ETV Bharat / state

మగవాళ్ల ఆత్మహత్యలకు అత్యధిక శాతం అవే కారణాలు! - తేల్చిన తాజా గణాంకాలు

ఆత్మహత్య చేసుకునేది 80 శాతం పురుషులే - కుటుంబ సమస్యలతోనే ఎక్కువ మంది - పెరుగుతున్న ఒంటరితనం బలవన్మరణాలకు ప్రధాన కారణమా! - ఈ లక్షణాలతో గుర్తించవచ్చంటున్న నిపుణులు

Problems Primary Solution is Commits Death
Problems Primary Solution is Commits Death (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 15, 2026 at 10:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Problems Primary Solution is Commits Death : యువకుడికి పాతికేళ్లు నిండాయంటే చాలు వారిపై కుటుంబ బాధ్యతలు, వ్యాపారంలో నష్టాలొస్తే సూటిపోటి మాటలు, రుణ దాతల ఒత్తిళ్లు, నిరుద్యోగం, సవాళ్లతో కూడిన ఉద్యోగ జీవితం, ఆర్థిక సమస్యలతో పురుషులు ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. ఇక మహిళలతో పోలిస్తే 80 శాతం అధికంగా బలవన్మరణాలు చేసుకోవడం తీవ్ర ఆందోళన కలిగిస్తోంది. సమస్య చిన్నదైనా, పెద్దదైనా అన్నింటికీ మరణమే పూర్తి పరిష్కారంగా భావిస్తూ కుటుంబాలకు తీరని శోకం మిగులుస్తున్నారు. ఈ మేరకు తాజాగా జాతీయ నేర గణాంక సంస్థ-2024 నివేదికలో తేలింది.

  • హైదరాబాద్​లో 2024లో ఆత్మహత్యల తీరును ఎన్​సీఆర్​బీ విశ్లేషించింది. ఆ సంవత్సరం మొత్తం 711 మంది తనువు చాలించగా, వారిలో 557 మంది పురుషులే ఉన్నారు. అయితే ఈ మృతుల్లో ఎక్కువగా యువత ఉండటం మరింత ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

పెరుగుతున్న ఒంటరితనమే కారణమా? : రోజురోజుకూ తగ్గుతున్న మానవ సంబంధాలు, ఒంటరితనం బలవన్మరణాలకు ప్రధాన కారణంగా మారుతోందని పోలీసులు, మానసిక నిపుణులు చెబుతున్నారు. మారుతున్న ఈ పోటీ ప్రపంచంలో విద్య, ఉపాధి కోసం ఇతర ప్రాంతాలకు వలసలతో ఒంటరితనం అనుభవిస్తున్నారు. ఇలా ఈ జీవితానికి అలవాటుపడుతున్న యువత చిన్న సమస్యల్ని కూడా పెద్దవిగా అనుకుంటున్నారు. తీరా వీటిని పరిష్కరించుకోలేని పరిస్థితి వస్తే దానికి ప్రత్యామ్నాయం చూడకుండా లోకాన్ని వీడాలనే కఠిన నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు. ఇక యువకుల విషయానికొస్తే తన బాధను ఎవరితోనూ చెప్పుకోలేక, వారిలోనే దాచుకుని సతమతమవుతూ ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు.

మరి ఈ లక్షణాలు ఎలా గుర్తించొచ్చు :

  • ఆత్మహత్య చేసుకోవాలనుకునే వారిని కొన్ని లక్షణాల ద్వారా ముందే గుర్తించొచ్చని నిపుణులు చెబుతున్నారు.
  • అందరితో కలివిడిగా ఉండే వ్యక్తులు ఒక్కసారిగా ముభావంగా ఉండటం. ఎక్కువ సమయం ఒంటరిగా గడపడం వంటివి చేస్తుంటారు.
  • ఇతరులతో మాట్లాడేందుకు ఎక్కువగా ఇష్టపడకపోవడం.
  • సోషల్​ మీడియాల్లో ఆత్మహత్యల గురించి వెతకడం.
  • ఆత్మహత్య చేసుకోవడానికి అనువైన ప్రాంతాల గురించి వెతకడం, దానికి అవసరమైన సామగ్రి సమకూర్చుకోవడం చేస్తుంటారు.

అధిక సంఖ్యలో పురుషులే : అసలు ఈ సమస్యలన్నీ తాత్కాలికమే అయినప్పటికీ నేటి యువత ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతున్నారు. దీనికి పరిష్కారం ఏంటని ఎవరూ ఆలోచించడం లేదు. క్షణికావేశంలో నిర్ణయాలు తీసుకొని కుటుంబంలో తీరని విషాదం నింపుతున్నారు. తాజా గణాంకాల్లో ఈ మధ్యకాలంలో ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వారిలో పురుషుల సంఖ్య ఎక్కువని తేలింది. ఏ సమస్యనైనా ఎదుర్కొనే స్వభావం అబ్బాయిలకు ఉంటుంది అంటారు. కుటుంబానికి అండదండగా ఉండి, రక్షణ కల్పించాల్సిన వారే అనుకోకుండా ఆత్మహత్యలకు పాల్పడుతుండటంతో కుటుంబంలోని తల్లితండ్రులు, పిల్లల తలరాతలు చిందరవందర అవుతున్నాయి. అకస్మాత్తుగా తీసుకునే ఈ నిర్ణయాలతో ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకున్న కుటుంబాన్ని కలవరంలోకి నెట్టేస్తున్నారు.

ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు : జీవితమన్నాక ఏదో ఓ సందర్భంలో సమస్యలు రావడం సహజమని, వాటికి సరైన రీతిలో ఆలోచిస్తే పరిష్కారమార్గాలు లభిస్తాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడిలో ఉన్నా, మీ సమస్యను ఎవరితోనైనా పంచుకోవాలని అనుకుంటున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్​లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్‌స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్‌లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 - రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.

అతివేగంతో చెదురుతున్న కలలు - ప్రాణాలు తీస్తున్న 'ప్రియ'మైన బైకులు

వ్యక్తిగత సమస్యలతో కుంగిపోకండి - భరోసా ఇచ్చే స్వచ్ఛంద సంస్థలు ఎన్నో

TAGGED:

COMMITS DEATH FOR MINOR PROBLEM
CHARACTERISTICS OF COMMITS DEATH
SNEHA HELPLINE NUMBER
DEATH RATES ARE HIGHER IN MEN
CHARACTERISTICS OF PEOPLE DEATHS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.