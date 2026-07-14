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నా చావుకు కారణం వెంకటేశ్ - వేధింపులు తట్టుకోలేక యువతి ఆత్మహత్య

సూసైడ్​ నోట్​ రాసి ఆత్మహత్య చేసుకున్న యవతి - ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో వేధింపులను తట్టుకోలేకనే దారుణం - అతడి నుంచి తప్పించుకునే దారిలేక నిర్ణయం

Woman Dies Unable To Bear Harassment
Woman Dies Unable To Bear Harassment (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 14, 2026 at 12:49 PM IST

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Woman Dies Unable To Bear Harassment : 'నన్ను ప్రేమించకపోయినా, పెళ్లి చేసుకోకపోయినా నా చావుకు నువ్వే కారణమంటూ యువతిని ఓ దుర్మారుడు బెదిరించాడు. పోలీస్​స్టేషన్​లో పంచాయితీ పెట్టించినప్పటికీ వాడి తీరు మారలేదు. దీంతో ఆ వేధింపులను తాళలేక, అతడి నుంచి తప్పించుకునే మార్గం కనిపించక ఆ యువతి ఆత్మహత్య చేసుకుంది. ఈ ఘటన మంచిర్యాల జిల్లా జైపూర్ మండలంలోకి టేకుమట్ల గ్రామంలో వెలుగుచూసింది.

పోలీసులు, స్థానికులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం, గోషిక బాలేష్​, రాజేశ్వరి దంపతులకు నలుగురు కుమార్తెలు. అందులో నాలుగో సంతానం మాధవి (26). బీ ఫార్మసీ పూర్తి చేశారు. ఆ గ్రామానికి చెందిన గోనె వెంకటేశ్ అనే సింగరేణి కార్మికుడు రెండేళ్లుగా ప్రేమ, పెళ్లి పేరుతో ఆమెను వేధిస్తున్నాడు. ఇటీవల పురుగుల మందు డబ్బాతో మాధవి ఇంటికి వెళ్లి హంగామా సృష్టించాడు.

Woman Dies Unable To Bear Harassment
మాధవి (Eenadu)

పెద్దమనుషుల పంచాయితీ జరిగినా : వెంకటేశ్ చేసిన పని పోలీస్​స్టేషన్​లోనూ తెలిసింది. పెద్దమనుషుల పంచాయితీ జరిగినప్పటికీ అతడిలో ఎలాంటి మార్పు లేదు. దానికి తోడు 'నువ్వు నన్ను పెళ్లి చేసుకోకపోతే నేను చనిపోతా, నా చావుకు కారణం నువ్వే అవుతావని' అంటూ బెదిరింపులు చేశాడు. కుమారుడు క్రూరమైన పనులను మందలించి దారిలో పెట్టాల్సిన వెంకటేశ్ తల్లి శంకరమ్మ, అక్క శైలజ సైతం అతడికే వత్తాసు పలికారు. ఇంకా మావాడికి ఏమైనా అయితే ఊరుకోబోమని హెచ్చరించారు. ఈ వేధింపులను తట్టుకోలేక మాధవి తీవ్ర మనస్థాపానికి గురయ్యింది.

'నా చావుకు కారణం వెంకటేశ్' అని సూసైట్​ నోట్​ రాసి ఆదివారం అర్ధరాత్రి ఇంట్లో ఫ్యానుకు ఉరేసుకుంది. కుటుంబ సభ్యుల ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు వెంకటేశ్, అతడి తల్లి, అక్కల మీద కేసు నమోదు చేశారు. మాధవి చావుకు కారణమైన వెంకటేశ్​ను కఠినంగా శిక్షించాలంటూ మృతురాలి కుటుంబ సభ్యులు జిల్లా కేంద్రంలోని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రి ఎదుట ధర్నా నిర్వహించారు.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు ఎదురవడం సాధారణమని, వాటికి తగిన విధంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.

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వేధింపులు తట్టుకోలేక యువతి మృతి
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