం తోడైతే ఎలాంటి విజయాలైనా సొంతమవుతాయంటున్న విజయ హాసినిపై కథనం.

కూచిపూడి, మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌లోనూ సత్తా చాటుతున్న విజయ హాసిని (ETV Bharat)

ఈ యువతి పేరు విజయ హాసిని. విజయవాడకు చెందిన శ్రీనివాస్‌, ప్రశాంతిల దంపతుల కుమార్తె. చిన్నతనం నుంచి చదువుతో పాటు వివిధ రంగాల్లో ఆసక్తి ఉండటంతో ఆ దిశగా ప్రోత్సహించారు. హాసిని కూడా వారి ప్రోత్సాహంతో ఐదో ఏట నుంచే కూచిపూడి, మార్షల్ రంగాల్లో ప్రతిభ చూపి తనకంటూ మంచి గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.

నృత్యంలో వందకు పైగా ప్రదర్శనలు: దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ దేవాలయాలు, పుణ్యక్షేత్రాలు, ఆధ్యాత్మిక సంస్థలు, సాంస్కృతిక వేదికలపై కూచిపూడి నృత్యంతో సత్తాచాటింది. ఇప్పటివరకు దాదాపు 250కి పైగా ప్రదర్శనలు చేసి ఎన్నో అవార్డులు, ప్రశంసా పత్రాలు అందుకుంది. 2020లో విజయవాడ కనకదుర్గమ్మ అమ్మవారి సన్నధిలో పంచ హారతులు పేరుతో సోలో ప్రదర్శన ఇచ్చి అందరి మన్నలు అందుకుంది. అదే ఏడాది నర్తన మయూరి అవార్డు, 2021లో శ్రీకాళహస్తిలో నాట్యరాణి బిరుదును అందుకుంది.

ఆ తర్వాత విజయ హాసిని నృత్య ప్రస్థానం మరింత విస్తరించింది. 2022లో అరుణాచలం, తంజావూరు, కుంభకోణం, శ్రీరంగం, కాంచీపురం, మైసూరు, బెంగళూరుతో పాటు కోయంబత్తూరులోని ఈషా ఫౌండేషన్‌లోనూ ఎన్నో ప్రదర్శనలతో ఆకట్టుకుంది. ప్రతి ఏడాది విజయదశమి ఉత్సవాల్లో క్రమం తప్పకుండా నృత్యం చేస్తూ ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలుస్తుందీ యువతి.

2023 వారణాసిలో జరిగిన వారాహి ఉత్సవాల్లో ప్రత్యేక నృత్య ప్రదర్శన ఇచ్చి, నాట్య సర్వాణి బిరుదును అందుకుందీ యువతి. హైదరాబాద్‌లోని చినజీయర్‌ స్వామిజీ ఆశ్రమం, రామానుజాచార్యుల స్టాచ్యూ ఆఫ్‌ ఈక్వాలిటీ ఆవిష్కరణ కార్యక్రమంలో తన నృత్యంతో అందరిని ఆకట్టుకుంది. 2024లో హైదరాబాద్‌ గచ్చిబౌలి స్టేడియంలో జరిగిన భారీ ఈవెంట్‌లో 4,218 మంది నృత్యకారులతో కలిసి పాల్గొని, గిన్నిస్‌ వరల్డ్‌ రికార్డులో తానూ ఒక్కరిగా నిలిచింది.

"ఐదో ఏట నుంచే కూచిపూడి, మార్షల్ ఆర్ట్స్​లో శిక్షణ తీసుకుంటుంది. ప్రతిరోజూ 2 నుంచి 3 గంటలు ప్రాక్టీస్ చేస్తుంది. దేశవ్యాప్తంగా ప్రముఖ దేవాలయాలు, సాంస్కృతిక వేదికలపై సుమారు 250కి పైగా కూచిపూడి నృత్య ప్రదర్శనలు చేసింది. జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో ఎన్నో పతకాలు సాధించింది. అదేవిధంగా గిన్నిస్‌ వరల్డ్‌ రికార్డుల్లోనూ చోటు దక్కించుకుంది" - విజయ హాసిని, తల్లిదండ్రులు

వైట్‌ నుంచి బ్రౌన్‌ వరకు: కళారంగంలోనే కాదు. మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌లోనూ విజయ హాసిని సత్తాచాటుతుంది. ఏడో ఏట నుంచే బ్రహ్మం షిటోరియో కరాటే అకాడమీలో శిక్షణ తీసుకుంది. గోవాలో జరిగిన అంతర్జాతీయ స్థాయి పోటీల్లో పసిడి పతకం సాధించింది. వైట్‌ నుంచి బ్రౌన్‌ వరకు వివిధ రకాల బెల్టులు సొంతం చేసుకున్న ఈ యువతి ప్రస్తుతం బ్లాక్‌ బెల్ట్‌ కోసం సిద్ధమవుతుంది. కుమార్తె విజయాల పట్ల తల్లిదండ్రులు హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చదువు, కూచిపూడి, మార్షల్‌ ఆర్ట్స్‌ ఇలా అన్నింటికీ సమప్రాధాన్యం ఇస్తూ ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకోవడం చాలా గర్వంగా ఉందని వివరించారు.

‍‌ప్రస్తుతం డిప్లొమా కోర్సు కోసం సిద్ధమవుతోంది విజయ హాసిని. భవిష్యత్తులో దేశవ్యాప్తంగా కూచిపూడి ప్రదర్శనలు ఇవ్వడంతో పాటు మార్షల్‌లో దేశానికి మరిన్ని పతకాలు సాధించిడమే తన లక్ష్యమంటోంది.

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