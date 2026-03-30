యువతిని హత్య చేసిన నేవీ ఉద్యోగి - ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిజ్​లో పెట్టిన యువకుడు

విశాఖలో నేవీ ఉద్యోగి దారుణం - యువతిని హత్య చేసిన రవీంద్ర - మృతురాలు మౌనికను ఇంటికి పిలిచి ఘాతుకం - ఫ్రిజ్​లో రెండు మూటల్లో ఉన్న శరీర భాగాలను గుర్తించిన పోలీసులు

Young Woman Body Chopped Into Pieces By Navy Employee
Young Woman Body Chopped Into Pieces By Navy Employee
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 8:02 AM IST

Young Woman Body Chopped Into Pieces By Navy Employee Visakha District: డబ్బులు కోసం యువతి వేధించిందని హత్య చేసి ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిజ్​లో పెట్టాడో నేవీ ఉద్యోగి. ఒక ఇంట్లో రెండు ముక్కలగా నరికి సగ భాగంను ఫ్రిడ్జ్​లో పెట్టి, మరో సగ భాగంను గోనె సంచిలో కట్టాడు. ఆ తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్​కు వచ్చి లొంగిపోయాడు. ఈ ఘటన విశాఖ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.

అసలేం జరిగిందంటే? నేవీలో టెక్నీషియన్‌గా పనిచేస్తున్న చింతాడ రవీంద్ర(35) విశాఖలో ఎల్​.వి. నగర్​లో స్థానికంగా ఓ అపార్టుమెంట్‌లో నివాసం ఉంటున్నాడు. అయితే ఇతడి భార్య నెల క్రితం ప్రసవం కోసం విజయనగరంలోని పుట్టింటికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో గతంలో తనకు పరిచయం ఉన్న విశాఖకు చెందిన మౌనిక(29)ను రవీంద్ర తన ఇంటికి ఆహ్వానించాడు. దాంతో అతడు ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఆమె అతని ఫ్లాట్‌కు వెళ్లింది. ఆపై ఇరువురూ ఇంట్లో కాసేపు చర్చించుకున్నారు. ఆ తర్వాత మౌనిక, రవీంద్ర మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది. దాంతో చివరకు రవీంద్ర అత్యంత పాశవికంగా మౌనికను హత్య చేశాడు.

Young Woman Body Chopped Into Pieces By Navy Employee
ఫ్రిజ్‌లో మూట కట్టి ఉంచిన శరీర భాగాలు (ETV Bharat)

శరీర భాగాలను గుర్తించిన పోలీసులు: అనంతరం మృతదేహాన్ని రెండు ముక్కలగా నరికి సగ భాగంను ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి, మరో సగ భాగంను గోనె సంచిలో భద్రపరిచాడు. ఆపై శరీర భాగాలను ఫ్రిజ్‌లో పెట్టాడు. అనంతరం పోలీసు స్టేషన్‌కు వచ్చి జరిగిందంతా చెప్పి అధికారులకు లొంగిపోయాడు. ఆ తర్వాత పోలీసులు అతడిని సంఘటనా స్థలానికి తీసుకునివెళ్లి ఫ్రిజ్‌లో రెండు మూటల్లో ఉన్న శరీర భాగాలను గుర్తించారు. అయితే మౌనిక (మృతురాలు) తలభాగం మాత్రం కనిపించలేదని సమాచారం.

పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు: మౌనిక డబ్బుల కోసం తరచూ వేధించేదని, ఆ హింసను భరించలేకే ఈ హత్యను చేసినట్లు నిందితుడు రవీంద్ర పోలీసులకు వెల్లడించాడు. నిందితుని స్వస్థలం విజయనగరం జిల్లా రాజాంకు చెందినవాడిగా అధికారులు గుర్తించారు. అనంతరం గాజువాక పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.

అప్పు ఇచ్చిన మహిళ తల్లి హత్య- ముక్కలుగా నరికి కాలువలో పడేసిన జంట

భార్యను ముక్కలుగా నరికి నదిలో పారేసిన భర్త.. పెళ్లైన మూడు నెలలకే..

