షీ టీమ్స్ పేరిట ఫేక్ నోటీసులు - ప్రియుడికి షాక్ ఇవ్వబోయి చిక్కుల్లో పడ్డ యువతి
Fake She Teams Notice To Boyfriend : ఏడాది క్రితం బ్రేకప్ చెప్పిన ప్రియుడిని భయపెట్టాలని ప్రియురాలు ఫేక్ షీటీమ్స్ నోటీసులు సృష్టించి పంపించింది. కానీ పోలీసుల ఎంట్రీతో సీన్ రివర్సైంది.
Published : November 18, 2026 at 4:48 PM IST
లవ్ బ్రేక్ అప్ కావడంతో ప్రియుణ్ని భయపెట్టేందుకు ఓ యువతి ఏకంగా షీ టీమ్స్ పేరిట ఫేక్ నోటీసులు పంపించింది. సదరు యువకుడు విచారణకు హాజరుకాగా నోటీసులు నకిలీవని తేలింది. దీంతో యువతితో పాటు ఆమెకు సహకరించిన మరో వ్యక్తిపై కేసు నమోదైంది.
సైఫాబాద్ పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం కూకట్పల్లి హౌజింగ్ బోర్డులోని బాలాజీనగర్కు చెందిన తిరునేశ్వర్ వీరంకి వాట్సాప్నకు షీ టీమ్స్ కార్యాలయానికి వచ్చి విచారణకు హాజరుకావాలంటూ ఓ నోటీసు వచ్చింది. అది నిజమని భావించిన సదరు యువకుడు షీ టీమ్స్ అధికారుల ముందు హాజరయ్యారు. నోటీసులు గమనించిన అధికారులు అది నకిలీదని తేల్చారు. వెంటనే షీ టీమ్స్ ఎస్ఐ వెంకటేశ్ ఈ వ్యవహారంపై సైఫాబాద్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు.
తనకు దూరంగా ఉంటున్నాడని
బాధితుడి ఫిర్యాదు మేరకు కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు ప్రారంభించారు. విచారణలో మహీంద్రా యూనివర్సిటీలో చదువుతున్న విద్యార్థిని కొల్లూరి హశ్విత తేజ, తిరునేశ్వర్ ఐదేళ్లుగా ప్రేమలో ఉన్నట్లు తెలిసింది. పెళ్లి చేసుకుంటానని గతంలో హామీ ఇచ్చాడని, కానీ ఏడాదిగా తనకు దూరంగా ఉండటంతో పాటు సోషల్ మీడియాలో కూడా బ్లాక్ చేశాడని తేలింది. తనకు బ్రేకప్ చెప్పిన ప్రియుడ్ని బెదిరించాలన్న ఉద్దేశంతో ఏఐని వినియోగించి షీ టీమ్స్ పేరుతో నకిలీ నోటీసు తయారు చేసింది. తన స్నేహితుడైన హరి సహాయంతో ఆ నోటీసును తిరునేశ్వర్కు పంపించింది.
ఫేక్ నోటీసుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలి
నోటీసు నిజమని భావించిన తిరునేశ్వర్ విచారణకు హాజరుకాగా షీ టీమ్స్ అధికారులు నకిలీదని తేల్చారు. వెంటనే సైఫాబాద్ ఠాణాలో ఫిర్యాదు చేశారు. ఈ వ్యవహారంలో యువతితో పాటు నోటీసు పంపించేందు సహకరించిన ఆమె స్నేహితుడి మీద పోలీసులు పలు సెక్షన్లతో సైబర్ క్రైం, చీటింగ్, ఫోర్జరీ కేసు నమోదు చేశారు.
ఇలాంటి నోటీసుల పట్ల అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచించారు. ఒకవేళ ఏవైనా అనుమానాస్పద నోటీసులు, కాల్స్, మెయిల్స్ వస్తే వెంటనే నేషనల్ సైబర్ క్రైం హెల్ప్లైన్ నంబరు 1930ను సంప్రదించాలని తెలిపారు. లేదా సమీప పోలీస్స్టేషన్లో ఫిర్యాదు చేయాలని సూచించారు. మొత్తానికి ప్రియుడ్ని బెదిరించాలని ప్లాన్ చేసిన యువతి కాస్త ఇప్పుడు విచారణ కోసం పోలీస్ స్టేషన్ చుట్టూ తిరుగుతోంది.
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