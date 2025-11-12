యువతి సజీవదహనం కేసులో 3 ఏళ్ల తర్వాత ట్విస్ట్ - ఫోరెన్సిక్ నివేదికలో విస్తుపోయే నిజాలు!
మూడేళ్ల కిందట నిద్రిస్తున్న యువతి తెల్లారేసరికి సజీవదహనమైన ఘటన - కేసులో విస్తుపోయే సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 12, 2025 at 6:36 PM IST|
Updated : November 12, 2025 at 6:53 PM IST
Muddapuram Young Woman Death Case Updates: సరిగ్గా 3 ఏళ్ల కిందట ఇదే నెలలో తన గదిలో నిద్రిస్తున్న యువతి తెల్లారేసరికి సజీవదహనమైన ఘటన అప్పట్లో తీవ్ర సంచలనం రేపింది. ఈ ఘటనను అందరూ మర్చిపోయారు అనుకుంటున్న సమయంలో కథ మళ్లీ తెరపైకి వచ్చింది. ఈ కేసులో విస్తుపోయే సంచలన విషయాలు వెలుగులోకి వస్తున్నాయి. వివరాల్లోకి వెళ్తే పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలోని తణుకు మండలం ముద్దాపురం గ్రామానికి చెందిన ముళ్లపూడి నాగహరిత(19) రాత్రి సమయంలో నిద్రిస్తుండగా సజీవ దహనమైన ఘటన 2022 నవంబరు 12న చోటుచేసుకుంది.
యువతి మేనమామ, అమ్మమ్మ మాత్రం ఇది హత్యేనంటూ అప్పట్లో ఆరోపించారు. వారి ఆరోపణల్ని పోలీసులు పరిగణనలోకి తీసుకోకుండా అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి చేతులు దులుపుకొన్నారు. ఈ కేసుకు సంబంధించి తాజాగా ఫోరెన్సిక్ నివేదికలో విస్తుపోయే విషయాలు వెలుగులోకి వచ్చాయి. యువతి తల పగలగొట్టి ఆపై పెట్రోలు పోసి హత్య చేసినట్లు నివేదిక రావడంతో పోలీసులు ఆ దిశగా దర్యాప్తు ప్రారంభించినట్లు సమాచారం.
పోలీసుల అదుపులో అనుమానితులు: ఈ కేసులో ఇద్దరు అనుమానితులను పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నట్లు విశ్వసనీయ సమాచారం. ఆస్తి తగాదాల నేపథ్యంలో ఈ ఘటన జరిగినట్లు తెలుస్తోంది. గతంలో ఇక్కడ పని చేసిన పోలీసుల వ్యవహారంపైనా అనుమానాలు వస్తున్నాయి. కుటుంబ సభ్యుల నుంచి కాకుండా వీఆర్వో నుంచి ఫిర్యాదు తీసుకొని అనుమానాస్పద మృతిగా కేసు నమోదు చేసి సరిపెట్టారనే అనుమానాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. ఇప్పటికే ఈ వ్యవహారంలో దర్యాప్తు చేపట్టిన పోలీసులు నిందితులను మరో రెండు రోజుల్లో అరెస్టు చేసే ఆస్కారం ఉంది.
ఇదీ జరిగింది: నిద్రిస్తున్న మంచంపైనే ఓ యువతి సజీవ దహనమైన ఘటన ముద్దాపురం గ్రామంలో 2022 నవంబర్ 12 చోటుచేసుకుంది. పోలీసులు తెలిపిన వివరాల ప్రకారం గ్రామానికి చెందిన ముళ్లపూడి శ్రీనివాస్, గజ్జరపు వసంత దంపతుల కుమార్తె హారిక (19) బీటెక్ 2వ సంవత్సరం చదువుతోంది. 2003లో వసంత మృతి చెందగా శ్రీనివాస్ 2009లో రూపను 2వ వివాహం చేసుకున్నారు. ఈమె కొంతకాలం వైఎస్సార్సీపీ తణుకు మండలం అధ్యక్షురాలిగా ఉన్నారు. కాగా పుట్టింటి నుంచి వసంతకు రావాల్సిన ఆస్తి కోసం శ్రీనివాస్ కొన్నాళ్ల కిందట కోర్టును ఆశ్రయించారు. ఈ క్రమంలో హారిక మృతి పలు అనుమానాలకు తావిస్తోంది.
వీఆర్వో మహ్మద్మోహిద్దీన్ పాషా, గ్రామస్థుల సమాచారం మేరకు ఘటనా ప్రాంతాన్ని తణుకు గ్రామీణ సీఐతోపాటు ఎస్సై ఎం.రాజకుమార్లు పరిశీలించి వివరాలు సేకరించారు. అయితే ఫోన్కి ఛార్జింగ్ పెడుతుండగా షార్టుసర్క్యూట్తో ఈ ప్రమాదం జరిగిందని హారిక తల్లిదండ్రులు పోలీసులకు తెలిపారు. మృతదేహానికి పోస్టుమార్టం నిర్వహించి బంధువులకు అప్పగించామని, అనుమానాస్పద స్థితిలో మృతిగా కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టామని సీఐ ఆంజనేయులు చెప్పారు. ఇంతకాలం ఆస్తి కోసం ప్రేమగా నటించి తీర్పు తమకు అనుకూలంగా రాదనే ఉద్దేశంతో హారికను హత్య చేసి విద్యుత్తు షార్టుసర్క్యూట్గా చిత్రీకరించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని ఆమె మేనమామ, అమ్మమ్మలు ఆరోపించారు.
కుమార్తెను కొట్టి చంపిన తండ్రి - దొరకని మృతదేహం
18 ఏళ్లుగా మిస్టరీగానే - విద్యార్థిని ఆయేషా మీరా హత్య కేసులో కీలక మలుపు