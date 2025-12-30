ETV Bharat / state

గోవా నుంచి హైదరాబాద్‌కు డ్రగ్స్‌ - యువతిని అరెస్ట్‌ చేసిన పోలీసులు

గోవా నుంచి డ్రగ్స్ తెచ్చి హైదరాబాద్‌లో అమ్ముతున్న యువతి అరెస్టు - డ్రగ్స్‌ కేసులో గతంలోనూ అరెస్టై బెయిలుపై బయటికి వచ్చిన యువతి - నైజీరియన్స్‌ వద్ద డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తింపు

Young Woman Selling Drugs
Young Woman Selling Drugs (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : December 30, 2025 at 7:54 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Young Woman Selling Drugs in Hyderabad has been Arrested : కొత్త సంవత్సర వేడుకలకు ఇంకా ఒక్క రోజు మాత్రమే సమయం ఉంది. ఇప్పుడే వీలైనంత మత్తు పదార్థాలను రవాణా చేయాలని స్మగ్లర్లు చూస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో హైదరాబాద్‌ నగరంలో మాదకద్రవ్యాల కట్టడికి పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా డ్రగ్స్ పెడ్లర్లు కొత్తదారుల్లో సరఫరా కొనసాగిస్తున్నారు. తాజాగా గోవా నుంచి హైదరాబాద్‌కు భారీగా డ్రగ్స్ తీసుకొస్తున్న ఓ యువతిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితురాలిని బంజారాహిల్స్‌కు చెందిన హస్సాగా గుర్తించారు. గత ఏడాది డిసెంబరులో గోవా వెళ్లిన ఆమె అక్కడ మొదటిసారి ఎండీఎంఏ రుచి చూసింది. ఆ తరువాత మాదకద్రవ్యాలకు బానిసగా మారింది.

హైదరాబాద్ యువతకు విక్రయం : కేవలం వినియోగదారురాలిగానే కాకుండా, తక్కువ టైంలో అధిక నగదు సంపాదించాలనే అత్యాశతో డ్రగ్స్ పెడ్లర్‌గా మారినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గోవాలో నైజీరియన్ డ్రగ్ మాఫియాతో ఆమె సంబంధాలు ఏర్పచుకున్నట్లు విచారణలో తేలింది. వారి వద్ద నుంచి తక్కువ ధరకు ఎండీఎంఏ, ఎల్​ఎస్​డీ వంటి ఖరీదైన డ్రగ్స్‌ను కొనుగోలు చేస్తుంది. అనంతరం హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడున్న యువతకు అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించారు.

ఇటీవల బెయిల్‌పై విడుదల : ఈ సంవత్సరం మార్చి నుంచి ఆమె పలు మార్లు గోవాకు వెళ్లి డ్రగ్స్ తీసుకువచ్చినట్లు పోలీసులు ఆధారాలు సేకరించారు. ఈ నెల 26న మాపూసా, సియోలిమ్ ప్రాంతాల్లో ఆమె డ్రగ్స్ డీల్స్ చేసినట్లు దర్యాప్తులో తెలింది. హస్సా గతంలో కూడా గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్‌లో ఎన్​డీపీఎస్​ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఆ కేసులో జైలుకు వెళ్లిన యువతి ఇటీవల బెయిల్‌పై బయటకు వచ్చింది.

త్వరలోనే మిగిలిన నిందితులను పట్టుకుంటాం : జైలు నుంచి వచ్చిన తరువాత కూడా పద్ధతి మార్చుకోకుండా మరింత పకడ్బందీగా హైదరాబాద్‌ నగరానికి చెందిన మరికొందరు సహచరులతో కలిసి డ్రగ్స్ దందా కొనసాగిస్తుండగా పోలీసులు మాటు వేసి పట్టుకున్నారు. హైదరాబాద్​లో ఆమె ఎవరెవరికి డ్రగ్స్ అమ్ముతోంది? ఈ ముఠాలో ఇంకా ఎంత మంది సభ్యులు ఉన్నారు? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ గొలుసుకట్టు నెట్‌వర్క్‌లో ఉన్న మిగిలిన నిందితులను కూడా త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు.

తెలంగాణ ఈగల్ బృందానికి సమాచారం ఇవ్వండి : మీ స్నేహితులో, మీ బంధువుల పిల్లలో, చుట్టు పక్కల వారో డ్రగ్స్​కు అలవాటు పడినా, విక్రయాలు చేస్తున్నా, ఏం సందేహించకుండా తెలంగాణ ఈగల్ బృందానికి సమాచారాన్ని అందజేయండి. తెలంగాణ సహాయ్, షీల్డ్​ పేరుతో ఈ వెబ్​సైట్ ఉంటుంది. దీని ద్వారా డ్రగ్స్​ వాడుతున్న లేక విక్రయాలు జరుపుతున్న వారి సమాచారాన్ని తెలియజేయవచ్చు. దాంతో మాదక ద్రవ్యాల రవాణాకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు. అందుకు ఈ రెండు వెబ్​సైట్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.

సహాయ్.ఏఐ : -

  • తెలంగాణ ఈగల్​ వెబ్​సైట్​లోకి వెళ్లిన తర్వాత కుడి వైపున ఈగల్​ ఏఐ పేరుతో ఉన్న లింక్​పై క్లిక్​ చేయాలి.
  • అప్పుడు తెరపై సహాయ్​.ఏఐ విభాగం ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
  • డ్రగ్స్​ నియంత్రణ, అలవాటు మానుకోవడానికి పునరావాస కేంద్రాలు, ఈగల్​ టోల్ ​ఫ్రీ నంబరు తదితర సమాచారం ఇది అందిస్తుంది. డ్రగ్స్​ని నియంత్రించడానికి పోలీసులకు సమాచారాన్ని ఇవ్వడంపై వివిధ అంశాలపై గురించి సహాయ్.ఏఐ విషయాలు ఇస్తుంది.

షీల్డ్.ఏఐ : -

  • షీల్డ్​లో టేక్​ రిస్క్ టెస్ట్​ మీద క్లిక్ చేస్తే కొన్ని ప్రశ్నలు వస్తాయి.
  • మీరిచ్చే సమాధానాలను చూసి తెరపై విశ్లేషణ ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
  • అనుమానాస్పదంగా ఉంటే పరిస్థితి విషమించినట్టు, లేకపోతే ప్రమాదం తక్కువగా ఉన్నట్టు గుర్తించాలి. అక్కడ ఎవరిని సంప్రదించాలో ఫోన్​ నెంబరు తెరపై కనిపిస్తుంది.

డీజే కన్సర్ట్​లో డ్రగ్స్​ కలకలం - 8 మందికి పాజిటివ్ - నిందితుల్లో ఇద్దరు యువతులు

'మత్తె'క్కిస్తోంది - మనకి తెలియకుండానే చంపేస్తోంది : ఆ 8 సంచలన ఘటనల వెనక డ్రగ్ మహమ్మారి

TAGGED:

డ్రగ్స్ అమ్ముతున్న యువతి అరెస్టు
WOMAN ARRESTED IN DRUG CASE
DRUGS IN HYDERABAD
YOUNG WOMAN SELLING DRUGS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.