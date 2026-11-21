విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలు పెంచడమే లక్ష్యం - 'ఓరో' ఫౌండేషన్తో మార్పు తెస్తున్న యువతి
Oro Foundation Services: విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలు పెంచాలనే ఆశయంతో ఓ యువతి 'ఓరో' ఫౌండేషన్ను స్థాపించింది. మేడ్చల్ జిల్లాలోని పలు పాఠశాలల్లో 10 వేల మ్యాగజైన్లు పంపిణీ చేస్తూ పలు సేవా కార్యక్రమాలు నిర్వహిస్తోంది.
Published : November 21, 2026 at 8:32 AM IST
మార్పు కోసం పెద్ద పెద్ద పనులే చేయనక్కర లేదు. మన చుట్టూ ఉండే పరిసరాలు, వ్యక్తులపై కొంత ప్రభావం చూపగలిగితే చాలు. ఆ ప్రయత్నాలే మనల్ని విజయ తీరాలకు చేరుస్తాయి. ఆ యువతి అలాగే చేస్తోంది. పర్యావరణ పరిరక్షణ, విద్యా రంగాల్లో తనదైన శైలిలో కృషి చేస్తూ మార్పు కోసం పరితపిస్తోంది.
సాటివారికి ప్రేరణగా నిలిచి
ఈ అమ్మాయి పేరు దీప్తి ఆదిరాజు. బిట్స్ పిలానిలో అండర్ గ్రాడ్యుయేషన్ చేస్తోంది. గతంలో వైజాగ్లో బీచ్ క్యాంప్స్ వంటివి నిర్వహించి ప్లాస్టిక్ సేకరణ, పర్యావరణహిత పనులు చేసి సాటివారికి ప్రేరణగా నిలిచింది. పాఠశాల స్థాయి నుంచే విద్యార్థుల్లో కమ్యూనికేషన్ స్కిల్స్, పదజాలం పెరగాలనే ఆశయంతో మేడ్చల్-మల్కాజిగిరి జిల్లాలోని పలు విద్యాలయాలతో కలిసి పని చేస్తుంది. అందుకోసం 'ఓరో' అనే ఫౌండేషన్ను స్థాపించి తన టీమ్ సహకారంతో ముందుకు సాగుతోంది.
"విద్యార్థుల్లో రీడింగ్ స్కిల్స్, పదజాలం పెంచేందుకు ఎడ్యుకేషన్ సప్లిమెంట్ మ్యాగజైన్లను పంచుతున్నాం. వీటితో పాటు విద్యార్థులకు వాళ్ల సిలబస్లోని కొత్త విషయాలు తెలియాలని వీటిని నిర్వహిస్తున్నాం. విద్యార్థులకు సరైన గైడెన్స్ ఇచ్చేందుకు ఓరో ఫౌండేషన్ను స్థాపించాం" - దీప్తి ఆదిరాజు, ఓరో ఫౌండేషన్ వ్యవస్థాపకురాలు
పాఠశాలల్లో 10 వేల మ్యాగజైన్ల పంపిణీ
ఎంపిక చేసుకున్న పాఠశాలల్లో ప్రతీ నెల ఎడ్యుకేషన్ సప్లిమెంట్ మ్యాగజైన్లను పంపిణీ చేస్తోంది దీప్తి. ఇప్పటి వరకు మేడ్చల్ జిల్లాలోని పలు పాఠశాలల్లో 10 వేల మ్యాగజైన్లు ఇచ్చినట్లు తెలిపింది. పాఠ్యాంశాల్లోని అంశాలకు సంబంధించి మరింత లోతైన సమాచారం ఈ మ్యాగజైన్ల ద్వారా అందిస్తుంది. ఇలాంటి మ్యాగజైన్ వల్ల తమకు చాలా విషయాలు తెలుస్తున్నాయని విద్యార్థులు అంటున్నారు. ప్రతీ నెల వచ్చిన మ్యాగజైన్ చదివి ఫీడ్ బ్యాక్ ఇస్తున్నట్లు పిల్లలు చెబుతున్నారు.
"ఈ మ్యాగజైన్లు మాకెంతో ఉపయోగకరంగా ఉన్నాయి. మాకు తెలియని విషయాలను వీటిని చదవడం ద్వారా తెలుసుకుంటున్నాం. సముద్రాలు, వాటిలోని జీవులు, పదజాలం ఇలా కొత్త కొత్త అంశాలతో ఈ మ్యాగజైన్లను అందిస్తున్నారు. ఇవి మాకు చాలా నచ్చాయి." - విద్యార్థులు
తల్లి ప్రోత్సాహం
చిన్నప్పటి నుంచి దీప్తి సమాజహితంతో పని చేస్తోందని ఆమె తల్లి కార్తీక చెబుతున్నారు. మంచి కార్యక్రమాల కోసం కుమార్తెను ప్రోత్సహిస్తున్నట్లు వివరిస్తున్నారు.
"నేటి తరంలో పిల్లలు డిజిటల్ అంశాలపై ఆసక్తి చూపుతున్నారు. సెల్ఫోన్, టీవీలకు అతుక్కుపోతున్నారు. వీటి నుంచి పిల్లలను మళ్లించి పుస్తకాల వైపునకు పంపాలి. ఈ ఉద్దేశంతోనే ఓరో ఫౌండేషన్ను స్థాపించాం." - కార్తీక, దీప్తి తల్లి
విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలు పెంచడమే లక్ష్యం
మూడుచింతలపల్లి మండలంలో స్వచ్ఛ్ భారత్ క్యాంపైన్ కూడా నిర్వహిస్తోంది దీప్తి. తన ఓరో ఫౌండేషన్ను మెరుగుపరుచుకోవడమే కాకుండా విద్యార్థుల్లో నైపుణ్యాలు పెంచడమే తన లక్ష్యమని వివరిస్తోంది.
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