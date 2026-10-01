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YUVA : ఫ్యూచర్​సిటీ పరిసరాల్లో 3 లక్షల ఏళ్లనాటి రాళ్లు - పురాతన పనిముట్లపై యువ పరిశోధకుల అధ్యయనం

హైదరాబాద్​ పరిసర ప్రాంతాల్లో రాతియుగానికి చెందిన గొడ్డలితో పాటు గుండ్రని వడిసెల రాయి దొరికాయి. క్వార్ట్జ్​ రాయితో తయారు చేసిన వీటిని యువ పురావస్తు పరిశోధకులు శ్రీపతి వైష్ణవ్‌, మీర్ ఒమర్ అలీఖాన్‌ కనుగొన్నారు.

archaeological researchers Mir omar ali khan and Sripati vaishnav
పురావస్తు పరిశోధనలు చేస్తున్న మీర్‌ ఒమర్‌ అలీఖాన్, శ్రీపతి వైష్ణవ్ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : October 1, 2026 at 2:07 PM IST

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Youngsters Ancient Tools Study In Hyderabad : మానవ పరిణామ క్రమంలో అనేక పనిముట్లు వెలుగులోకి వచ్చాయి. అందులో రాతి పనిముట్లే అధికం. ఇప్పుడు ఆ రాతి పనిముట్లతో పెద్దగా పనిలేదు. కానీ వాటి ఆనవాళ్లు మాత్రం అలానే ఉన్నాయి. యువ పురావస్తు పరిశోధకులు శ్రీపతి వైష్ణవ్‌, మీర్ ఒమర్ అలీఖాన్‌ చేసిన అన్వేషణలో అదే జరిగింది. హైదరాబాద్‌ పరిసర ప్రాంతాల్లో విస్తృతంగా రీసెర్చ్ చేస్తున్న క్రమంలో క్వార్ట్జ్‌ రాయితో తయారు చేసిన చేతి గొడ్డలితో పాటు గుండ్రని వడిసెల రాయిని వీరు కనుగొన్నారు.

అరుదైన రాళ్లపై పరిశోధన

సాధారణంగా అడవులు, కొండలు, వాగులు, నదీ పరివాహక ప్రాంతాల్లో కనిపించే రాళ్లను పట్టించుకోం. కానీ లక్షల సంవత్సరాల నాటి మానవ జీవన విధానానికి అవే కీలక ఆధారాలు, ఆనవాళ్లు. ఇంకా చెప్పాలంటే పురావస్తు పరిశోధకుల దృష్టిలో రాళ్లే చరిత్రకు సజీవ సాక్ష్యాలు. అందుకే హైదరాబాద్ పరిసర ప్రాంతాల్లో లభించే అరుదైన రాళ్లపై రీసెర్చ్ చేస్తున్నారీ యువ పరిశోధకులు. వారి పేర్లు మీర్ ఒమర్‌ అలీఖాన్‌, శ్రీపతి వైష్ణవ్‌.

మీర్ ఒమర్ అలీఖాన్‌ మారెడు ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ సొల్యూషన్స్ అనే స్టార్టప్‌కు సహా వ్యవస్థాపకులుగా ఉన్నారు. శ్రీపతి వైష్ణవ్‌ హైదరాబాద్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ, హైటీకోస్ సభ్యుడు. వీరిద్దరు కలిసి తెలుగు రాష్ట్రాల్లో రాతియుగం, పూర్వీకులు ఆవాస ఆనవాళ్లపై పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. క్షేత్రస్థాయిలో విస్తృత అన్వేషణ సాగిస్తూ సేకరించిన రాళ్ల ఆకృతి, తయారీ తీరు పరిశీలిస్తున్నారు. ఈ తరుణంలోనే రెండు రాతి పరికరాలను కనిపెట్టారు.

రాతియుగపు పరికరాలను కనుగొన్న యువ పరిశోధకులు (ETV Bharat)

పాతరాతియుగం పరికరాలు వెలుగులోకి

ప్రతిష్ఠాత్మకంగా నిర్మిస్తున్న ఫ్యూచర్ సిటీ పరిసర ప్రాంతాల్లో ఈ యువకులు పరిశోధనలు చేస్తున్న క్రమంలో రంగారెడ్డి జిల్లా కొంగరకలాన్‌కు సమీపంలోని కొంగర ఖుర్దు బీ అటవీ ప్రాంతంలో పాతరాతి యుగానికి చెందిన రాతి పరికరాలు కనిపెట్టారు. మానవ ఆవాసం ఎంత ప్రాచీనమైనదో తెలిపే కీలక ఆధారాలైన క్వార్ట్జ్‌ రాయితో తయారు చేసిన చేతి గొడ్డలితో పాటు గుండ్రని వడిసెల రాయిని వెలుగులోకి తీసుకువచ్చారు. వాటిని ఆదిమానవులు ఏం విధంగా వినియోగించే వారో కూడా చెబుతున్నారు.

