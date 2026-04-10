హెచ్​ఐవీ రక్తం ఎక్కించిన ఘటనలో విషాదం - బాధిత యువతి ఆత్మహత్య

మేడ్చల్​ జిల్లా పోచారం ఐటీ కారిడార్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో వివాహానికి నిరాకరించిన యువతి - బలవంతంగా హెచ్​ఐవీ రక్తాన్ని ఎక్కించి పరారైన నిందితుడు - నేడు ఆత్మహత్య చేసుకున్న యువతి

Woman Killed In HIV Blood Case Hyderabad (IANS)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 10, 2026 at 4:53 PM IST

Woman Killed In HIV Blood Case Hyderabad : తనతో వివాహానికి నిరాకరించిందని ఓ యువతికి హెచ్​ఐవీ రక్తాన్ని ఎక్కించిన ఘటనలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో యువతి ఇంట్లోనే ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. మేడ్చల్​ జిల్లా పోచారం ఐటీ కారిడార్​ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధిలో గత నెల పెళ్లికి నిరాకరించింది. దీంతో యువతికి హెచ్​ఐవీ రక్తాన్ని యువకుడు ఎక్కించాడు. వివరాల్లోకి వెళితే,

అసలేమైందంటే : పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, జనగామ జిల్లాకు చెందిన ఓ యువకుడి (24) కుటుంబం గత పాతికేళ్లగా హైదరాబాద్​లో నివాసం ఉంటోంది. అతడు ట్రాన్స్​​పోర్ట్​ సూపర్​వైజర్​గా ఉద్యోగం చేస్తున్నాడు. అయితే అతడి తల్లిదండ్రులిద్దరికీ హెచ్​ఐవీ పాజిటివ్​ ఉంది. కొన్నేళ్ల క్రితమే తండ్రి చనిపోయాడు. కాగా అతడు తన ఇంటికి దగ్గరిలో నివాసం ఉంటున్న తన మరదలి(20)ని ఇష్టపడుతున్నాడు. ఆమె కూడా ఇతడి ప్రేమను అంగీకరించింది. పెద్దలు కూడా దీనిని సమ్మతించడంతో వారి ప్రేమ కొంత కాలంగా కొనసాగింది. ఇటీవల వారికి వివాహం జరిపేందుకు ఇంట్లో పెద్దలు సైతం సిద్ధమయ్యారు. అయితే యువతి తండ్రి ఆ యువకుడికి ఇటీవల రక్తపరీక్షలు నిర్వహించారు. కాగా అతడికి హెచ్​ఐవీ వ్యాధి ఉన్నట్లుగా వైద్యులు నిర్ధారించారు. దీంతో వారి వివాహం రద్దు చేసుకున్నారు.

ఆమెకూ హెచ్​ఐవీ ఉంటే తనతోనే వివాహం చేస్తారని : చిన్ననాటి నుంచి ప్రేమించిన అమ్మాయి ఒక్కసారిగా దూరం పెట్టడంతో అతడు భరించలేకపోయాడు. ఎలా అయినా ఆమెను సొంతం చేసుకోవాలని ప్రయత్నాలు మొదలు పెట్టాడు. దీనిలో భాగంగానే అతడు ఓ పన్నాగం పన్నాడు. ఆమెకు హెచ్​ఐవీ పాజిటివ్​ ఉంటే మరొకరికి ఇచ్చి వివాహం చేయలేరని భావించాడు. తాను ఒంటరిగా మిగిలిపోవడంతో తనతోనే వివాహం చేస్తారని ఊహల్లో తేలాడు. దీనిని ఉద్దేశించి పథకాన్ని రచించాడు. హెచ్​ఐవీ రక్తాన్ని ఎక్కిస్తే ఆమె కూడా వ్యాధిగ్రస్తురాలు అవుతుందని భావించాడు.

బలవంతంగా రక్తం ఎక్కించి పరార్​ : తన పథకంలో భాగంగా గత నెల 11న సిరంజీని కొనుగోలు చేశాడు. అందులో తన రక్తాన్ని ఎక్కించాడు. సాయంత్రం సమయంలో యువతి ఇంటికి వెళ్లాడు. మరోసారి పెళ్లి ప్రతిపాదన తెచ్చాడు. అయితే వివాహానికి ఆమె నిరాకరించడంతో వాగ్వాదానికి దిగాడు. చివరిగా తనతో తీసుకువచ్చిన సిరంజీలోని రక్తాన్ని ఆమెకు బలవంతంగా ఎక్కించాడు. ఆపై పరారయ్యాడు. దీంతో బాధితురాలి తండ్రి పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో నిందితుడిని అరెస్టు చేసి రిమాండుకు తరలించారు. కాగా నేడు యువతి ఇంట్లో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకుంది. దీంతో యువతి ఇంట్లో విషాదఛాయలు అలముకున్నాయి. నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని యువతి కుటుంబ సభ్యులు వేడుకుంటున్నారు.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని నిపుణులు అంటున్నారు. సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే సమస్యలకు పరిష్కారమార్గాలు అనేకం లభిస్తాయని చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. మన తోటి వారు కష్టాల్లో ఉండి ఆత్మహత్యలకు పాల్పడేందుకు సిద్ధపడుతున్నా వీరిని సంప్రదించవచ్చు. ఇలాంటి సమస్యలనుంచి ధైర్యం చెప్పేందుకు స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుండి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కారమార్గాలను పొందవచ్చు.

పెళ్లికి నిరాకరించిన యువతి - హెచ్‌ఐవీ రక్తాన్ని ఎక్కించిన యువకుడు

పెళ్లికి నిరాకరించిన యువతి - సుత్తితో దాడి చేసిన యువకుడు

