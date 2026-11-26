'మీ అమ్మాయి మావాడి కంటే పెద్దది' - పెళ్లికి నో చెప్పిన పెద్దలు - ప్రాణం తీసుకున్న యువతి
Young Woman Suicide : ప్రేమ పెళ్లికి ప్రియుడు ఒప్పుకోకపోవడంతో మనస్తాపం చెందిన ఓ యువతి ఆత్మహత్యకు పాల్పడింది. ఈ విషాద ఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
Published : November 26, 2026 at 12:31 PM IST|
Updated : November 26, 2026 at 12:56 PM IST
మనస్ఫూర్తిగా ప్రేమిస్తున్నానంటే నిజమే అనుకుంది. పెళ్లి చేసుకుందామని చెబితే గుడ్డిగా నమ్మింది. చివరకు ఇంట్లో వాళ్లు ఒప్పుకోవట్లేదని ప్రియుడు చెప్పడంతో నిర్ఘాంతపోయింది. ఆ మాటలతో తీవ్ర మనస్తాపం చెందింది. ఆ తర్వాత ఏం జరిగింది? పెద్దలు ఒప్పుకున్నారా? వారి పెళ్లి జరిగిందా? భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో జరిగిన ఈ ఘటనకు సంబంధించిన పూర్తి కథనం ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం.
ప్రియుడి మాటలకు గుండె ఆగినంత పనైంది
ప్రేమించడం తప్పు కాదు. కానీ ఆ ప్రేమలో నిజాయతీ ఉండాలి. అంతేకాదు ప్రేమించాలంటే ధైర్యం, తెగువా ఉండాలి. పెద్దలు ఒప్పుకోకపోతే వారిని ఎలాగైనా ఒప్పించి పెళ్లి చేసుకోవాలి. నమ్మి వచ్చిన వారికి ఏ కష్టం కలగకుండా జీవితాంతం ప్రేమగా చూసుకోవాలి. అదీ నిజమైన ప్రేమంటే. కానీ ప్రేమిస్తున్నాని చెప్పడం, పెళ్లి చేసుకుందామని ఉన్నా పెద్దలు ఒప్పుకోవట్లేదని తప్పించుకోవడం ప్రేమ అనిపించుకోదు! అది ముమ్మాటికీ మోసమే అవుతుంది. ఇలాంటి మోసం తట్టుకోలేక తీవ్ర మనస్తాపం చెందిన ఓ యువతి పురుగు మందు తాగి ఆత్మహత్య చేసుకున్న ఘటన భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలో జరిగింది.
కుటుంబ సభ్యులు ప్రశ్నించడంతో
పోలీసుల కథనం ప్రకారం, కొత్తగూడెం జిల్లా బూర్గంపాడు మండలం చెరువు సింగారం గ్రామానికి చెందిన చరప కవిత (20) కొంతకాలం నర్సుగా పని చేసి, ప్రస్తుతం ఇంటి వద్దే ఉంటోంది. అదే గ్రామానికి చెందిన 19 ఏళ్ల చరణ్తో కొంతకాలంగా ప్రేమలో ఉంది. ఈ నెల 15న రాత్రి యువతిని కలిసేందుకు చరణ్ వారి ఇంటికి వెళ్లాడు. ఇది గమనించిన ఆమె కుటుంబసభ్యులు అతడిని ప్రశ్నించడంతో పెళ్లి చేసుకుందామనుకుంటున్నట్లు వారికి చెప్పాడు. మరుసటి రోజు యువతి కుటుంబసభ్యులు వెళ్లి పెళ్లి చేసుకోవాలని కోరగా నిరాకరించాడు.
వయస్సు తక్కువనే కారణంతోనే
యువతి కంటే వయసు తక్కువ అనే కారణంతో యువకుడి కుటుంబసభ్యులు పెళ్లికి ఒప్పుకోలేదు. దీంతో మనస్తాపం చెందిన కవిత అదే రోజు సాయంత్రం పురుగు మందు తాగి అపస్మారక స్థితికి చేరుకుంది. ఇది గమనించిన కుటుంబసభ్యులు హుటాహుటిన భద్రాచలంలోని ఓ ప్రైవేట్ ఆసుపత్రికి తరలించారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ కవిత మృతి చెందింది. మృతురాలి తండ్రి ఫిర్యాదు మేరకు ఎస్సై మేడ ప్రసాద్ కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. చరణ్తో పాటు అతని సోదరుడు, తల్లిదండ్రులపై కేసు నమోదు చేసి అరెస్ట్ చేశారు.
తల్లిదండ్రులకు తీరని కడుపు కోత
ఈ ఘటనతో చెరువు సింగారం గ్రామంలో విషాదఛాయలు అలుముకున్నాయి. ప్రేమించిన వాడినే పెళ్లి చేసుకుని, హాయిగా జీవితం గడపవచ్చనుకున్న కవిత కలలు కల్లలయ్యాయి. 20 ఏళ్లలోనే నూరేళ్లకు చేరి, తల్లిదండ్రులకు తీరని కడుపుకోత మిగిల్చింది.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు ఎదురవడం సాధారణమని, వాటికి తగిన విధంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
రెండేళ్ల ప్రేమకు కులం అడ్డంకి - ప్రియుడు పెళ్లికి నో చెప్పడంతో ఎస్సై అభ్యర్థి ఆత్మహత్య
15 ఏళ్ల ప్రేమ - అనుమానంతో అంతం - ఆ ముగ్గురు పిల్లలకు దిక్కెవరు?