"నేను గత ఆరేళ్ల నుంచి పురావస్తు పరిశోధన చేస్తున్నాను. నాకు ఓ రాయి లభించింది. అది సుమారు 6 వేల సంవత్సరాల కిందటది. అప్పట్లో మ్యాక్రోలిత్ అనే ఓ పరికరం ఉండేది. దాన్ని తయారు చేయడానికి ఈ రాయిని వినియోంచేవారు. అంటే ఇదో సుత్తిలాగా పని చేస్తుంది. అలాగే దీన్ని వేరే రాయికి కొడితే ఓ మొనదేలిన చిన్న రాయిముక్క విడిపోతుంది. దానితో జంతువుల చర్మం ఒలిచేందుకు వీలవుతుంది. హైదరాబాద్​ పరిసరాల్లో ఇలాంటివి చాలా ఉన్నాయి" - మీర్‌ ఒమర్‌ అలీ ఖాన్, మారేడు ఎన్విరాన్‌మెంటల్‌ సర్వీసెస్‌ సహ వ్యవస్థాపకుడు

అటవీ అధికారుల సహకారంతో

వేల సంవత్సరాల కింద మనిషి జీవవ విధానం, తీసుకునే ఆహారంతో పాటు ప్రకృతితో ఉన్న సంబంధం ఏంటనే వివరాలు తెలుసుకోవడంలో ఇలాంటి రాతిపనిముట్లు కీలక ఆధారాలుగా ఉంటాయని చెబుతున్నారు. అడవిలో లభించే సంపద గురించి మరింత పరిశోధన చేయాల్సిన అవసరం ఉందని వివరిస్తున్నారు. వీరిద్దరు చేసిన అన్వేషణకు రంగారెడ్డి జిల్లా అటవీ అధికారి శివ్ ఆశీశ్​ సింగ్​తో పాటు మంకాల్ రేంజ్ అధికారి జె.ప్రభాకర్ సహకారం అందించారు. అయితే గతంలో ఒమర్ అలీఖాన్ స్వయంగా మంచిరేవుల వద్ద క్వార్ట్జ్ రాయితో తయారు చేసిన పాతరాతి యుగం చేతిగొడ్డలి కనుగొన్నారు. ప్రస్తుతం వైష్ణవ్ సహకారంతో ఈ రాతిపనిముట్లను కనిపెట్టారు. ప్రభుత్వం నుంచి మరింత సహకారం అందితే ఇలాంటి పరికరాలు ఇంకా వెలుగులోకి వస్తాయని చెబుతున్నారు.

"ఫ్యూచర్​ సిటీ సమీప ప్రాంతాల్లోని అడవుల్లో ఆదిమానవుల ఆవాసాలు ఉండొచ్చన్న ఆలోచనతో మేం పరిశోధన ప్రారంభించాం. ఈ ప్రక్రియలో మాకు పురాతన రాతియుగంలో వినియోగించిన పరికరాలు దొరికాయి. ప్రభుత్వం సహకరిస్తే ఇలాంటి మరెన్నో పురాతన వస్తువులను కనుగొనవచ్చు" - శ్రీపతి వైష్ణవ్, హైదరాబాద్ టైగర్ కన్జర్వేషన్ సొసైటీ సభ్యుడు

శ్రీపతి వైష్ణవ్‌ మూడేళ్లుగా, ఒమర్ అలీఖాన్ ఆరేళ్లుగా పరిశోధనలు చేస్తున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో లభించిన రాతిపరికరాల ఆధారంగా ఈ ప్రాంతంలో కనీసం 3 లక్షల ఏళ్ల నుంచే మానవ కార్యకలాపాలు ఉండొచ్చని చెబుతున్నారు. భవిష్యత్‌లో చరిత్రకు సంబంధించిన మరిన్ని ఆనవాళ్లు కనిపెడతామని యువ పరిశోధకులు చెబుతున్నారు.

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హైదరాబాద్​లో పురావస్తు పరిశోధకులు
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