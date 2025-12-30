గోవా నుంచి హైదరాబాద్కు డ్రగ్స్ - యువతిని అరెస్ట్ చేసిన పోలీసులు
గోవా నుంచి డ్రగ్స్ తెచ్చి హైదరాబాద్లో అమ్ముతున్న యువతి అరెస్టు - డ్రగ్స్ కేసులో గతంలోనూ అరెస్టై బెయిలుపై బయటికి వచ్చిన యువతి - నైజీరియన్స్ వద్ద డ్రగ్స్ కొనుగోలు చేసినట్లు గుర్తింపు
Published : December 30, 2025 at 7:54 PM IST
Young Woman Selling Drugs in Hyderabad has been Arrested : కొత్త సంవత్సర వేడుకలకు ఇంకా ఒక్క రోజు మాత్రమే సమయం ఉంది. ఇప్పుడే వీలైనంత మత్తు పదార్థాలను రవాణా చేయాలని స్మగ్లర్లు చూస్తున్నారు. ఈ తరుణంలో హైదరాబాద్ నగరంలో మాదకద్రవ్యాల కట్టడికి పోలీసులు ఎన్ని చర్యలు తీసుకుంటున్నా డ్రగ్స్ పెడ్లర్లు కొత్తదారుల్లో సరఫరా కొనసాగిస్తున్నారు. తాజాగా గోవా నుంచి హైదరాబాద్కు భారీగా డ్రగ్స్ తీసుకొస్తున్న ఓ యువతిని పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. నిందితురాలిని బంజారాహిల్స్కు చెందిన హస్సాగా గుర్తించారు. గత ఏడాది డిసెంబరులో గోవా వెళ్లిన ఆమె అక్కడ మొదటిసారి ఎండీఎంఏ రుచి చూసింది. ఆ తరువాత మాదకద్రవ్యాలకు బానిసగా మారింది.
హైదరాబాద్ యువతకు విక్రయం : కేవలం వినియోగదారురాలిగానే కాకుండా, తక్కువ టైంలో అధిక నగదు సంపాదించాలనే అత్యాశతో డ్రగ్స్ పెడ్లర్గా మారినట్లు పోలీసులు తెలిపారు. గోవాలో నైజీరియన్ డ్రగ్ మాఫియాతో ఆమె సంబంధాలు ఏర్పచుకున్నట్లు విచారణలో తేలింది. వారి వద్ద నుంచి తక్కువ ధరకు ఎండీఎంఏ, ఎల్ఎస్డీ వంటి ఖరీదైన డ్రగ్స్ను కొనుగోలు చేస్తుంది. అనంతరం హైదరాబాద్ తీసుకొచ్చి ఇక్కడున్న యువతకు అమ్ముతున్నట్లు గుర్తించారు.
ఇటీవల బెయిల్పై విడుదల : ఈ సంవత్సరం మార్చి నుంచి ఆమె పలు మార్లు గోవాకు వెళ్లి డ్రగ్స్ తీసుకువచ్చినట్లు పోలీసులు ఆధారాలు సేకరించారు. ఈ నెల 26న మాపూసా, సియోలిమ్ ప్రాంతాల్లో ఆమె డ్రగ్స్ డీల్స్ చేసినట్లు దర్యాప్తులో తెలింది. హస్సా గతంలో కూడా గోల్కొండ పోలీస్ స్టేషన్లో ఎన్డీపీఎస్ యాక్ట్ కింద కేసు నమోదు చేశారు. ఆ కేసులో జైలుకు వెళ్లిన యువతి ఇటీవల బెయిల్పై బయటకు వచ్చింది.
త్వరలోనే మిగిలిన నిందితులను పట్టుకుంటాం : జైలు నుంచి వచ్చిన తరువాత కూడా పద్ధతి మార్చుకోకుండా మరింత పకడ్బందీగా హైదరాబాద్ నగరానికి చెందిన మరికొందరు సహచరులతో కలిసి డ్రగ్స్ దందా కొనసాగిస్తుండగా పోలీసులు మాటు వేసి పట్టుకున్నారు. హైదరాబాద్లో ఆమె ఎవరెవరికి డ్రగ్స్ అమ్ముతోంది? ఈ ముఠాలో ఇంకా ఎంత మంది సభ్యులు ఉన్నారు? అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. ఈ గొలుసుకట్టు నెట్వర్క్లో ఉన్న మిగిలిన నిందితులను కూడా త్వరలోనే పట్టుకుంటామని పోలీసులు వెల్లడించారు.
తెలంగాణ ఈగల్ బృందానికి సమాచారం ఇవ్వండి : మీ స్నేహితులో, మీ బంధువుల పిల్లలో, చుట్టు పక్కల వారో డ్రగ్స్కు అలవాటు పడినా, విక్రయాలు చేస్తున్నా, ఏం సందేహించకుండా తెలంగాణ ఈగల్ బృందానికి సమాచారాన్ని అందజేయండి. తెలంగాణ సహాయ్, షీల్డ్ పేరుతో ఈ వెబ్సైట్ ఉంటుంది. దీని ద్వారా డ్రగ్స్ వాడుతున్న లేక విక్రయాలు జరుపుతున్న వారి సమాచారాన్ని తెలియజేయవచ్చు. దాంతో మాదక ద్రవ్యాల రవాణాకు అడ్డుకట్ట వేయవచ్చు. అందుకు ఈ రెండు వెబ్సైట్లు ఎంతగానో ఉపయోగపడతాయి.
సహాయ్.ఏఐ : -
- తెలంగాణ ఈగల్ వెబ్సైట్లోకి వెళ్లిన తర్వాత కుడి వైపున ఈగల్ ఏఐ పేరుతో ఉన్న లింక్పై క్లిక్ చేయాలి.
- అప్పుడు తెరపై సహాయ్.ఏఐ విభాగం ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
- డ్రగ్స్ నియంత్రణ, అలవాటు మానుకోవడానికి పునరావాస కేంద్రాలు, ఈగల్ టోల్ ఫ్రీ నంబరు తదితర సమాచారం ఇది అందిస్తుంది. డ్రగ్స్ని నియంత్రించడానికి పోలీసులకు సమాచారాన్ని ఇవ్వడంపై వివిధ అంశాలపై గురించి సహాయ్.ఏఐ విషయాలు ఇస్తుంది.
షీల్డ్.ఏఐ : -
- షీల్డ్లో టేక్ రిస్క్ టెస్ట్ మీద క్లిక్ చేస్తే కొన్ని ప్రశ్నలు వస్తాయి.
- మీరిచ్చే సమాధానాలను చూసి తెరపై విశ్లేషణ ప్రత్యక్షం అవుతుంది.
- అనుమానాస్పదంగా ఉంటే పరిస్థితి విషమించినట్టు, లేకపోతే ప్రమాదం తక్కువగా ఉన్నట్టు గుర్తించాలి. అక్కడ ఎవరిని సంప్రదించాలో ఫోన్ నెంబరు తెరపై కనిపిస్తుంది.
