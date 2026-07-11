'ప్రేమగా ఉంటూనే భార్యకు విషమిచ్చాడు' - 8 నెలల తర్వాత భయటపడ్డ నిజం
ప్రేమే నీవన్నాడు ప్రాణమే బలిగొన్నాడు - అమెరికాలో విజయవాడ యువతి హత్య - అల్లుడే హంతకుడని తెలిసి షాక్కి గురైన కుటుంబం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 11, 2026 at 8:52 AM IST
Young Woman From Vijayawada Murdered in US: వివాహం జరిగిన 5 నెలలకే విజయవాడకు చెందిన యువతి అమెరికాలో అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతి చెందింది. 8 నెలల దర్యాప్తు తర్వాత భర్తే హంతకుడిగా తేలింది. ప్రియురాలి మోజులో పడి భార్యను హతమార్చినట్లు అక్కడి పోలీసుల దర్యాప్తులో వెలుగుచూసింది. హత్య చేసిన తర్వాత ఆ ఫోటోలను ఇండియాలో ఉన్న ప్రియురాలికి పంపించాడు.
అల్లుడే హంతకుడు: ‘తనను భర్త ఎంతో ప్రేమగా చూసుకుంటున్నాడని మా కుమార్తె చెప్పేది. ఆ ప్రేమే చివరకు ఆమె ప్రాణాలు తీస్తుందని కలలో కూడా ఊహించలేదని’ రజిత కుటుంబ సభ్యులు కన్నీరుమున్నీరవుతున్నారు. అమెరికా పోలీసుల నుంచి యువతి తల్లిదండ్రులకు ఐదు రోజుల కిందట ఫోన్ వచ్చింది. మీ కుమార్తె అనారోగ్య కారణాలతో చనిపోలేదు. హత్యకు గురైంది. హంతకుడు మీ అల్లుడే అని సమాచారం ఇచ్చారు. ఇది విని దిగ్భ్రాంతికి గురయ్యారు. వెంటనే బయలుదేరి అమెరికా వెళ్లిపోయారు.
ఏమీ తెలియనట్లు నాటకం: విజయవాడ గాయత్రీనగర్కు చెందిన సబ్బినేని కృష్ణారావు నగరంలో వ్యాపారం నిర్వహిస్తుంటారు. ఆయనకు ఇద్దరు కుమార్తెలు. రెండో అమ్మాయి రజిత (27) అమెరికాలో ఎంఎస్ పూర్తి చేసింది. ఆమెకు హైదరాబాద్కు చెందిన సాఫ్ట్వేర్ ఇంజినీర్ అయిన నార్నె అవినాష్తో 2025 జూన్ 5న విజయవాడలో వివాహం జరిగింది. పెళ్లి అనంతరం వాషింగ్టన్ రాష్ట్రం బెల్వ్యూ నగరంలో కాపురం పెట్టారు. ఈ నేపథ్యంలో 2025 అక్టోబరు 27న రజిత మృతి చెందింది. తన భార్య వాష్రూమ్లోకి వెళ్లి తలుపులు వేసుకుందనీ, ఎంత పిలిచినా స్పందించడం లేదంటూ అవినాష్ తొలుత డయల్ 911కు ఫోన్ చేశాడు.
సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు అవినాష్ ఇంటికి చేరుకున్నారు. వాష్రూమ్ తలుపులు పగలకొట్టి లోపలకి వెళ్లి చూడగా రజిత అపస్మారకస్థితిలో పడి ఉంది. ఆరోగ్యం బాగోలేక దగ్గు మందు తాగిందని అనంతరం పడిపోయి ఉండొచ్చని అక్కడికి పోలీసులకు తెలిపారు. హుటాహుటిన పోలీసులు చికిత్స నిమితం ఆసుపత్రికి తరలించగా ఆమె మృతి చెందినట్లు వైద్యులు నిర్థారించారు. కుమార్తె మరణం గురించి తెలుసుకున్న కృష్ణారావు దంపతులు అమెరికా వెళ్లారు. అక్కడే మృతదేహానికి అంత్యక్రియలు నిర్వహించారు.
పక్కా ప్లాన్: శరీరంలోకి విషం ఎలా వెళ్తుంది? పోస్టుమార్టంలో దీనిని ఎలా గుర్తిస్తారు? గొంతు నులిమితే ఎంత సమయంలో మరణిస్తారు? అనే అంశాలను అవినాష్ ఇంటర్నెట్లో శోధించాడు. డిజిటల్ ఫోరెన్సిక్లో ఇవి బయటపడ్డాయి. కొంతకాలం నుంచి తన భర్త తయారు చేసి ఇస్తున్న జ్యూస్లు చేదుగా ఉంటున్నట్లు రజిత తన స్నేహితురాలితో జరిపిన సంభాషణల్లో పంచుకుంది. చనిపోయే రోజు కూడా జ్యూస్ చేదుగా దగ్గు మందులా ఉందని అవినాష్కు మెసేజ్ పంపింది.
8 నెలలు సాగిన సుదీర్ఘ దర్యాప్తు అనంతరం అమెరికా పోలీసులు ఇటీవల అవినాష్ను అరెస్ట్ చేశారు. అతనిపై ఫస్ట్ డిగ్రీ మర్డర్ కేసు నమోదు చేసి జైలుకు పంపించారు. దేశం విడిచి పారిపోయే అవకాశం ఉందని భావించిన కోర్టు 5 మిలియన్ డాలర్ల భారీ బెయిల్ మొత్తాన్ని విధించింది. అంత సొమ్ము చెల్లించలేక జైలులోనే ఉన్నాడు.
పోస్టుమార్టం నివేదికలో గుట్టురట్టు: ఈ ఘటనపై దర్యాప్తు చేపట్టిన అక్కడి పోలీసులు మొదట అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేశారు. గొంతు నులిమి ఊపిరాడకుండా చేయడం వల్లే రజిత మృతి చెందినట్లు పోస్టుమార్టంలో తేలింది. దీంతో పోలీసులు ఈ కోణంలో విచారణ ప్రారంభించారు. దర్యాప్తులో అవినాష్కు ఇండియాలో మరో మహిళతో సంబంధం ఉన్నట్లు తేలింది.
వివాహం జరగడానికి ముందు నుంచే సంబంధం ఉన్నట్లు రజిత, అవినాష్ల వివాహానికి ఆ మహిళ హాజరైనట్లు పోలీసుల విచారణలో తేలింది. భార్య మృతదేహం ఫోటోను కూడా ఆమెకు పంపినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. విచారణలో భాగంగా పోలీసులు ఇంట్లోని స్మార్ట్ లాక్, సీసీ ఫుటేజీ, మొబైల్ డేటాను పరిశీలించారు. తాను ఆ సమయంలో బయటకు వెళ్లానని పోలీసుల ఎదుట బుకాయించాడు. ఆ సమయంలో అవినాష్ ఇంట్లోనే ఉన్నాడని పోలీసులు దర్యాప్తులో తేలింది.
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