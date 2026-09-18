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అరుదైన వ్యాధితో తొమ్మిదేళ్లగా నరకయాతన - దాతల సాయం కోసం యువతి ఎదురుచూపులు

చేతికందిన బిడ్డ తమ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతుందని కన్నవారు సంబురపడ్డారు. అయితే అరుదైన వ్యాధి వారి ఆశలపై నీరు చల్లింది. ఆ యువతి గత తొమ్మిదేళ్లుగా నరకయాతన అనుభవిస్తోంది.

Woman Suffering With A Rare Disease
తొమ్మిదేళ్లగా అరుదైన వ్యాధితో నరకయాతన - దాతల కోసం ఎదురు చూపు (Getty images)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 18, 2026 at 1:02 PM IST

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Woman Suffering With A Rare Disease : చేతికొచ్చిన ఆడబిడ్డ తమ జీవితాల్లో వెలుగులు నింపుతోందని ఆ కుటుంబం ఎంతగానో ఆశపడింది. అయితే విధి ఆడిన వింత నాటకంలో వారి ఆశలన్నీ అడియాశలయ్యాయి. అరుదైన వ్యాధి బారినపడిన ఆ యువతి గత తొమ్మిది సంవత్సరాలుగా నరకయాతన అనుభవిస్తోంది. వారి కుటుంబ పరిస్థితిని పూర్తిగా అధంకారంలోకి నెట్టేసింది.

కుటుంబ పోషణకు ముంబయికి వలస
గజలప్ప ఖాడే, గోవిందమ్మ దంపతుల స్వస్థలం నారాయణపేట జిల్లా నర్వ మండలం పెద్దకడుమూరు. ఈ దంపతులకు ముగ్గురు కుమార్తెలు, ఓ కుమారుడు ఉన్నారు. గజలప్ప చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడే అతని కుటుంబం ముంబయికి వలస వెళ్లింది. ఆయన అక్కడే ఓ షూ కంపెనీలో పని చేస్తూ కుటుంబాన్ని పోషించారు. భార్య గోవిందమ్మ చిన్నచిన్న పనులు చేస్తూ భర్తకు చేదోడుగా ఉంటూ అక్కడే జీవనం సాగించేవారు. ఇలా కొంతకాలం వారి జీవితం సాఫీగా సాగింది.

అరుదైన వ్యాధితో అతలాకుతలమైన కుటుంబ పరిస్థితి
తర్వాత తమ పిల్లల చదువులు అక్కడ భారం కావడంతో తమ ఇద్దరు కుమార్తెలను డిగ్రీ వరకూ మహబూబ్​నగర్​లోని వసతి గృహాల్లో చేర్పించి చదివించారు. మరో ఇద్దరు పిల్లలను ముంబయిలోనే చదివించారు. పరిస్థితులంతా సాఫీగా సాగుతున్నాయనుకునే క్రమంలోనే విధి వారితో వింత నాటకమాడింది. ఓ అరుదైన వ్యాధి వారి కుటుంబాన్ని అంధకారంలోకి నెట్టేసింది.

ఆపన్నహస్తం కోసం ఎదురుచూపు
వ్యాధి తీవ్రత రోజురోజుకూ పెరగడంతో కిడ్నీ మార్పిడి అవసరమని వైద్యులు చెప్పారు. అప్పటి నుంచి ఆ కుటుంబం మనోవేదనకు గురవుతోంది. కిడ్నీ ఇచ్చేందుకు కుటుంబసభ్యులు సిద్ధంగా ఉన్నప్పటికీ వైద్యం చేయించేందుకు వారి చేతిలో చిల్లిగవ్వలేదు.

దాదాపు రూ.25 లక్షలకు పైగా ఖర్చు
మూత్రపిండాల మార్పిడి శస్త్రచికిత్స, ఔషధాలు, ఆసుపత్రి ఫీజులు, ఇతర పరీక్షలు, ఇతర అవసరాలు కలుపుకుంటే దాదాపు రూ.25 లక్షలకు పైగా ఖర్చవుతుందని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. అంత ఖర్చు భరించే శక్తి లేక తమ బిడ్డ ప్రాణాలు కాపాడుకునే మార్గం కనిపించక ఆ తల్లిదండ్రులు కన్నీరుమున్నీరుగా విలపిస్తున్నారు. దాతలు, ప్రభుత్వం తమ కుమార్తెను ఆదుకోవాలని వేడుకుంటున్నారు.

Woman Suffering With A Rare Disease
తొమ్మిదేళ్లగా అరుదైన వ్యాధితో నరకయాతన (ETV Bhatrat)

ఆరోగ్యం సహకరించకున్నా విద్యాభ్యాసం పూర్తి
గజలప్ప దంపతుల రెండో కుమార్తె అయిన వేదావతి మహబూబ్​నగర్​లో డిగ్రీ పూర్తి చేసుకుని ముంబయికి వెళ్లారు. 2015లో ఆమె ఎంఎస్‌డబ్ల్యూ కోర్సులో చేరారు. అయితే ఆమె ద్వితీయ సంవత్సరంలో ఉండగా కీళ్ల నొప్పులు, జ్వరం రావడంతో ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. ఆమెకు వైద్య పరీక్షలు నిర్వహించిన వైద్యులు, ఆమె అరుదైన సిస్టెమిక్‌ ల్యూపస్‌ ఎరితెమాటోసస్‌ (ఎస్‌ఎల్‌ఈ) అనే వ్యాధి బారిన పడినట్లు స్పష్టం చేశారు. అయినా ఆమె మందులు వాడుతూనే కోర్సును పూర్తి చేశారు.

వ్యాధి ప్రభావం పెరగడంతో దెబ్బతిన్న కిడ్నీలు
అనంతరం ఓ ప్రైవేటు కంపెనీలో ఉద్యోగం సైతం సాధించారు. కొన్నాళ్లు అక్కడే పని చేశారు. వ్యాధి ప్రభావం పెరగడంతో ఆమె కిడ్నీలు తీవ్రంగా దెబ్బతిన్నాయి. తర్వాత ముంబయిలోని గ్లెనీగల్స్‌ ఆసుపత్రి వైద్యులు చికిత్స అందించారు. అనంతరం అత్యవసరంగా మూత్రపిండాల మార్పిడి అవసరమని వైద్యులు స్పష్టం చేశారు. ప్రస్తుతం ఆరోగ్యం క్లిష్ట పరిస్థితుల్లో ఉంది. దీంతో దిక్కుతోచని స్థితిలో ఉన్న ఆమె కుటుంబం, వైద్య ఖర్చుల కోసం దాతలు ముందుకు రావాలని వేడుకుంటోంది.

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TAGGED:

SUFFERING FROM A RARE DISEASE
SYSTEMIC LUPUS ERYTHEMATOSUS
LOOKING FOR DONORS TELANGANA
GIRL SUFFERING WITH RARE DISEASE

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