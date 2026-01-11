పాలనలో తమదైన ముద్ర వేస్తున్న యువ సర్పంచులు - ఎన్నికల హామీల లక్ష్యంగా పనులు
పాలనలో తమదైన శైలిలో యువ ముద్ర - ఇచ్చిన హామీలు నెరవేరుస్తున్న నూతన సర్పంచులు - ప్రజోపయోగ కార్యక్రమాలు చేపడుతూ అందరి నుంచి ప్రశంసలు పొందుతున్న యువపాలకుల తీరు
Published : January 11, 2026 at 4:29 PM IST
Sarpanches Are Implementing The Promises in Telangana : ఎవరో వస్తారు ఏదేదో చేస్తారు అని చూసే రోజులు పోయాయి. మన ఊరును మనమే బాగు చేసుకోవాలనే తపనతో ఈసారి గ్రామ పంచాయతీ ఎన్నికల్లో పెద్ద ఎత్తున యువత బరిలోకి దిగి విజయాలను సొంతం చేసుకున్నారు. వారిచ్చిన హామీల విషయంలో అమలు చేసేందుకు ముందడుగు వేస్తున్నారు.
రోడ్ల నిర్మాణం, విద్యుత్తు సంభాల పనులు : పంచాయతీ ఎన్నికల సందర్బంగా తమను గెలిపిస్తే చేపట్టబోయే పనులు ఏమిటో వివరిస్తూ ఓట్లు అభ్యర్థించారు. గెలిచాక పలువురు యువ సర్పంచులు తమదైన శైలిలో గ్రామ పాలనలో ప్రత్యేక ముద్రతో ముందుకు దూసుకుపోతున్నారు. రోడ్ల నిర్మాణం, కొత్త బోర్లు, మోటార్లు, విద్యుత్తు స్తంభాలు, మురుగు కాల్వల పరిశుభ్రత, గుడి నిర్మాణం, ఇలా ఎన్నో ప్రజలకు ఉపయోగకరమైన కార్యక్రమాలు చేపడుతూ అందరి నుంచి ప్రశంసలు అందుకుంటున్నారు. అభివృద్ధి పనులు చేయడానికి పంచాయతీ నిధులతో పాటు కొందరు సొంత డబ్బులు ఖర్చు చేస్తుండటం ప్రశంసించాల్సిన విషయమే.
ఎన్నెన్నో పనులు..
రూ.8 లక్షలతో అంబులెన్సు : నారాయణపేట జిల్లా మక్తల్ మండలం మంథన్గోడ్ గ్రామ సర్పంచి రాజేందర్గౌడ్ ఎన్నికల హామీ మేరకు రూ.8 లక్షలు వెచ్చించి అంబులెన్సును కొనిచ్చారు. డ్రైవర్ను నియమించి నెలకు రూ. 12 వేల వేతనం, పెట్రోల్ ఖర్చులు సైతం తానే స్వంతంగా భరిస్తున్నారు.
- మల్దకల్ మండలం పెద్దపల్లి సర్పంచి శిరీష సొంతంగా రూ.లక్షతో విద్యుత్ లైట్లు, రూ.20 వేలతో పశువులకు వైద్యం చేయడానికి స్టాండు కట్టించారు.
- కొల్లాపూర్ మండలం ముక్కిడిగుండం సర్పంచి దేశావత్ లాలీచంద్రు గ్రామంలో సుమారు రూ.10 లక్షలతో వివిధ రకాల అభివృద్ధి పనులు చేపట్టారు. అంతర్గత ఇబ్బందిగా ఉండే రోడ్లు బాగు చేయించారు. ఐదు కూడళ్లలో హైమస్ట్ లైట్లు, 40 సోలార్ విద్యుత్తు దీపాలు, ఆరుచోట్ల గేట్వాల్వులను కూడా ఏర్పాటు చేయించారు.
- ఊట్కూరు సర్పంచి రేణుక గ్రామంలో బోరు మోటార్ల మరమ్మతులు, వీధి దీపాలను త్వరితగతిన ఏర్పాటు చేయించారు.
- ఊట్కూరు మండలం పెద్దజట్రం సర్పంచి వాకిటి వెంకటేష్ శిథిలావస్థకు చేరిన బస్షెల్టర్ను మరమ్మతులు చేయించి పునరుద్ధరించారు. పిల్లలు, యువత ఆడుకునేందుకు క్రీడా స్థలాన్ని బాగు చేయించారు.
- పదర మండలం ఇప్పలపల్లె శివారులో పెంట దిబ్బలతో మద్దిమడుగు ఆలయానికి వెళ్లే భక్తులు చాలా ఇబ్బందులు పడేవారు. కొత్త సర్పంచిగా బాధ్యతలు స్వీకరించిన గేమానాయక్ వెంటనే వాటిని తొలిగించారు. ఏళ్లపాటు ఎదుర్కొంటున్న కరెంటు లోఓల్టేజీ సమస్య పరిష్కరించారు. అదనపు ట్రాన్స్ఫార్మర్లు, విద్యుత్ స్తంభాలు ఏర్పాటు చేయించారు. పంచాయతీ కార్యాలయంపై అత్యవసర సేవల నంబర్లను ఏర్పాటు చేయించారు.
- మహమ్మదాబాద్ మండలం వెంకట్రెడ్డిపల్లి సర్పంచి రామకృష్ణ ప్రధాన రహదారి నుంచి గ్రామం వరకు దాదాపు కిలో మీటరు మేర గుంతలు పడిన రహదారిపై మట్టిపోయించి మరమ్మతులు చేయించారు. కొత్తగా వీధి దీపాలను ఏర్పాటు చేశారు. పారిశుద్ధ్య కార్మికులకు సంబంధిత పరికరాలు అందజేశారు.
మూడు విడతల్లో ఎన్నికలు : తెలంగాణ రాష్ట్రంలో 12,728 గ్రామ పంచాయతీలు ఉండగా అందులో 11,497 స్థానాలకు గతేడాది డిసెంబర్ నెలలో మూడు విడతలుగా ఎన్నికలు జరిగాయి. ఇందులో 1,205 స్థానాలు ఏకగ్రీవం కాగా 21 చోట్ల ఎవరూ నామినేషన్లు వేయలేదు. ఐదు చోట్ల ఎన్నికలపై హైకోర్టు స్టే విధించింది. ఈ ఎన్నికలో 85.30 శాతం మొత్తం పోలింగ్ జరగ్గా ఒక్కచోట కూడా రీపోలింగ్ అనేదే అస్సలు జరగలేదు. పోలింగ్ ఎక్కువగా జరిగిన జిల్లాల్లో అత్యధికంగా యాదాద్రి భువనగిరి 92.33 శాతం పోలింగ్ నమోదైంది. సంఖ్యాపరంగా చూస్తే మాత్రం నల్గొండ జిల్లాలో అత్యధికంగా 9.02 లక్షలకు పైగా ఓటర్లు తమ ఓటు హక్కును వినియోగించుకున్నారు.
