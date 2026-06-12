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MIM-Tech కోర్సు అర్హత పరీక్షలో యువతి సత్తా - 80 మంది గ్లోబల్‌ విద్యార్థుల్లో ఒకరిగా నిలిచిన రంజిత

వ్యాపార రంగంలో రాణించాలని యువతి కల - తండ్రి ప్రోత్సాహంతో చదువులో అద్భుత ప్రతిభ - ఆన్‌లైన్‌ బయోడేటా, లాజికల్‌ థింకింగ్‌, ప్రవేశ పరీక్ష - ఇంటర్వ్యూ ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక ప్రక్రియ

Young Woman's Performance In MIM-Tech Course Qualification Exam
Young Woman's Performance In MIM-Tech Course Qualification Exam (ETV)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 12, 2026 at 8:02 PM IST

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Young Woman's Performance In MIM-Tech Course Qualification Exam : ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో కేవలం వ్యాపార సూత్రాలు తెలిస్తే సరిపోదు. నేటి డిజిటల్‌ యుగంలో సాంకేతికతపై పట్టు కూడా అంతే ముఖ్యం. ఈ రెండింటి కలయికతో రూపొందించిన వరల్డ్‌ క్లాస్‌ కోర్సే మాస్టర్‌ ఇన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీ. ఇందులో ప్రవేశం పొంది సరికొత్త రికార్డు సృష్టించింది విజయనగరానికి చెందిన సాయిసూర్య రంజిత. అంతర్జాతీయ స్థాయిలో నిర్వహించిన పోటీని తట్టుకుని, ఈ ఏడాదిలో ఎంపికైన 80 మంది గ్లోబల్‌ విద్యార్థుల్లో ఒకరిగా నిలిచింది. అసలు ఈ కోర్సు ప్రాధాన్యత ఏంటి? గ్లోబల్‌ మార్కెట్‌లో దీనికున్న డిమాండ్‌ ఎలాంటిది? మరిన్ని వివరాలు మీ కోసం.

చిన్ననాటి కల గ్లోబల్‌ బిజినెస్‌ లీడర్‌ అవ్వాలనే బలమైన సంకల్పం. వెరసి ఈ యువతిని వరల్డ్‌లో మేటి బిజినెస్‌ కళాశాల వైపు నడిపించాయి. వ్యాపార మెళకువలు సాంకేతిక పరిజ్ఞానం ఈ రెండింటి సమాహారమే MIM-Tech కోర్సు. అంతర్జాతీయ బిజినెస్‌ రంగంలో గుర్తింపు పొందిన విద్యాసంస్థలో ఈ కోర్సు చదివే అవకాశం దక్కించుకుంది. చిన్ననాటి నుంచి వ్యాపార రంగంలో ఉన్నతంగా రాణించాలనే లక్ష్యంతోనే ఈ రంగాన్ని ఎంపిక చేసుకున్నాని రంజిత చెబుతోంది.

MIM-Tech కోర్సు అర్హత పరీక్షలో యువతి సత్తా - 80 గ్లోబల్‌ విద్యార్థుల్లో ఒకరిగా నిలిచిన రంజిత (ETV Bharat)

ఒక్కో దేశంలో 4 నెలల పాటు అభ్యసన : టెటర్‌ బిజినెస్‌ కళాశాల వ్యాపార విద్యలో ప్రపంచంలోనే మేటిగా గుర్తింపు పొందింది. ఇందులో మాస్టర్‌ ఇన్‌ మేనేజ్‌మెంట్‌ ఆఫ్‌ టెక్నాలజీలో కోర్సులో ప్రవేశానికి అర్హత సాధించింది సాయిసూర్య రంజిత. ఈమెది విజయనగరం స్వస్థలం. ఈ ఏడాది ప్రవేశ పరీక్షలో ఎంపికైన 80 మందిలో ఈమె ఒకరు. ఈ కోర్సు కాలపరిమితి, ఎంపిక విధానం, భవిష్యత్తు అవకాశాలు వంటి మరెన్నో విషయాలు మనతో పంచుకుంది.

ప్రపంచవ్యాప్తంగా విభిన్న పరిశ్రమలు, మార్కెట్లు, వ్యాపార వ్యవస్థల గురించి తెలుసుకుంటూ సరికొత్త ప్రాజెక్టులను నిర్మించి, విస్తరించేలా పాఠ్య ప్రణాళిక ఉంటుందీ కోర్సులో. ఒక్కో దేశంలో 4 నెలల పాటు 3 దేశాల్లో అభ్యసించాలి. చైనాలో AI ఆధారిత, దుబాయ్‌లో వినియోగదారుల బ్రాండ్ల విస్తరణ, స్పెయిన్‌లో అనుభవ-ఆధారిత సంస్థలను ప్రారంభించడంపై అధ్యయనం చేయాల్సి ఉంటుందని రంజిత చెబుతుంది.

