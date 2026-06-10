సైకిలెక్కిన బడిపంతులు - పాఠశాలను బతికించేందుకు యువ ఉపాధ్యాయుడి వినూత్న ప్రచారం
యువ ఉపాధ్యాయుడి వినూత్న ఆలోచన - అధిక సంఖ్యలో విద్యార్థులను బడిలో చేర్చడమే లక్ష్యంగా కృషి - 2025లో ఏపీడీఎస్సీ 25వ ర్యాంకు సాధించిన హేమంత్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 10, 2026 at 2:11 PM IST|
Updated : June 10, 2026 at 2:17 PM IST
Inspiring Teacher Hemanth YUVA Story : ఊరు మనకు చాలా ఇచ్చింది. తిరిగిచ్చేయాలి, లేదంటే లావైపోతాం. ఇది మహేశ్ బాబు చెప్పిన ఫేమస్ డైలాగ్. అయితే బడి మనకు చాలా ఇచ్చింది. దాని రుణం తీర్చుకోవాలన్నది ఈ యువకుడి మాట. అదే సంకల్పంతో ముందడుగు వేశాడు. పుట్టి పెరిగిన ప్రాంతంలోనే ప్రభుత్వ టీచర్గా కొలువు సాధించాడు. స్కూల్కి కేవలం 11మంది విద్యార్థులు మాత్రమే హాజరవుతుండడంతో ఎలాగైనా ఆ సంఖ్యని పెంచాలని అనుకున్నాడు. సైకిల్పై తిరుగుతూ తాను పని చేసే ప్రభుత్వ బడిలో పిల్లలను చేర్పించే దిశగా ప్రచారం చేస్తున్నాడు. ఇప్పటికే 18కి చేరిన ఆ సంఖ్యను 25కి చేర్చడమే లక్ష్యంగా కృషి చేస్తున్నాడు.
ఈ యువకుడు హేమంత్ బాబు. శ్రీసత్యసాయి జిల్లా ధర్మవరం స్వస్థలం. తల్లిదండ్రులు వెంకటరమణ, గంగలక్ష్మి. కుటుంబం ఆర్థిక పరిస్థితులు అంతంతే. ధర్మవరంలో పది, తిరుపతి ఎస్వీ కాలేజీలో ఇంటర్ చదివిన హేమంత్, అనంతపురంలో డీఎడ్ పూర్తి చేశాడు. డీఎడ్ పూర్తయ్యాక డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ కోసం దాదాపు ఆరేళ్లు నిరీక్షించాడు. ఆ క్రమంలో తండ్రికి తోడుగా పట్టుచీరల తయారీలో సహాయం చేస్తూనే పరీక్షలకు సిద్ధమయ్యాడు. 2025లో డీఎస్సీ నోటిఫికేషన్ రావడంతో పట్టుదలగా చదివి, తొలి ప్రయత్నంలోనే ఎస్జీటీ విభాగంలో ఉమ్మడి అనంతపురం జిల్లా వ్యాప్తంగా 25వ ర్యాంకు సాధించాడు.
బడిలో 11 మంది విద్యార్థులు : మంచి ర్యాంకు రావడంతో సొంత ఊరు ధర్మవరంలోనే సంతమార్కెట్లోని మున్సిపల్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో టీచర్గా ఉద్యోగం వచ్చింది. అక్కడ జాయిన్ అయిన హేమంత్కు సమస్యలు స్వాగతం పలికాయి. బడిలో 11 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే ఉండటం, వారు కూడా రోజూ రాకపోవడంతో హేమంత్ కలత చెందాడు. ఎలాగైనా బడి రూపురేఖలు మార్చాలని నిర్ణయించుకున్నాడు. మొదట ఆ 11 మంది రోజూ బడికి వచ్చేలా వారి తల్లిదండ్రులని ఒప్పించాడు. పరీక్షలు ముగిసి వేసవి సెలవులు రావడంతో బడిలో పిల్లల సంఖ్యను పెంచేందుకు సరికొత్త ప్రచారానికి శ్రీకారం చుట్టాడు.
