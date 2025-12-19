ETV Bharat / state

రీల్స్​కు బదులు యూట్యూబ్​లో క్లాసులు - పోటీ పరీక్షల్లో విజయం సాధిస్తున్నఅభ్యర్థులు

ఇంటర్‌నెట్‌ను విస్తృతంగా వినియోగిస్తున్న యువత - సమాచారం కోసం ఇంటర్‌నెట్‌ను ఆశ్రయిస్తున్న విద్యార్థులు - విద్యా రంగంలో ముఖ్యపాత్ర పోషిస్తున్న ఇంటర్‌నెట్‌ - ఆన్‌లైన్ క్లాసులు విని ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్నఅభ్యర్థులు

Yuva Story On Youth Using Online Platforms
Yuva Story On Youth Using Online Platforms (ETV)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : December 19, 2025 at 10:46 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

Yuva Story On Youth Using Online Platforms : సోషల్‌ మీడియాను వినోదానికి మాత్రమే కాకుండా లక్ష్యాల సాధనకు వినియోగించుకుంటోంది ఆ యువత. సాంకేతికతను ఆయుధంగా మలచుకోని స్క్రోలింగ్‌కు బదులు స్కిల్స్ నేర్చుకుంటున్నారు. లైక్స్‌ కొట్టి వదిలేయకుండా లక్ష్యాలపై దృష్టి కేంద్రీకరించి ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్నారు. కళాశాల విద్యార్థుల నుంచి ఉద్యోగ అభ్యర్థులకు వరకు ప్రతిఒక్కరు సాంకేతికతపై ఆధారపడుతున్నారు. మరి ఇంతటి ప్రాముఖ్యత చాటుతున్న అంతర్జాల వినియోగంపై ప్రత్యేక కథనం.

స్క్రోలింగ్‌కు బదులు లెర్నింగ్ - టెక్నాలజీతో సులువుగా ఉద్యోగాలు సాధిస్తున్న యువత (ETV)

కొన్నేళ్ల క్రితం వరకు ఏదైనా సమాచారం కావాలంటే రోజుల తరబడి పుస్తకాల్లో వెతికే వాళ్లం. కానీ, ప్రస్తుతం అంత శ్రమ అవసరం లేదు. ఇంటర్‌నెట్‌ పుణ్యమా అని నిమిషాల వ్యవధిలోనే అవసరమైన సమాచారం రాబట్టొచ్చు. ఈ క్రమంలోనే సాంకేతికతను ఉపయోగించుకుని పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధమై విజయం సాధిస్తున్నారు. పాఠశాల, కళాశాల విద్యార్థులు సైతం టెక్నాలజీని ఉపయోగించుకుని సులువుగా పాఠాలు నేర్చేసుకుంటున్నారు.

రీల్స్‌కు బదులు క్లాసులు వింటూ : విజయవాడకు చెందిన యువత సోషల్‌ మీడియాలో రీల్స్‌కు బదులు క్లాసులు వింటూ లక్ష్యాల సాధనకు అడుగులు వేస్తున్నారు. సందేహం ఏదైనా దాన్ని ఆన్‌లైన్‌ యాప్స్‌ ద్వారా నివృత్తి చేసుకుంటున్నారు. సొంత ప్రాంతంలో ఉండి దేశ, విదేశాల్లో నిపుణుల క్లాసులు వింటున్నారు. తరగతి గదిలో ఉపాధ్యాయులు చెప్పిన విషయాలు అర్థం కాకపోతే యూట్యూబ్‌లో క్లాసులు విని నేర్చుకుంటామని చెబుతున్నారీ విద్యార్థులు.

"ఇంటర్‌నెట్‌ సాయంతో అవసరమైన సమాచారం నిమిషాల్లోనే రాబట్టొచ్చు. ప్రస్తుతం ఏఐ వచ్చాక మరింత సులువైంది. సమాచారం కోసం వెతకాల్సిన అవసరం లేదు. సమ్మరిలో మనకు కావల్సింది చెబితే మొత్తం అదే ఇస్తుంది. ఇదివరకు పోటీ పరీక్షలకు సన్నద్ధం కావాలంటే రకరకాల పుస్తకాలు చదివేవాళ్లం. ప్రస్తుతం ఏఐ, ఇంటర్​నెట్​తో సులువుగా నేర్చుకుంటున్నాం. దానికోసం దిల్లీ, హైదరాబాద్ వంటి ప్రాంతాలను వెళ్లకుండానే ఇంటిదగ్గరే నేర్చుకోవచ్చు." - విద్యార్థులు

అంతర్జాలం ద్వారా వివిధ భాషలు నేర్చుకోవడానికి సులువుగా ఉందని చెబుతున్నారు విద్యార్థులు. అంతేకాదు కోచింగ్‌ తీసుకునేందుకు ఆర్థిక స్థోమతలేని వారు సైతం ఆన్‌లైన్ ద్వారా ఉచితంగా కోర్సులు తీసుకొవచ్చు అన్నారు. ఏదైనా సమాచారం కావాలంటే పుస్తకాల్లో గంటల తరబడి వెతకకుండా ఏఐని అడిగితే తక్కువ సమయంలో సమాచారం అందిస్తోందని అంటున్నారు.

సక్రమైన మార్గంలో వినియోగించుకుంటే : విద్యార్థులకు క్లాసులు బోధించేందుకు ఇంటర్నెట్‌ని వినియోగించుకుంటున్నట్లు చెబుతున్నారు అధ్యాపకులు. తమకి తెలియని అనేక విషయాలు తెలుసుకోవడానికి అంతర్జాలం ఎంతో ఉపయోగపడుతుందని అంటున్నారు. ఇంటర్నెట్​ని సక్రమైన మార్గంలో వినియోగించుకుంటే ఎన్నో లాభాలు ఉంటాయని అదే చెడుకి వినియోగిస్తే జీవితం నాశనం అవుతుందని నిపుణులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

"ప్రస్తుతం ఏ చిన్న అవసరం వచ్చిన సెల్​ఫోన్ ఉపయోగిస్తున్నాం. అది ఎంత వరకు మంచిదో ఆలోచించుకోవాలి. దానివల్ల కళ్లకు, బ్రెయిన్​కు హాని జరుగుతుంది. ఈ మధ్య కొంతమంది విద్యార్థులు పుస్తకాలను ఫొటో తీసుకొని సెల్​ఫోన్​లో చదువుతున్నారు. మనకు పుస్తకాల్లో దొరకని విషయాలను మాత్రమే అంతర్జాలంలో వెతకాలి." - రావి శారద, గ్రంథాలయ శాస్త్ర నిపుణురాలు

అంతర్జాలంతో మంచి, చెడులు రెండూ ఉంటాయి. చెడుకి ఉపయోగిస్తే జీవితం నాశనం అవుతుంది. అదే సాంకేతికత మంచికి ఉపయోగిస్తే అనుకున్న లక్ష్యాలను అందిపుచ్చుకోవడం సాధ్యమౌతుంది.

కేఎల్‌ వర్సిటీలో 'యువ సంకల్పం' - ప్రతిభావంతులకు రూ.లక్ష బహుమతి

ఓ వైపు కళా, మరోవైపు క్రీడలు - మల్టీ టాలెంటెడ్‌గా సత్తా చాటుతున్న అక్షర

TAGGED:

SMART USE OF ONLINE PLATFORMS
YOUTH USING TO SOCIAL MEDIA
VIJAYAWADA YOUTH ON SOCIAL MEDIA
YOUTH ON INTERNET AND SOCIAL MEDIA
YUVA STORY ON ONLINE PLATFORMS

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.