"చిన్నప్పటినుంచి మా నాన్న మార్కెటింగ్​లో ఉండడం వల్ల నాకు దీని మీద ఆసక్తి కలిగింది. నేను ఎంతో పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తేనే ఈ అవకాశం వచ్చింది. ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో భాగంగా ఫ్రాన్స్‌లోని ఇన్‌ సీడ్‌ విశ్వవిద్యాలయంతో అకాడమిక్‌ని పూర్తిగా నేర్చుకోవాలి. కేవలం తరగతిలోనే కాకుండా కార్యశాలలు, ఆన్​లైన్​ క్యాంపస్​లో కూడా నేర్చుకోవాలి. ఆన్‌లైన్‌ బయోడేటా, లాజికల్‌ థింకింగ్‌, క్వాంటిటేటివ్‌ పరీక్ష, ముఖాముఖి ద్వారా ఎంపిక చేస్తారు." - సాయి సూర్య రంజిత, విద్యార్థిని

ఆన్‌లైన్‌ బయోడేటా, లాజికల్‌ థింకింగ్‌ : ఈ కోర్సులో వివిధ వ్యాపార రంగాల్లో ఉత్తమ ప్రతిభ కనబరుస్తున్న వారు సైతం అడ్మిషన్లు పొందేందుకు ఆసక్తి కనబరుస్తారు. తాను ఎంతో పట్టుదలతో ప్రయత్నిస్తేనే ఈ అవకాశం వచ్చిందంటోంది. ఈ ప్రోగ్రామ్‌లో భాగంగా ఫ్రాన్స్‌లోని ఇన్‌ సీడ్‌ విశ్వవిద్యాలయంతో అకాడమిక్‌ని పూర్తిగా నేర్చుకోవడం ఉంటుంది. తరగతి గదికే పరిమితం కాకుండా ఆచరణాత్మకమైన కార్యకలాపాలు, కార్యశాలలు, ఆన్‌లైన్‌ క్యాంపస్‌ సెషన్ల ద్వారా ప్రత్యక్షంగా నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుంది.

ఈ రంగాన్ని ఎంచుకోవడానికి తన తండ్రి స్ఫూర్తి ఎంతో ఉందని చెబుతుంది రంజిత. ఈ కోర్సు ద్వారా వ్యవస్థాపకులు, పెట్టుబడిదారులు, పరిశ్రమల ప్రతినిధులు, ప్రపంచవ్యాప్తంగా గుర్తిం పు పొందిన అధ్యాపకులతో కలిసి ప్రయాణించే అవకాశం ఉంటుంది. ఆన్‌లైన్‌ బయోడేటా, లాజికల్‌ థింకింగ్‌, క్వాంటిటేటివ్‌ పరీక్ష, ముఖాముఖి ద్వారా అభ్యర్థులను ఎంపిక చేస్తారని రంజిత వివరించింది.

గ్లోబల్‌ లీడర్‌గా ఎదగాలనే కల : కుమార్తెకు ఇంతటి మంచి అవకాశం రావడం చాలా ఆనందంగా ఉందని చెబుతున్నారు రంజిత తండ్రి అనిల్‌ కుమార్‌. తన ఇష్టాలను గమనించి శక్తి మేరకు ప్రోత్సహించినట్లు తెలిపారు. భవిష్యత్తులో తన లక్ష్యసాధనకు నిరంతరం సపోర్ట్‌గా నిలుస్తూ ముందుకు నడిపిస్తానని వివరించారు. లక్ష్యం పట్ల స్పష్టత, సాధించాలనే పట్టుదల ఉంటే ప్రపంచంలోనే అత్యత్తమ అవకాశాలు మనల్ని వెతుక్కుంటూ వస్తాయని నిరూపించిందీ యువతి. సాంకేతికత, వ్యాపార రంగాల కలయికతో గ్లోబల్‌ లీడర్‌గా ఎదగాలనే ఆమె కల నేడు అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సాకారమవబోతుంది. తన ప్రతిభతో ఎందరో యువతీ యువకులకు ఆదర్శంగా నిలిచిన రంజిత భవిష్యత్తులో గ్లోబల్‌ బిజినెస్‌ రంగంలో సరికొత్త శిఖరాలను అధిరోహించాలని ఆకాంక్షిద్దాం.

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MIMTECH కోర్సు పరీక్షలో యువతి సత్తా
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