"నేను డీఎస్సీలో సెలెక్ట్ అయ్యాను, జిల్లా 25వ ర్యాంక్ వచ్చింది. నేను పుట్టి పెరిగిన ఊర్లోనే పోస్టింగ్ రావడం చాలా సంతోషంగా ఉంది. కానీ ఇక్కడికి వచ్చిన తర్వాత చూస్తే ఈ స్కూల్లో కేవలం 11 మంది విద్యార్థులు మాత్రమే ఉన్నారు. ఒక స్కూల్ అంటే మనం ఊహించుకున్నప్పుడు 40, 50 మంది పిల్లలు, ఒక ఐదారుగురు స్టాఫ్ ఉంటారు అనుకుంటాం. ప్రశాంతంగా ఉదయం వచ్చి సాయంత్రం వెళ్లిపోవచ్చు అనుకున్నాను. కానీ ఇక్కడ నేనే హెడ్ మాస్టర్, నేనే టీచర్. ఒకటి నుంచి ఐదు తరగతుల వరకు అన్నీ నేనే డీల్ చేయాలి, ఇది చాలా ఛాలెంజింగ్ అనిపించింది." -హేమంత్, ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు
కార్పొరేట్ బడులకు దీటుగా ప్రచారం చేయాలనుకున్న హేమంత్, సైకిల్ తీసుకుని సొంత డబ్బులు రూ.10వేలతో స్పీకర్ మైక్ కొన్నాడు. మరో రూ.7వేలు ఖర్చు చేసి కరపత్రాలు ముద్రించాడు. ఉదయం, సాయంత్రం సైకిల్పై తిరుగుతూ సంతమార్కెట్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఉత్తమ విద్య అందిస్తామని పిల్లలను ప్రతిభావంతులుగా తీర్చిదిద్దే బాధ్యత తమదంటూ మైకులో ప్రచారం చేస్తున్నాడు. హేమంత్ శ్రమ వృథా అవ్వలేదు. విద్యార్థుల సంఖ్యను 11 నుంచి ప్రస్తుతం 19కి చేర్చాడు. బడులు తిరిగి తెరిచేలోపు కనీసం 25 మందిని చేర్చడమే లక్ష్యమంటున్నాడు హేమంత్.
"ఈ స్కూల్ రికార్డ్స్ పరిశీలిస్తే 2011-12 సమయంలో ఇక్కడ 200 మందికి పైగా విద్యార్థులు ఉండేవారు. ఎందుకు ఇలా అయిపోయిందని చుట్టుపక్కల ాళ్లని అడిగి రీజన్ తెలుసుకున్నాను. ఫస్ట్ పేరెంట్స్కి ఈ స్కూల్ మీద ఉన్న అపనమ్మకాన్ని పోగొట్టాలనుకున్నాను. మొదటి రోజు నుంచే పేరెంట్స్తో మంచి సంబంధాలు మెయింటైన్ చేస్తూ వారి మైండ్ సెట్ మార్చడానికి ట్రై చేశాను. ఏప్రిల్ ఫస్ట్ వీక్ నుంచి సైకిల్ వేసుకుని తిరగడం మొదలుపెట్టాను." -హేమంత్, ప్రభుత్వ ఉపాధ్యాయుడు
ఆర్థిక పరిస్థితుల వల్ల ప్రభుత్వ బడుల్లోనే విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేసిన పిల్లలిద్దరూ నేడు ప్రభుత్వ టీచర్లు కావడం పట్ల ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నాడు హేమంత్ తండ్రి వెంకటరమణ.
"నా దగ్గర అంత డబ్బు లేదు, పది రూపాయలు కూడా పెట్టి నేను ప్రైవేట్ చదువు చదివించలేదు సార్. గవర్నమెంట్ చదువే చదివించాం. మా అబ్బాయిలు పట్టుదలతో చదివారు సార్. వాళ్లు చదివి ఒకేసారి జాబ్ కొట్టారు సార్. మా అబ్బాయి నాతో చెప్పాడు. 'నా స్కూల్లో సింగిల్ టీచర్ ఉన్నాను, బాగా చదవాలి, పిల్లలకి బాగా చదువు చెప్పాలి' అనే ఉద్దేశంతో అక్కడ స్కూల్ స్ట్రెంత్ పెంచాలనే ఆలోచనతో చిన్న ప్రయత్నం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగుతున్నాడు సార్." -వెంకటరమణ, తండ్రి
"హేమంత్ చదువులో, సామాజిక విషయాల్లో చాలా ఆసక్తి ఉన్న వ్యక్తి. అలాంటిది ఈ టీచర్ జాబ్ తెచ్చుకొని మా మున్సిపాలిటీలోనే నా పక్కనే చేరడం అన్నది నిజంగా చాలా సంతోషించదగ్గ విషయం. ఈ ఎండకు కూడా తట్టుకుంటూ అబ్బాయి సైకిల్ మీద పిల్లల ఇంటి దగ్గరికి వెళ్తూ చాలా బాగా చేస్తున్నాడు."-రాంప్రసాద్, చిన్ననాటి గురువు
ప్రభుత్వం జీతం ఇస్తోంది కదా అని కూర్చోకుండా బడి, పిల్లలతో నిండితేనే ప్రభుత్వ లక్ష్యం నెరవేరుతుందని నమ్ముతున్న హేమంత్, నేటి సమాజానికి, తోటి ఉపాధ్యాయులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నాడు.
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