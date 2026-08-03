ETV Bharat / state

దుర్గమ్మ ఎదుట కుప్పిగంతులా? - వివాదంగా యువతి నాట్యం, చివరికి?

దుర్గగుడిలో రాజగోపురం ఎదుటే యువతి రీల్స్‌ చిత్రీకరణ - సామాజిక మాధ్యమాల్లో వివాదంగా మారడంతో అప్రమత్తమైన అధికారులు - పోలీసులకు ఫిర్యాదు

Shooting Reels at Rajagopuram in Durga Temple
Shooting Reels at Rajagopuram in Durga Temple (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : August 3, 2026 at 12:25 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Shooting Reels at Rajagopuram in Durga Temple : ఆంధ్రప్రదేశ్‌లోనే రెండో అతిపెద్ద దేవాలయమైన విజయవాడ శ్రీ కనకదుర్గమ్మ ఆలయం కృష్ణా నది తీరాన, పవిత్రమైన ఇంద్రకీలాద్రి పర్వతంపై స్వయంభూవుగా వెలసిన పరమ పావన శక్తి పీఠం. ఈ క్షేత్రం దేశవ్యాప్తంగా ఉన్న కోట్లాది మంది భక్తులకు కొంగుబంగారంగా నిలుస్తోంది. ఇంతటి విశిష్టత కలిగిన దేవాలయం ప్రతిష్ఠ కొందరి చేష్టలవల్ల మసకబారుతోంది.

దుర్గమ్మ ఎదుట కుప్పిగంతులా? - వివాదంగా యువతి నాట్యం, చివరికి? (ETV Bharat)

విజయవాడ దుర్గగుడిలో అమ్మవారి మూలవిరాట్టు ఫొటోలను తీసి సామాజిక మాధ్యమాల్లో ఓ యువతి కొద్దికాలం కిందట పెట్టేసింది. తాజాగా ఆలయ ప్రాంగణంలోని రాజగోపురం ఎదురుగా ఒక యువతి దర్జాగా నాట్యం చేస్తూ వీడియో తీసుకుని దానిని సామాజిక మాధ్యమాల్లో పెట్టింది. ఇది వివాదంగా మారడంతో అధికారులు అప్రమత్తమై పోలీసులకు ఆదివారం ఫిర్యాదు చేశారు. ఆ యువతిని గుర్తించి చట్టపరంగా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరారు. అసలు ఆ యువతి చాలాసేపు రాజగోపురానికి ఎదురుగా నిలబడి నాట్యం చేస్తుంటే కీలకమైన ఆ ప్రదేశంలో ఉండాల్సిన భద్రతా సిబ్బంది ఏమయ్యారు.? ఆలయ భద్రతనే ఇలాంటి ఘటనలు ప్రశ్నార్థకంగా మారుస్తున్నాయి.

పరిస్థితి అత్యంత దయనీయం : చిన్న ఆలయాల్లోనూ ఇలా ప్రాంగణంలో రీల్స్‌ తీస్తే వెంటనే సెక్యూరిటీ సిబ్బంది వచ్చి వారిని అడ్డుకుంటున్నారు. కానీ దుర్గగుడిలో ఆ పరిస్థితి లేకపోవడం అత్యంత దయనీయం. ఆలయ ప్రాంగణంలోకి సెల్‌ఫోన్లకు ఎవరికీ అనుమతి లేదు. భక్తులు దర్శనానికి వచ్చే మార్గంలోనే కొండ దిగువన కనకదుర్గానగర్, ఘాట్‌రోడ్డు వైపు వచ్చే వారికి ఓం టర్నింగ్‌ వద్ద సెల్‌ఫోన్‌ కౌంటర్లున్నాయి.

ఒక్కో సిబ్బంది 16 గంటలకు పైగా విధులు :

  • ఆలయంలో భద్రతా సిబ్బందిని నిర్వహించే సెక్యూరిటీ సంస్థకు గడువు ముగిసిపోయి రెండేళ్లవుతోంది. కొత్తగా ఇప్పటివరకూ ఎవరినీ పిలవలేదు. పాత గుత్తేదారునే బతిమాలి కొనసాగిస్తున్నారు. ఇదే అన్ని సమస్యలకూ మూలం.
  • దీనిపైనే నెల కిందట జరిగిన పాలక మండలిలోనూ ప్రధానంగా చర్చించి సెక్యూరిటీ టెండర్లను దుర్గగుడికి ప్రత్యేకంగా నిర్వహించుకుంటాం. అనుమతి ఇవ్వాలంటూ ఉన్నతాధికారులకు నివేదిక పంపించారు. ఇంతవరకూ దానికి అతీగతీలేదు.
  • ఉదయం విధుల్లోకి వచ్చిన ప్రైవేటు సెక్యూరిటీ గార్డుకు డబుల్‌ డ్యూటీలు వేస్తూ రాత్రి కూడా కొనసాగిస్తున్నారు. ఇలాగే రాత్రి విధులకొచ్చేవారిని మరుసటి రోజు ఉదయం కూడా ఉంచుతున్నారు. 16గంటలకు పైగా ఒక్కో సిబ్బంది విధులు నిర్వహిస్తుండడంతో అలసిపోయి జరిగేదంతా చూస్తూ ఎక్కడో ఒక మూల కూర్చుంటున్నారనే విమర్శలున్నాయి.

అంతరాలయంలో ఫోన్ రింగ్‌టోన్లు : వందల మంది సెల్‌ఫోన్లతో అంతరాలయంలోకి వచ్చేస్తున్నారు. అక్కడా రింగ్‌టోన్లు వినిపిస్తుండడం భద్రతా వైఫల్యాలకు నిదర్శనం. ఆలయంలో సెల్‌ఫోన్లు తీసుకురాకూడదు, ఫొటోలు తీసుకోకూడదనే బోర్డులు దర్శనమిస్తాయి. ఆచరణలో మాత్రం ఎక్కడా అమలు జరగడం లేదు.

తిరుమలలో ఇలాంటి పనులు చేస్తే కేసు నమోదు - హెచ్చరించిన టీటీడీ

తిరుమలలో తమిళనాడు భక్తుల అత్యుత్సాహం - రాజకీయ పోస్టర్లు ప్రదర్శిస్తూ రీల్స్

TAGGED:

WOMAN REELS AT RAJAGOPURAM
OFFICIALS NEGLIGENCE DURGA TEMPLE
YOUTH REELS AT DURGA TEMPLE
SECURITY FAILURE AT DURGA TEMPLE
SHOOTING REELS AT DURGA TEMPLE

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.