కృష్ణశిలకు ప్రాణ ప్రతిష్ఠ - సృజనతో మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్న యువ శిల్పి
మంత్రముగ్ధులను చేస్తున్న శిల్పకళా వైభవం - విగ్రహాలను తయారు చేసేందుకు మైసూరు నుంచి ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చిన కృష్ణశిలల వినియోగం - ఇప్పటికే వందలాది విగ్రహాలకు రూపకల్పన చేసిన యువకుడు
Published : August 2, 2026 at 7:24 PM IST
Young Sculptor In Gadwala District : దేశంపై విదేశీ దండయాత్రలెన్నో జరిగాయి. కొన్ని వందల ఆలయాలు కూలాయి. మన విజ్ఞానాన్ని, సంస్కృతిని చెరిపేందుకు ఎన్నో ప్రయత్నాలు జరిగాయి. ఇన్ని ప్రతికూల పరిస్థితులు నెలకొన్నా నేటికీ మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలు చెక్కు చెదరలేదు. నేటికీ మన సంస్కృతి సజీవంగా నిలిచింది అంటే దానికి ప్రధాన కారణం దేవాలయాలు.
మరీ ముఖ్యంగా దేశంలోని శిల్ప సంపద దాదాపుగా దేవాలయాలకు సంబంధించినదే. మన ఆలయాల్లో శిల్పాలను చూస్తే ఎవరైనా మంత్రముగ్ధులు కావాల్సిందే. మరి అలాంటి కళను నేటితరాలకు అందిస్తున్నవారిలో శిల్పులు ప్రధాన పాత్ర పోషిస్తున్నారు. అయితే దేశంలో ప్రస్తుతం ప్రాచీన శిల్పకళాకారులు లభించడం ఎంతో అరుదుగా మారింది.
నేటి ఆధునిక కాలంలోనూ ప్రాచీన శిల్పకళా వైభవాన్ని కళ్ల ముందు సాక్షాత్కరింపజేస్తున్నారు యువ శిల్పి నర్సింహాచారి. జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలోని మిట్టదొడ్డి గ్రామానికి చెందిన ఈయన అద్భుతమైన పనితనంతో అందరితోనూ భేష్ అనిపించుకుంటున్నారు.
వందలాది విగ్రహాలకు రూపకల్పన : కర్ణాటక రాష్ట్రంలోని మాన్వి సంగాపూర్ గ్రామానికి చెందిన గురువు మోనయ్యచారి వద్ద మూడు సంవత్సరాల పాటు శిక్షణ తీసుకున్నారు. దీనిలో భాగంగా శిల్పకళకు సంబంధించిన మెలకువలను తెలుసుకున్నారు. మిట్టదొడ్డి గ్రామ స్టేజి సమీపంలో మూడు సంవత్సరాల కిందట శ్రీ విశ్వకర్మ శిల్పకళా కేంద్రం పేరుతో సొంత కేంద్రాన్ని ఏర్పాటు చేశారు. ఇప్పటికే ఆయన వందలాది విగ్రహాలకు రూపకల్పన చేశారు.
వేల సంవత్సరాల వరకు మనుగడ : నర్సింహాచారి విగ్రహాలను తయారు చేసేందుకు కేవలం మైసూరు నుంచి ప్రత్యేకంగా తీసుకొచ్చిన కృష్ణశిలను వినియోగిస్తారు. దీనికి ప్రధాన కారణం ఆ రాళ్లకు వేల సంవత్సరాల వరకు మనుగడ ఉంటుందని ఆయన తెలిపారు. గాలి, తేమ, వెలుతురు వల్ల కలిగే మార్పులను తట్టుకునే శక్తి కలిగి ఉంటుందని ఆయన పేర్కొన్నారు.
అభిషేకం చేసినా దెబ్బతినని శిలలు : రాయిపై నీరు, పాలు, పెరుగు వంటి పదార్థాలతో అభిషేకం చేసినా దెబ్బతినదని చెప్పుకొచ్చారు. ఈ నాణ్యతను పరిశీలించేందుకు కేవలం శిలను తట్టి చూసి గుర్తిస్తామని వెల్లడించారు. శిల నాణ్యత, పరిమాణాన్ని అనుసరించి ఏ దైవరూపాన్ని ఇవ్వాలో నిర్ణయిస్తామని ఆయన స్పష్టం చేశారు.
రాతిలో జీవకళను బయటకు తీసుకొస్తూ : చెక్కాలనుకున్న రూపాన్ని ఓ కాగితంపై గీసుకుంటారు. తర్వాత రాయిపై రేఖలు గీస్తారు. ఆపై నిశితంగా ఉలితో చెక్కుతూ రాతిలో జీవకళను బయటకు తీసుకొస్తారు. శిల్పానికి మెరుపు తీసుకురావడానికి ప్రత్యేకమైన మైనం, పాలిష్ పొడులను వినియోగిస్తారు. నల్లరాతి విగ్రహాలకైతే నూనె పట్టించడం ద్వారా అవి మరింత కాంతిమంతంగా కనిపిస్తాయని చెబుతున్నారు.
"శిల్పాన్ని చేతితో చెక్కినప్పుడు వచ్చే జీవకళ యంత్రాల ద్వారా రాదు. ఆ సహజత్వమే వేరు. ఇప్పటి వరకు ఈ చేతులతో వందలాది శిల్పాలు రూపొందించాను. ఆయా విగ్రహాలు వివిధ ప్రాంతాల్లోని ఆలయాల్లోని పూజలందుకుంటున్నాయి. మన సంస్కృతి, సంప్రదాయాలను సజీవంగా నిలిపేందుకు నా వంతుగా కృషిచేస్తున్నాను. మిగతాదంతా భగవంతుడి కృప" - నర్సింహాచారి, శిల్పి
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