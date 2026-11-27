అక్క పెళ్లి కుదిరింది - చెల్లి ఉరేసుకుంది
Young Woman Commits Suicide: ప్రియుడి మాట నమ్మింది. అవసరానికి బంగారు నగలు ఇచ్చింది. తీరా తన ఆభరణాలు తనకు ఇవ్వాలనడంతో యువకుడు ఇవ్వకపోగా బెదిరింపులకు పాల్పడ్డాడు. దీంతో ఆ యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది.
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 27, 2026 at 1:19 PM IST
కొందరు ప్రేమించిన వ్యక్తిని గుడ్డిగా నమ్ముతారు. వారికోసం కన్నవారికి తెలియకుండా చాలా చేస్తారు. వారికేదైనా అవసరం అంటే ఎలాగైనా సహాయం చెయ్యాలనుకుంటారు. తమ స్థోమతకు మించి ప్రియమైన వారికి అవసరమైంది సర్దుబాటు చేస్తారు. అయితే అబ్బాయిలు ఇలా తమ ప్రేయసి కోసం ఇంట్లో నగలు తాకట్టు పెట్టి మరీ బహుమతులు ఇచ్చిన ఘటనలు లేకపోలేదు. అయితే ఓ యువతి ప్రియుడికి డబ్బు కావాలంటే అక్క నగలు ఇచ్చింది. తీరా అతడు తిరిగి ఇవ్వకపోవడంతో ఇంట్లో ఏం చెప్పాలో చెలియక ఏకంగా ప్రాణాలనే తీసేసుకుంది. దీనికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాలంటే ఈ కథనం చదవాల్సిందే.
మూడేళ్ల కింద తండ్రి మృతి: తన సోదరికి చెందిన నగలను ప్రియుడికి ఇవ్వగా అతను వాటిని తాకట్టు పెట్టాడు. ఇంతలోనే సోదరికి వివాహం నిశ్చయం కావడంతో తిరిగి ఇవ్వాలని కోరగా ఇవ్వకపోగా బెదిరింపులకు పాల్పడటంతో ఓ యువతి మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ సంఘటన కడపలో బుధవారం రాత్రి చోటు చేసుకుంది.
కర్నూలు నగరానికి చెందిన ప్రేమ్కుమార్, మనోహరి దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు. ప్రేమ్కుమార్ హోంగార్డుగా పని చేస్తూ అనారోగ్యంతో మూడేళ్ల కిందట మృతి చెందారు. అనంతరం మనోహరి కారుణ్య నియామకం కింద హోంగార్డుగా విధులు నిర్వర్తిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చిన్న కుమార్తె దివ్య దీపిక (23) కడపలోని ఓ ప్రైవేట్ కళాశాలలో బీపీటీ (బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫిజియోథెరపీ) చదువుతూ ఓ ప్రైవేటు హాస్టల్లో ఉంటోంది.
తిరిగి ఇవ్వలేదని మనస్తాపం: అదే కళాశాలలో చదువుతున్న హైదరాబాద్కు చెందిన సంజయ్ ఆమెకు పరిచయమయ్యాడు. అది కాస్త ప్రేమగా మారింది. ఇటీవల ఆమె స్వస్థలానికి వెళ్లగా తనకు డబ్బులు కావాలని సంజయ్ కోరగా ఆమె తన సోదరి బంగారు గొలుసు, ఉంగరాన్ని తీసుకొచ్చి ఇచ్చింది. వాటిని అతను తాకట్టు పెట్టాడు. ఈ క్రమంలో తన సోదరి వివాహం ఇటీవలే నిశ్చయం కావడంతో తల్లి మనోహరి బంగారు నగలు తేవాలని చెప్పింది. దీంతో వాటిని విడిపించి ఇవ్వాలని సంజయ్ని పలుమార్లు కోరినా విడిపించకుండా మాట దాటవేస్తూ వచ్చాడు. ఇంకో వైపు సోదరి వివాహం దగ్గర పడడంతో తల్లికి ఏమి చెప్పాలో తెలియక ఆమె తీవ్ర మనస్తాపానికి గురై ఫ్యాన్కు ఉరేసుకుని బలవన్మరణానికి పాల్పడింది.
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