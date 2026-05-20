సాఫ్ట్వేర్ కొలువు వదిలి అథ్లెటిక్స్ వైపు మొగ్గు - దేశానికి పతకం తెచ్చిన తొలి క్రీడాకారిణి
అంతర్జాతీయ అథ్లెటిక్స్లో రాణిస్తున్న కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన యువతి - వరల్డ్ యూనివర్శిటీ గేమ్స్లో కాంస్యం సొంతం - లాంగ్ జంప్ విభాగంలో దేశానికి పతకం తెచ్చిన తొలి క్రీడాకారిణిగా గుర్తింపు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 20, 2026 at 2:28 PM IST
Young Woman Excelling in International Athletics: ఇంజినీరింగ్ చదువులు, కంప్యూటర్ ఉద్యోగాలు, లక్షల్లో జీతాలు. ప్రస్తుతం యువత వెళ్తున్న మార్గమిదే. కానీ ఆ యువతి మాత్రం భిన్నమైన కెరీర్ ఎంచుకుంది. బీటెక్లో టాప్ ర్యాంకర్గా నిలిచి సాఫ్ట్వేర్ కొలువు సాధించినా వదులుకుంది. ఆసక్తి ఉన్న అథ్లెటిక్స్ వైపు మొగ్గు చూపింది. చైనాలో జరిగిన వరల్డ్ యూనివర్శిటీ గేమ్స్లో కాంస్యం సాధించి 102 ఏళ్ల భారత క్రీడా చరిత్రలో లాంగ్ జంప్ విభాగంలో దేశానికి పతకం తెచ్చిన తొలి క్రీడాకారిణిగా గుర్తింపు తెచ్చుకుంది. కృష్ణా జిల్లాకు చెందిన భవాని క్రీడా ప్రయాణం ఈ స్టోరీలో తెలుసుకుందాం.
సాధారణంగా ఇంజినీరింగ్ పూర్తికాగానే సాఫ్ట్వేర్ కొలువు, లక్షల్లో జీతం ఇదే కదా సగటు యువత కల. కానీ ఈమె ఆలోచనే వేరు. సాఫ్ట్వేర్ కోడింగ్ కంటే మైదానంలో పరుగు తీయడమే తనకిష్టమంది. వెన్నునొప్పి వేధించినా, ఆలస్యంగా కెరీర్ మొదలుపెట్టినా లాంగ్ జంప్లో రాణించి చరిత్ర సృష్టించింది. 102 ఏళ్ల భారతీయుల నిరీక్షణకు తెరదించుతూ అంతర్జాతీయ వేదికపై భారత జెండా ఎగురవేసి చరిత్రలో తనపేరు లిఖించుకుంది. 2025 ఇండియన్ ఓపెన్ అథ్లెటిక్స్ మీట్లో స్వర్ణం, సౌత్ ఏషియన్ అథ్లెటిక్ ఫెడరేషన్ పోటీల్లో కాంస్యం సొంతం చేసుకుంది.
భవాని యాదవ్ స్వస్థలం కృష్ణా జిల్లా గొల్లపూడి. కుటుంబ ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంత మాత్రమే. మెకానికల్ ఇంజినీరింగ్ పూర్తి చేసి ఐటీ ఉద్యోగం సాధించింది. అయితే ఆమె లక్షలాది మంది ఐటీ ఉద్యోగుల్లో ఒకరిగా మిగిలిపోవడం కంటే దేశం గర్వించే అథ్లెట్గా ఎదగాలని నిర్ణయించుకుంది. సాఫ్ట్వేర్ కొలువుని కాదనుకుంది. ఇంట్లో వాళ్లను ఒప్పించి 3 ఏళ్ల సమయం అడిగి పట్టుదలతో అథ్లెటిక్ ట్రాక్పై అడుగు పెట్టింది. అలా మొదలైన ఆమె ప్రయాణం నేడు ప్రొఫెషనల్ అథ్లెట్గా ఎదిగే స్థాయికి చేరింది.
