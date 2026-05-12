తక్కువ ఖర్చుతో గుండెపోటు తెలుసుకునేలా - 'సియోట్రాక్' పోర్టబుల్ పరికరం
సియోట్రాక్ పరికరం కనుగొన్న వెంకటసాయి - గుండెపోటును గుర్తించే సియోట్రాక్ పరికరం - తక్కువ ఖర్చుతో ప్రాథమిక దశలోనే గుండెపోటును పసిగట్టగలిగేలా పరికరం - పరిశోధనకు గాను ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫెలోషిప్
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 12, 2026 at 2:25 PM IST
Young Researcher Develops Portable Heart Attack Detection Device: నిమిషాల్లో ప్రాణాలు తీసే గుండెపోటును ముందే గుర్తిస్తే ఎంతో మందిని బతికించవచ్చు. ఆ లక్ష్యంతోనే ఈ యువ పరిశోధకుడు ప్రయోగాలు చేపట్టాడు. తక్కువ ఖర్చుతో ప్రాథమిక దశలోనే గుండెపోటును పసిగట్టగలిగే సియోట్రాక్ పోర్టబుల్ పరికరం రూపొందించాడు. ఈ ప్రతిష్టాత్మక పరిశోధనకు గాను కేంద్ర ప్రభుత్వం ప్రైమ్ మినిస్టర్ ఫెలోషిప్తో గౌరవించింది. వైద్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలనుకుంటున్న విశాఖపట్నం గీతం యూనివర్సిటీ పరిశోధకుడు కొండా వెంకటసాయి గురించి ఈ కథనం ద్వారా తెలుసుకుందాం.
పోర్టబల్ పరికరం: గుండెపోటు ముప్పును ముందే గుర్తించాలంటే ఖరీదైన ల్యాబ్, భారీ యంత్రాలు, అనుభవం ఉన్న వైద్యులతోనే సాధ్యం. కానీ ఇప్పుడు ఆ సమస్య లేదు. ఎందుకంటే యువకుడు వెంకటసాయి అతి తక్కువ ఖర్చుతో గుండెపోటును గుర్తించే పోర్టబల్ పరికరం కనుగొన్నాడు. సామాన్యులకు ఉపయోగపడేలా రూపొందించిన ఈ పరిశోధనకు గాను కేంద్రం ప్రోత్సాహకం అందించింది.
వెంకటసాయిది తెలంగాణలోని కరీంనగర్ జిల్లా జమ్మికుంట. తల్లిదండ్రులు శారద, శ్రీధర్స్వామి. ఇద్దరు ఉపాధ్యాయులే. చిన్నప్పటి నుంచి చదువులో చురుగ్గా ఉండేవాడని తల్లిదండ్రులు తెలుపుతున్నారు. పరిశోధనల పట్ల ఆసక్తి చూపడంతో అతని తల్లిదండ్రులు అటు వైపు ప్రోత్సహించారు. వైద్య రంగంలో విప్లవాత్మక మార్పులు తీసుకురావాలనే లక్ష్యంతో ఆయన పరిశోధన బాట పట్టారు.
గుండెపోటును పసిగట్టగలిగేందుకు సియో ట్రాక్ పోర్టబుల్ పరికరం రూపొందించాను. దీంతో గ్రామీణ ప్రాంతాల్లోని ప్రాథమిక ఆరోగ్య కేంద్రాలు, చిన్న చిన్న క్లినిక్లో, అంబులెన్స్లలోనే గుండెపోటు ముప్పు తక్షణమే పసిగట్టవచ్చు. అత్యవసర సమయంలో రోగిని పెద్ద ఆసుపత్రికి తరలించేలోపే ప్రాథమిక చికిత్స అందించేందుకు ఈ పరికరం ఎంతగానో తోడ్పడుతుంది.' -వెంకటసాయి, గీతం డీమ్డ్ విశ్వవిద్యాలయ పరిశోధకుడు
ప్రాణాలను కాపాడే ఈ అత్యున్నత పరిశోధనకు గాను వెంకటసాయికి ప్రధానమంత్రి ఫెలోషిప్ ఫర్ డాక్టోరల్ రీసెర్చ్ వరించింది. దేశవ్యాప్తంగా కేవలం 51 మంది పరిశోధకుల్లో వెంకటసాయి ఒకరు కావడం విశేషం. ఈ ఫెలోషిప్ కింద కేంద్ర ప్రభుత్వం వెంకటసాయికి నాలుగేళ్ల పాటు నెలకు 90 వేల రూపాయల చొప్పున ఆర్థిక సాయం అందించనుంది. అంతేకాదు పరిశోధనకు అయ్యే పూర్తి ఖర్చు ప్రభుత్వం రీయింబర్స్మెంట్ రూపంలో భరించనుంది.
నూతన అధ్యాయానికి నాంది: ఎయిమ్స్లో పరిశోధనా అనుభవం ఉన్న డాక్టర్ రాహుల్ కుమార్ పర్యవేక్షణలో ఈ పరికరం రూపుదిద్దుకుంటోందని అంటున్నారు వెంకటసాయి. వైద్య రంగంలో ఈ ఆవిష్కరణ నూతన అధ్యాయానికి నాంది పలుకుతుందని గీతం వర్సిటీ లైఫ్ సైన్సెస్ విభాగాధిపతి డాక్టర్ నీరజ్ కుమార్ మిశ్రా ధీమా వ్యక్తం చేస్తున్నారు. త్వరగా ఈ పరికరం అందుబాటులోకి వస్తే ఎంతో మంది ప్రాణాలను సకాలంలో కాపాడవచ్చని ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు వెంకటసాయి.
