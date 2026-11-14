రెండేళ్ల ప్రేమకు కులం అడ్డంకి - ప్రియుడు పెళ్లికి నో చెప్పడంతో ఎస్సై అభ్యర్థి ఆత్మహత్య
Young Woman Dies by Suicide in Mahabubabad : ప్రేమికుడు కులం పేరుతో పెళ్లికి నిరాకరించడంతో యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడిన ఘటన మహబూబాబాద్ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
Published : November 14, 2026 at 10:09 PM IST
ఉన్నత చదువులు చదువుకున్న ఆ యువతి ఒంటిపై ఖాకీ డ్రెస్ వేసుకోవాలని ఎన్నో కలలు కన్నది. కష్టపడి కొలువు సాధించి తల్లిదండ్రుల పేరు నిలబెట్టాలని ఆశపడింది. అమ్మానాన్నలను, ఉన్న ఊరు వదిలిపెట్టి మరీ సర్కార్ కొలువు కోసం రాత్రింబవళ్లు శిక్షణ తీసుకుంది. అదే సమయంలో ఇంటి పక్కనే ఉండే యువకుడు కనిపించేసరికి అమ్మానాన్నల గురించి ఆరాటపడి ఆరా తీసింది. తెలిసినవాడు, పైగా ఇంటి పక్కనే ఉంటాడు అనే ఉద్దేశంతో కాస్త చనువుగా మెలిగింది. ఆ పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారింది. పెళ్లి చేసుకుందామని అడిగే సరికి ఆ యువకుడు ముఖం చాటేశాడు. కులం తక్కువ అంటూ అవమానించాడు. ఆ బాధ తట్టుకోలేని ఆ యువతి ఏం చేసింది? ఎలాంటి కఠిన నిర్ణయం తీసుకుంది?
ఎస్సై నియామక పరీక్షకు సన్నద్ధమవుతూ
మహబూబాబాద్ జిల్లా నడివాడకు చెందిన మునిగె కుమారస్వామి, సుకన్న దంపతులకు ఇద్దరు కుమార్తెలు ఉన్నారు. వ్యవసాయంతోపాటు గ్రామంలో కిరాణా దుకాణం నడుపుతూ కుమారస్వామి కుటుంబాన్ని పోషిస్తున్నాడు. చిన్నప్పటి నుంచి తల్లిదండ్రులు పడే కష్టాన్ని కళ్లారా చూసిన పెద్ద కుమార్తె సుస్మిత బాగా చదువుకుని ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించాలని ఎన్నో కలలు కన్నది. డిగ్రీ పూర్తి చేసుకుని ఉద్యోగ పరీక్షలకు సన్నద్ధమవుతుంది. పోలీసు ఉద్యోగం అంటే ఎంతో ఇష్టమైన సుస్మిత ప్రస్తుతం మహబూబాబాద్లో పోలీసులు నిర్వహిస్తున్న ఎస్సై ఉద్యోగ శిక్షణకు హాజరవుతోంది.
పరిచయం కాస్త ప్రేమగా మారి
ప్రతిరోజూ కోచింగ్కు వెళ్లి వస్తున్న క్రమంలో ఇంటి పక్కనే ఉండే అనిల్కుమార్తో సుస్మితకు పరిచయం ఏర్పడింది. తరుచూ ఆమెతో మాట్లాడేందుకు అనిల్ ప్రయత్నించాడు. అప్పటికే ప్రేమ పేరిట ఓ అబ్బాయి చేతిలో దారుణంగా మోసపోయిన సుస్మిత తొలుత అనిల్ను దూరం పెట్టింది. తన గతం గురించి చెప్పి తనకు ఈ ప్రేమ పెళ్లిళ్లపై నమ్మకం లేదని తేల్చి చెప్పింది. కానీ అనిల్ ఆమెను మాయమాటలతో నమ్మించాడు. నాకు నీ గురించి పూర్తిగా తెలుసునని అయినా సరే ప్రేమించుకుందామని వెంటపడ్డాడు. మన ఇద్దరి కులాలు కూడా వేరని మన పెళ్లికి మీ ఇంట్లో పెద్దలు ఒప్పుకోరని చెప్పినా అతను వినలేదు. ఇంట్లో వాళ్లను తాను ఒప్పిస్తానంటూ ఆమెకు దగ్గరయ్యాడు. అతన్ని గుడ్డిగా నమ్మిన సుస్మిత గర్భం దాల్చగా కొద్దిరోజులు సమయం కావాలంటూ గర్భస్రావం చేయించాడని తెలిపింది.
పెళ్లికి నిరాకరించడంతో
పెళ్లిపేరు చెబితే ఎప్పటికప్పుడు దాటవేస్తూ వస్తున్న అనిల్ వ్యవహారశైలిపై అనుమానం వచ్చిన సుస్మిత అతన్ని గట్టిగా నిలదీసేసరికి అతను తన బుద్ధి బయటపెట్టాడు. తక్కువ కులం అంటూ అవమానించి పెళ్లికి నిరాకరించాడు. దీంతో తీవ్ర మనస్థాపానికి గురైన సుస్మిత అనుమానాస్పదస్థితిలో మృతిచెందింది. అయితే అంతకు ముందే తండ్రికి ఫోన్ చేసి మాట్లాడిన సుస్మిత అతను ఇంటికి వచ్చేసరికి విగతజీవిగా ఉరివేసుకుని కనిపించడంతో కుటుంబ సభ్యులు బోరున విలపించారు. ఇంట్లో ఎవరూ లేని సమయంలో అనిల్తోపాటు అతని బంధువులే వచ్చి ఆమెను ఉరివేసి చంపారని సుస్మిత కుటుంబ సభ్యులు ఆరోపించారు. నిందితులకు కఠినంగా శిక్షించాలంటూ రాస్తారోకోకు దిగారు.
ప్రభుత్వ ఉద్యోగం సాధించి తల్లిదండ్రులకు అండగా నిలవాలని ఆశపడిన ఓ యువతి ప్రేమపేరిట యువకుడు చేసిన మోసానికి బలైపోయింది. తనను మోసం చేసిన నిందితుడుని ఎట్టి పరిస్థితుల్లోనూ వదిలిపెట్టొద్దంటూ 18పేజీల లేఖను ముందుగానే తల్లిదండ్రులకు రాసి పెట్టింది.
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