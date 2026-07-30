చాయ్ లవర్స్కు కొత్త కొత్త రుచులు - ట్రెండీ 'టీ'లతో బిజినెస్లో దూసుకెళ్తున్న యువత
రొటీన్కు భిన్నంగా ట్రెండీ 'టీ'లతో యువత వ్యాపారం - కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా దుకాణాలు, కెఫేలకు వినూత్నంగా పేర్లు - స్వయం ఉపాధితో రూ.వేలల్లో సంపాదిస్తున్న యువకులు
Published : July 30, 2026 at 1:11 PM IST
Youth Successfully Running Trendy Tea Stalls : టీ అనే మాట వింటే చాలు కొంతమందికి ఎక్కడా లేని హుషారు వస్తుంది. కప్పు టీ తాగనిదే చాలా మందికి డే కూడా స్టార్ట్ అవ్వదంటే అతిశయోక్తి కాదేమో. కొందరు రోజుకు ఒకట్రెండు సార్లు టీ తాగితే, మరికొందరైతే గంటగంటకూ ఓ గుటక పడాల్సిందే అంటారు! ఇలా టీ ప్రతి ఒక్కరి జీవన శైలిలో భాగమైంది.
చాయ్ లవర్స్కు రొటీన్కు భిన్నంగా ఇప్పుడు కొత్త కొత్త రుచులూ అందుబాటులోకి వచ్చాయి. ఒకప్పుడు పెద్ద పెద్ద నగరాలకు మాత్రమే పరిమితమైన 'టీ' ప్యాలెస్లు, ఇప్పుడు పట్టణాలు, గ్రామాలకూ చేరాయి. ఒకే ప్రాంతంలో పదుల సంఖ్యలో వెలుస్తున్నాయి. వెరై'టీ'లతో యువత సైతం ఉపాధి పొందుతున్నారు.
కస్టమర్లను ఆకట్టుకునేలా పేర్లు : కాక చాయ్, వరల్డ్ టీ, చిచ్చాస్ కేఫ్, టీ 24 అవర్స్, చాయ్ బిస్కెట్, బ్లూ సిటీ, చాయ్ సమోసా, రాజు గారి కెఫే, వరల్డ్ కేఫ్, బెస్ట్ టీ, టేస్టీ టీ వంటి పేర్లు ఆకట్టుకుంటున్నాయి. అంతేకాదు పెప్పర్, జింజర్, కులాడ్, లెమన్, బెల్లం, గ్రీన్ లీఫ్, బాదాం, కాఫీ, ఫిల్టర్ కాఫీ, హాట్, కూల్ కాఫీ వంటి విభిన్న రుచులతో ఔషధ గుణాలు కలిగిన చాయ్లు లభిస్తున్నాయి. ఇక బ్లాక్, గ్రీన్, హెర్బల్ దినుసులతో తయారు చేసిన చాయ్ను యువత ఎక్కువగా ఆస్వాదిస్తోంది. అలాగే దాల్చిన, జింజర్, మిరియాలు, వాము, గార్లిక్తో ఘాటుగా మసాలా టీ లభిస్తోంది. కేవలం టీ, కాఫీలే కాకుండా మిల్క్ షేక్ లాంటివీ ఉన్నాయి.
హైదరాబాద్, వరంగల్ నుంచి ముడి సరకు :
- అస్సాం తదితర ప్రాంతాల్లోని తేయాకు తోటల నుంచి తయారైన పొడి హైదరాబాద్, వరంగల్లో లభిస్తుంది. నిర్వాహకులు అక్కడకు వెళ్లి 15 రోజులు, నెలకు సరిపడా సరకులు ఒకేసారి కొని తెచ్చుకుంటున్నారు.
- చక్కెర, పాలు స్థానికంగా కొంటున్నారు. స్టాళ్లు ఏర్పాటు చేసుకునేందుకు ముందుకొస్తున్న యువత కంపెనీలతో మాట్లాడుకొని బ్యాంకు డీడీల ద్వారా డబ్బులు చెల్లించి దుకాణానికి సరిపడా సరకులు ముందుగానే కొనుగోలు చేసుకుంటున్నారు.
- ఆ కంపెనీ వారే వివిధ రకాల టీ తయారీ, నిర్వహణ కోసం వారం రోజుల పాటు ప్రత్యేక శిక్షణ కూడా ఇస్తున్నారు.
- చాలా వరకు యువత తక్కువ పెట్టుబడితో చేసే వ్యాపారాలే ఎంచుకుంటున్నారు. అందులో టీ ఒకటి. గతంలో అయితే ఒకటి, రెండు టీ దుకాణాలు ఉండేవి. ప్రస్తుతం గల్లీకి రెండు, మూడు ఉంటే ఇక పట్టణంలో అయితే సుమారు వందకు పైగా టీ కొట్టులు ఉంటున్నాయి. జన సందడి అధికంగా ఉండే ప్రధాన కూడళ్లలో యువత వీటిని ఏర్పాటు చేస్తున్నారు. ఇక పెద్ద పెద్ద కార్యాలయాలు, మరీ ముఖ్యంగా కలెక్టరేట్ పరిసర ప్రాంతాల్లోనే పదుల సంఖ్యలో ఉంటున్నాయి.
''నా పేరు రాజు. ఈ భిన్నమైన టీలకు ఉన్న ఆదరణను చూసి గతేడాది డిసెంబరులో కలెక్టరేట్ సమీపంలో సొంతంగా రూ.6 లక్షలతో నా పేరుతో రాజు గారి కెఫేను పెట్టాను. హైదరాబాద్ నుంచి ముడి సరకులు కొనుగోలు చేసి వెరై'టీ'లు చేస్తున్నాం. అన్ని ఖర్చులూ పోను నెలకు రూ.40-50 వేలు మిగులుతున్నాయి. స్యయం ఉపాధిని మించిన స్వర్గం మరెక్కడా దొరకదని ఈ కెఫే ద్వారా తెలుసుకున్నాను'' - రాజు, టీ దుకాణం యజమాని
రకాలు ఇవీ : ప్రస్తుతం అనేక రకాల టీలు అందుబాటులో ఉన్నాయి. కానీ వీటిలో ముఖ్యమైనవి అల్లం, లెమన్, గ్రీన్, బెల్లం, బ్లాక్, బాదం, మసాలా టీలు. కొందరు వ్యక్తులకు వీటిలో నిత్యం ఏదో ఒక టీ తాగడం అలవాటు. టీ తాగే వారిలో 95 శాతం 15 ఏళ్లు పైబడిన వారే ఉండగా, గ్రామాల్లో పదేళ్లలోపు పిల్లలకు సైతం కొందరు టీ తాగిస్తున్నట్లు నిపుణులు చెబుతున్నారు.
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