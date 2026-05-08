ప్రేమించడమే పాపమైంది - సికింద్రాబాద్​లో ప్రేమికుడి దారుణ హత్య!

అర్ధరాత్రి చిలకలగూడలో యువకుడి దారుణ హత్య - యావన్‌ అనే యువకుడిని అర్ధరాత్రి కత్తులతో పొడిచి చంపిన దుండగులు - ప్రేమ వ్యవహారమే యావన్‌ హత్యకు కారణమని ఆరోపణ

Brutal Murder of a Young Man in Secunderabad
By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 8, 2026 at 10:34 AM IST

Brutal Murder of a Young Man in Secunderabad : సీతాఫల్​మండిలో ప్రేమ వ్యవహారం ఓ యువకుడి ప్రాణాలు బలితీసుకుంది. ఈ ఘటన సికింద్రాబాద్​ చిలకలగూడ పోలీస్​ స్టేషన్​ పరిధి ఇందిరానగర్​లో చోటుచేసుకుంది. యావన్​ అనే యువకుడిని గురువారం రాత్రి యువతి బంధువులు కత్తులతో పొడిచి హతమార్చిన ఘటన స్థానికంగా కలకలం రేపింది. ఘటనలో తీవ్ర గాయాల పాలైన యావన్​ అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు విడిచాడు.

పోలీసుల వివరాల ప్రకారం : సీతాఫల్‌మండిలో ఇందిరానగర్​ ప్రాంతానికి చెందిన యావన్​ మల్లారెడ్డి కళాశాలలో ఇంజినీరింగ్​ మూడో సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. చిలకలగూడలోని అమరావతి పాఠశాలలో విద్యాభ్యాసం చేస్తున్నప్పటి నుంచి అల్వాల్​కు చెందిన ఓ యువతిని నాలుగేళ్లుగా ప్రేమిస్తున్నాడు. ఈ విషయం అమ్మాయి ఇంట్లో తెలియడంతో కుటుంబ సభ్యులు పలుమార్లు యువకుడిని హెచ్చరించారు. అయినప్పటికీ అతను సీతాఫల్​మండి ఇందిరానగర్​లో స్నేహితుల వద్ద ఉంటూ ఆమెను తరచూ కలుస్తున్నాడు. గురువారం రాత్రి 10 గంటలకు ఇంట్లో క్రికెట్​ మ్యాచ్​ చూస్తున్న తరుణంలో యువకుడితో వాగ్వాదానికి దిగారు.

ఎలా జరిగిందంటే? : మొదట్లో యువకుడిపై గుర్తు తెలియని ఆరుగురు వ్యక్తులు మూడు ద్విచక్ర వాహనాలపై వచ్చి దాడి చేయగా తప్పించుకుని బయటకు పరుగెత్తినా వదలకుండా విచక్షణారహితంగా యావన్​ను కత్తులతో దాడి చేసి పరారయ్యారు. ఈ ఘటనలో తీవ్ర గాయాల పాలైన యువకుడి అక్కడికక్కడే మృతి చెందాడు. స్థానికులు సమాచారం మేరకు పోలీసులు ఘటనస్థలికి చేరుకొని మృతుదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం గాంధీ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఈ దాడిలో యావన్​ను యువతి సోదరుడు పరమేశ్​, ఆమె బావ సాయిలు హతమార్చారని ప్రత్యక్ష సాక్షులు చెప్పినట్లు పోలీసులు పేర్కొన్నారు. ప్రస్తుతం ఈ ఘటనకు సంబంధించి పరారిలో ఉన్న నిందితులను పట్టుకునేందుకు పలు బృందాలు ఏర్పాటు చేసినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

యావన్​ కుటుంబసభ్యుల ఆందోళన : సికింద్రాబాద్​లో గురువారం చిలకలగూడ పోలీస్ స్టేషన్ పరిధిలో దారుణ హత్యకు గురైన యావన్ కుటుంబ సభ్యులు ఆందోళనకు దిగారు. అమ్మాయి తరపు బంధువులు కుటుంబ సభ్యులే తన కుమారుడిని కత్తులతో పొడిచి హతమార్చాలని ఆరోపిస్తూ ఆందోళనకు దిగారు. తన కుమారుడిని కిరాతకంగా హత్య చేసిన వారికి కఠిన శిక్ష వేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ కుటుంబ సభ్యులు, బంధువులు ఆందోళనకు దిగారు.

ఒక్కసారిగా వాతావరణం ఉద్రిక్తంగా మారడంతో రంగ ప్రవేశం చేసిన పోలీసులు వారిని నిలువరించే ప్రయత్నం చేస్తున్నారు. మృతదేహంతో రహదారిపై బైఠాయించి నిరసన వ్యక్తం చేస్తు, ఒక్కసారిగా దూసుకెళ్లి వారి ఇంటి పై దాడి చేసేందుకు ప్రయత్నించారు. ఆందోళన చేస్తున్న వారిని పోలీసులు ఆపే ప్రయత్నం చేస్తున్నప్పటికీ కుటుంబ సభ్యులు ఆగ్రహంతో వారి ఇంటిపై దాడికి యత్నిస్తున్నారు.

నిందితులకు కఠినంగా శిక్షిస్తామని పోలీసులు హామీ : తక్షణమే న్యాయం చేయాలంటూ యువతి ఇంటి ముందే కుటుంబ సభ్యులు అంతా ఆందోళన చేపట్టారు. ఏదైనా ఉంటే పెద్దలకు చెప్పి మాట్లాడాలి కానీ దూరంగా కత్తులతో చంపడం ఏంటని తల్లిదండ్రులు ఆవేదన వ్యక్తం చేస్తున్నారు. చంపిన వారిని కఠినంగా శిక్షించాలంటూ ఆందోళనకు దిగారు. చట్టాన్ని చేతిలో తీసుకుంటే ఇబ్బందులు పడతారని మృతులకు పోలీసులు నచ్చ చెబుతున్నారు. ఈ మేరకు చట్టం ప్రకారం నిందితులకు కఠినంగా శిక్షిస్తామని పోలీసులు హామీ ఇచ్చారు. తూర్పు మండల అదనపు డీసీపీ నరసయ్య, ఏసీపీ శశాంక్ రెడ్డి ఘటనాస్థలానికి చేరుకొని పరిస్థితి సమీక్షించారు.

''ఈ కేసులో ఇప్పటికే ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్నాం. ఈ హత్య వెనక ఉన్న వారి కోసం కూడా గాలిస్తున్నాం. ప్రేమ వివాదమే హత్యకు కారణంగా మాకు ప్రాథమిక దర్యాప్తులో తెలిసింది'' - రామకృష్ణ, ఇన్​స్పెక్టర్

