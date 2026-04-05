ట్రక్ కింద పడ్డ మహిళను పట్టించుకోకుండా 5 కి.మీ. లాక్కెళ్లిన డ్రైవర్ - హైదరాబాద్​లో దారుణం

మాదాపూర్​లో మైండ్ స్పేస్ వద్ద అర్ధరాత్రి మినీ ట్రక్ డ్రైవర్ బీభత్సం - స్కూటీని ఢీకొట్టి 5 కి.మీల దూరం ఈడ్చుకెళ్లిన డ్రైవర్ - స్కూటీపై ఉన్న మహిళ మృతి, భర్తకు తీవ్ర గాయాలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 5, 2026 at 1:42 PM IST

Updated : April 5, 2026 at 2:15 PM IST

Woman Died in Madhapur Road Accident : హైదరాబాద్​లో శనివారం అర్ధరాత్రి ఓ మినీ ట్రక్ బీభత్సం సృష్టించింది. దంపతులు వెళ్తున్న స్కూటీని మినీ ట్రక్ ఢీకొట్టి 5 కి.మీల దూరం ఈడ్చుకెళ్లింది. ఈ ఘటన మాదాపూర్ పరిధిలోని మైండ్ స్పేస్ వద్ద చోటు చేసుకుంది. మినీ ట్రక్ వేగంగా వెళ్తూ దంపతులు వెళ్తున్న స్కూటీని వెనక నుంచి ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో దంపతులిద్దరు కింద పడగా, వారి బండి ట్రక్​ ముందు భాగంలో ఇరుక్కుపోయింది. అయినా డ్రైవర్​ వాహనాన్ని ఆపకుండా జూబ్లీహిల్స్​ వరకు (5 కిలోమీటర్ల మేర) నడిపాడు.

గమనించిన కొందరు యువకులు బండికి అడ్డుగా వెళ్లి అతి కష్టం మీద వాహనాన్ని ఆపారు. బండి ఆపిన వెంటనే డ్రైవర్ అక్కడి నుంచి​ పారిపోగా, అతని సహాయకుడు పట్టుబడ్డాడు. అక్కడి స్థానికులు సహాయకుడిని చితకబాదారు. ప్రమాదంలో దంపతులు తీవ్రంగా గాయపడటంతో ఏఐజీ ఆసుపత్రికి తరలించగా అప్పటికే భార్య మృతి చెందినట్లు వైద్యులు పేర్కొన్నారు. డీసీఎం కింద పడ్డ తర్వాత భర్త పక్కకు జరగడంతో ఆయనకు ప్రాణాపాయం తప్పింది.

రెండేళ్ల క్రితమే వివాహం : దంపతులిద్దరూ కేరళకు చెందిన అబ్దుల్​ బాసిత్​ (26), అతని ​భార్య అయేషా (22)గా పోలీసులు గుర్తించారు. వారి స్వగ్రామంలోనే వీరికి రెండేళ్ల క్రితమే వివాహం జరిగింది. ఆ తర్వాత హైదరాబాద్​ వచ్చి మహేశ్వరంలో నివాసం ఉంటున్నారు. భర్త మలబార్​ ఫ్యాక్టరీలో ఎక్స్​పోర్ట్​ ఇన్​ఛార్జీగా ప్రైవేటు ఉద్యోగం చేస్తూ జీవనం సాగిస్తున్నారు. శనివారం రాత్రి కూకట్​పల్లిలో సినిమా చూసి స్కూటీపై తిరిగి ఇంటికి వస్తుండగా మాదాపూర్​ మైండ్​ స్పేస్​ గేట్​కు ముందు ఉన్న అండర్​పాస్​ వద్ద మినీ ట్రక్ వాహనం వీరి బండిని ఢీ కొట్టింది.

డ్రైవర్ కోసం గాలింపు : మృతురాలి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు పోలీసులు కేసు నమోదు చేసుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. పరారీలో ఉన్న మినీ ట్రక్ డ్రైవర్ కోసం గాలిస్తున్నారు. అతి వేగం, నిర్లక్ష్యానికి ఓ అభాగ్యురాలు బలై కుటుంబానికి అంతులేని ఆవేదనను మిగిల్చింది. నిందితుడిని కఠినంగా శిక్షించాలని బాధిత కుటుంబ సభ్యులు డిమాండ్ చేశారు.

