ETV Bharat / state

మొండి ధైర్యంతో పోరాడి మృత్యువును జయించింది - మొబైల్ వాహనం ద్వారా పేదలకు ఉచిత వైద్యం

మయస్థీనియా గ్రావిస్ వ్యాధిని జయించిన యువతి - మాట, శరీర కదలికలు కోల్పోయిన డాక్టర్‌ లావణ్య - పేద ప్రజల కోసం ఉచిత న్యూరో క్యాంపులు నిర్వహణ - న్యూరోసర్జన్‌గా పేదలకు సేవలు

Doctor_Overcame_Myasthenia_Gravis
Doctor_Overcame_Myasthenia_Gravis (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 13, 2026 at 5:00 PM IST

|

Updated : May 13, 2026 at 5:27 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Young Woman Overcame Myasthenia Gravis Disease: వైద్యో నారాయణో హరి ఈ మాట ఆ డాక్టర్ విషయంలో అక్షర సత్యం. న్యూరాలజిస్ట్‌గా ఎంతో మందికి ప్రాణదానం చేసిన ఆమెను, విధి ఒక అరుదైన నరాల వ్యాధి రూపంలో పరీక్షించింది. కదలికలు కోల్పోయి, మాట పడిపోయినా పట్టుదలతో మృత్యువును జయించింది. నేడు పేద ప్రజల కోసం మొబైల్ క్లినిక్ ద్వారా ఉచిత సేవలు అందిస్తుంది. అంతర్జాతీయ వైద్యులే ఫిదా అయిన నెల్లూరుకు చెందిన డాక్టర్‌ లావణ్య స్ఫూర్తిదాయక కథనమిది.

ఆమె ఒక న్యూరాలజిస్ట్ఇ తరుల నరాల బలహీనతను నయం చేసే వైద్యురాలు. కానీ విధి వైపరీత్యం వల్ల ఆమెకే మయస్తీనియా 'గ్రావిస్' అనే అరుదైన నరాల వ్యాధి సోకింది. మాట పడిపోయింది. శరీరం సహకరించలేదు. మంచానికే పరిమితం కావాల్సిన స్థితిలో మొండి ధైర్యంతో పోరాడి మృత్యువును జయించడమే కాక నేడు మొబైల్ వాహనం ద్వారా పేదలకు ఉచిత వైద్యం అందిస్తూ అందరినీ ఆశ్చర్యపరుస్తుంది లావణ్య అనే యువతి.

మొండి ధైర్యంతో పోరాడి మృత్యువును జయించింది (ETV Bharat)

నెల్లూరుకు చెందిన నాగేంద్ర, లక్ష్మీ దంపతుల కుమార్తె లావణ్య. చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో రాణించిన ఆమె, నెల్లూరు నారాయణ మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్, బెంగళూరులో జనరల్ మెడిసిన్ పూర్తి చేశారు. చెన్నైలో న్యూరాలజీ సూపర్ స్పెషాలిటీలో గోల్డ్ మెడల్ సాధించారు. న్యూరాలజిస్ట్‌గా ఎంతో మందికి చికిత్స అందిస్తున్న సమయంలో 2025 ఫిబ్రవరిలో మాట పడిపోవడం, శరీర కదలికలు కోల్పోవడం వంటి లక్షణాలు కనిపించాయి. అది ఆటో ఇమ్యూన్ వ్యాధి అని గుర్తించడానికి ఆ న్యూరాలజిస్ట్‌కు ఎంతో సమయం పట్టలేదు.

"ఈ వ్యాధితో ఉన్న వారు ఎవరూ ఆధైర్య పడవద్దు. ధైర్యంగా చికిత్స తీసుకుంటే తిరిగి కోలుకుంటారు. అలానే ముఖ్యంగా వీరు ఉద్రేకానికి, ఒత్తిడికి గురికావద్దు. ఈ అరుదైన వ్యాధితో బాధపడే వారి కోసం ప్రభుత్వం నుంచి సహాయం అందాలని కోరుతూ ఇటీవల నేను సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌లకు లేఖ రాయడం జరిగింది. ఇంక ఈ వ్యాధిపై గ్రామాల్లో పర్యటిస్తూ ఉచిత న్యూరో క్యాంప్స్ నిర్వహిస్తున్నాను."- లావణ్య, న్యూరో సర్జన్

గ్రామాల్లో పర్యటిస్తూ ఉచిత న్యూరో క్యాంప్స్: శరీరం మొరాయించినా ఆమె ఆత్మవిశ్వాసం తగ్గలేదు. ప్రాణాపాయం అని తెలిసినా, 2025 ఫిబ్రవరిలో రోబొటిక్ సర్జరీ చేయించుకుంది. నెలల తరబడి విశ్రాంతి అవసరమని వైద్యులు చెప్పినా కేవలం 2 నెలల్లోనే వెంటిలేటర్ నుంచి నేరుగా వచ్చి విధుల్లో చేరారు. వ్యాధి వల్ల రూపం మారినా జుట్టు రాలిపోయినా ఏమాత్రం కుంగిపోలేదు.

తిరిగి డాక్టర్‌ కోటు ధరించి తన ప్రాక్టిస్‌ను ప్రారంభించింది. తనలా ఎవరూ బాధపడకూడదని భావించిన లావణ్య ఈ వ్యాధిపై అవగాహన కల్పించడ మే లక్ష్యంగా ఒక మొబైల్ వాహనాన్ని సిద్ధం చేసింది. గొలగమూడి, పూడిపర్తి, కసుమూరు వంటి గ్రామాల్లో పర్యటిస్తూ ఉచిత న్యూరో క్యాంప్స్ నిర్వహిస్తుంది. ఈ అరుదైన వ్యాధితో బాధపడే వారి కోసం ప్రభుత్వం నుంచి మరింత సహాయం అందాలని కోరుతూ సీఎం చంద్రబాబు, డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్‌లకు లేఖ రాసింది.

మయస్తీనియా గ్రావిస్ అనేది శాపం కాదని సరైన చికిత్స, మానసిక ధైర్యంతో సాధారణ జీవితం గడపవచ్చని ఆమె నిరూపిస్తోంది. ఒత్తిడికి గురి కాకుండా ఉంటే ఈ వ్యాధిని జయించ వచ్చని రోగుల్లో భరోసా నింపుతుంది. కండరాలు బలహీనపడి, మంచానికే పరిమితమైన కుమార్తె పరిస్థితి చూసిన లావణ్య తల్లిదండ్రులు ఎంతో బాధపడ్డారు. ప్రస్తుతం ఆమె కోలుకొని తిరిగి బాధ్యతలు చేపట్టడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కుటుంబంతో పాటు పేద ప్రజల ఆరోగ్యం కోసం నిరంతరం శ్రమిస్తున్న డాక్టర్ లావణ్య నేటి యువతకు ప్రేరణగా నిలుస్తుంది.

అటు చదువు, ఇటు కళ - ప్రధాని మోదీ ప్రశంసలు అందుకున్న రిషిక

తల్లి కోరికే తన ఆశయం - జూనియర్ సివిల్ జడ్జిగా ఎంపికైన కర్నూలు యువకుడు

Last Updated : May 13, 2026 at 5:27 PM IST

TAGGED:

MYASTHENIA GRAVIS DISEASE
FREE MEDICAL CAMPS FOR POOR PEOPLE
NEUROSURGEON LAVANYA SUCCESS STORY
DR LAVANYA ORGANIZING MEDICAL CAMPS
DOCTOR OVERCAME MYASTHENIA GRAVIS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.