ఏపీలో సౌకర్యాలు లేక కేరళ, బెంగళూరులో శిక్షణ: 2023లో చైనాలో జరిగిన వరల్డ్ యూనివర్శిటీ గేమ్స్ భవాని కెరీర్ను మలుపు తిప్పాయి. 102 ఏళ్ల భారత క్రీడా చరిత్రలో లాంగ్ జంప్ విభాగంలో భారత్కు ఒక్క పతకం కూడా లేదు. కానీ 6.32 మీటర్ల దూరం దూకి కాంస్య పతకం దక్కించుకున్న భవాని ఆ రికార్డును తిరగరాసింది. భారత క్రీడా చరిత్రలో తన ప్రతిభను సువర్ణాక్షరాలతో లిఖించింది. అక్కడితో ఆగలేదు. 2025 ఇండియన్ ఓపెన్ అథ్లెటిక్స్ మీట్లో స్వర్ణం, సౌత్ ఏషియన్ అథ్లెటిక్ ఫెడరేషన్ పోటీల్లో కాంస్యం సొంతం చేసుకుని తన ప్రతిభ చాటుకుంది.
చాలామంది అథ్లెట్లు చిన్నతనం నుంచే మైదానాల్లో శిక్షణ మొదలుపెడతారు. కానీ భవాని కథ భిన్నమైంది. ఆమె అథ్లెటిక్స్లోకి అడుగుపెట్టేసరికి 20 ఏళ్లు దాటాయి. కెరీర్ ఆరంభంలో వెన్ను నొప్పి వంటి శారీరక ఇబ్బందులు ఎదురైనా వెనకడుగు వేయలేదు. ఏపీలో సరైన సౌకర్యాలు లేక కేరళ, బెంగళూరులో శిక్షణ తీసుకుంది. కేరళ కోచ్ అజిత్ కుమార్ వద్ద మెలకువలు నేర్చుకున్న ఆమె ప్రస్తుతం ఒలింపిక్సే లక్ష్యంగా బెంగళూరులోని సాయి కేంద్రంలో రష్యా దిగ్గజ కోచ్ డెనిస్ కపోస్టిన్ పర్యవేక్షణలో రాటుదేలుతోంది. తన ప్రతిభకు గానూ స్పోర్ట్స్ కోటాలో రైల్వే ఉద్యోగం దక్కించుకుంది.
తండ్రి ప్రోత్సాహం వల్లే ఈ స్థాయికి: ప్రస్తుతం రైల్వేలో టీసీగా చేస్తున్న జాబే భవానికి ఆధారం. ఇప్పటికే ఆర్థిక ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్న ఆమెకు అంతర్జాతీయ స్థాయి శిక్షణ, ప్రయాణాలకు భారీగా ఖర్చవుతోంది. తండ్రి అండగా నిలుస్తున్నా అది ఏమాత్రం చాలడం లేదు. స్పాన్సర్లు సాయం చేస్తే ఒలింపిక్ కల సాకారం చేయగలనంటోంది. ఇతర రాష్ట్రాల్లో అథ్లెట్లకు ఇచ్చే ప్రోత్సాహకాలు ఏపీలో కూడా అందాలని ఆశిస్తోంది. ప్రభుత్వం అండగా నిలిస్తే అంతర్జాతీయ వేదికలపై ఏపీ నుంచి మరిన్ని పతకాలు సాధిస్తాననే నమ్మకంతో ముందుకు సాగుతోంది.
ఇప్పటి వరకు తండ్రి ప్రోత్సాహం వల్లే ఈ స్థాయికి ఎదిగానని చెబుతోంది భవాని. కుమార్తె సక్సెస్ పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు తండ్రి భగవతి యాదవ్. ఆమె సాధించిన పతకం కంటే ఆ సమయంలో భారత జెండా ఎగరటం గర్వంగా అనిపించిందని చెబుతున్నాడు. లక్షల జీతాన్ని వదులుకుని పతకాల వేటలో పట్టుదలతో దూసుకుపోతున్న భవాని యాదవ్ ప్రయాణం భవిష్యత్ తరానికి ఆదర్శం. ప్రభుత్వం ప్రోత్సహిస్తే ఒలింపిక్ వేదికపై దేశం గర్వించేలా చేస్తానని చెబుతోంది.
