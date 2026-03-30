యువతిని హత్య చేసిన నేవీ ఉద్యోగి - ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిజ్లో పెట్టిన యువకుడు
విశాఖలో నేవీ ఉద్యోగి దారుణం - యువతిని హత్య చేసిన రవీంద్ర - మృతురాలు మౌనికను ఇంటికి పిలిచి ఘాతుకం - ఫ్రిజ్లో రెండు మూటల్లో ఉన్న శరీర భాగాలను గుర్తించిన పోలీసులు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : March 30, 2026 at 8:02 AM IST
Young Woman Body Chopped Into Pieces By Navy Employee Visakha District: డబ్బులు కోసం యువతి వేధించిందని హత్య చేసి ముక్కలుగా నరికి ఫ్రిజ్లో పెట్టాడో నేవీ ఉద్యోగి. ఒక ఇంట్లో రెండు ముక్కలగా నరికి సగ భాగంను ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టి, మరో సగ భాగంను గోనె సంచిలో కట్టాడు. ఆ తర్వాత పోలీస్ స్టేషన్కు వచ్చి లొంగిపోయాడు. ఈ ఘటన విశాఖ జిల్లాలో చోటుచేసుకుంది.
అసలేం జరిగిందంటే? నేవీలో టెక్నీషియన్గా పనిచేస్తున్న చింతాడ రవీంద్ర(35) విశాఖలో ఎల్.వి. నగర్లో స్థానికంగా ఓ అపార్టుమెంట్లో నివాసం ఉంటున్నాడు. అయితే ఇతడి భార్య నెల క్రితం ప్రసవం కోసం విజయనగరంలోని పుట్టింటికి వెళ్లారు. ఈ క్రమంలో గతంలో తనకు పరిచయం ఉన్న విశాఖకు చెందిన మౌనిక(29)ను రవీంద్ర తన ఇంటికి ఆహ్వానించాడు. దాంతో అతడు ఆదివారం మధ్యాహ్నం ఆమె అతని ఫ్లాట్కు వెళ్లింది. ఆపై ఇరువురూ ఇంట్లో కాసేపు చర్చించుకున్నారు. ఆ తర్వాత మౌనిక, రవీంద్ర మధ్య ఘర్షణ నెలకొంది. దాంతో చివరకు రవీంద్ర అత్యంత పాశవికంగా మౌనికను హత్య చేశాడు.
శరీర భాగాలను గుర్తించిన పోలీసులు: అనంతరం మృతదేహాన్ని రెండు ముక్కలగా నరికి సగ భాగంను ఫ్రిడ్జ్ లో పెట్టి, మరో సగ భాగంను గోనె సంచిలో భద్రపరిచాడు. ఆపై శరీర భాగాలను ఫ్రిజ్లో పెట్టాడు. అనంతరం పోలీసు స్టేషన్కు వచ్చి జరిగిందంతా చెప్పి అధికారులకు లొంగిపోయాడు. ఆ తర్వాత పోలీసులు అతడిని సంఘటనా స్థలానికి తీసుకునివెళ్లి ఫ్రిజ్లో రెండు మూటల్లో ఉన్న శరీర భాగాలను గుర్తించారు. అయితే మౌనిక (మృతురాలు) తలభాగం మాత్రం కనిపించలేదని సమాచారం.
పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు: మౌనిక డబ్బుల కోసం తరచూ వేధించేదని, ఆ హింసను భరించలేకే ఈ హత్యను చేసినట్లు నిందితుడు రవీంద్ర పోలీసులకు వెల్లడించాడు. నిందితుని స్వస్థలం విజయనగరం జిల్లా రాజాంకు చెందినవాడిగా అధికారులు గుర్తించారు. అనంతరం గాజువాక పోలీసులు నిందితుడిని అదుపులోకి తీసుకుని కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
