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వెబ్ ​సిరీస్​లు, సినిమాలు చూస్తున్నారు - పాతికేళ్లూ నిండకుండానే నేరస్థులవుతున్నారు!

విలాసవంతమైన జీవితం కోసం హత్యలు, దొంగతనాలు - కీలక కేసుల్లో నిందితులంతా యువతే - అధికారులుగా నకిలీ వేషాలు వేసుకొని నేరాలు - చివరికి కటకటాల పాలు

Young People In Criminal Activities
Young People In Criminal Activities (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 23, 2026 at 12:24 PM IST

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Young People In Criminal Activities : చదువు, ఉద్యోగం, వ్యాపారాల్లో బిజీగా ఉండాల్సిన సమయంలో యువత చేయకూడని పనులు చేస్తున్నారు. జీవితం కోసం బంగారు భవిష్యత్తును నిర్మించుకోవాల్సిందిపోయి, అడ్డదారులు తొక్కుతున్నారు. సరిగ్గా పాతికేళ్లు కూడా లేనివారు చోరీలు, డ్రగ్స్​ సరఫరాల్లో మునిగిపోయి దందాలు చేస్తున్నారు. చివరికి పోలీసులకు దొరికిపోయి కటకటాల పాలవుతున్నారు. కుటుంబాలను అంధకారంలోకి నెట్టేస్తున్నారు.

ఇటీవల జరిగిన కీలకమైన కేసుల్లో నిందితులంతా యువకులే ఉన్నారు. హైదరాబాద్​లో సెల్​ఫోన్​ స్నాచింగ్​లు, బైకుల దొంగతనాల్లో పోలీసులకు పట్టుబడుతున్న నిందితుల వయసు సగటున 16 నుంచి 24 మధ్యే ఉంటోంది. హత్యలు, హత్యాయత్నాల నిందితుల్లో ఎక్కువ శాతం మంది 25 నుంచి 35 మధ్య వయసుల వారే ఉంటున్నారు.

  • 'వారితో చేతులు కలిపితే పైసాలిస్తామన్నారు. మూడు నెలల్లో జైలు నుంచి బయటకు తీసుకువస్తామని చెప్పారు. మా కుటుంబం ఇబ్బందులు పడకుండా ఆర్థిక సాయం చేస్తామన్నారు.' ఇటీవల జరిగిన ఓ హత్య కేసులో పట్టుబడిన నిందితులు పోలీసులకు విచారణలో చెప్పిన విషయాలివి.
  • ఫోన్​లో ఇచ్చే ఆదేశాల ప్రకారం నడుచుకుంటాం. అతనెవరో తెలియదు. రోజూ పది ఫోన్లు దొంగతనం చేసి మాకిస్తే మొబైల్​కు రూ.500 నుంచి రూ.600 ఇస్తామన్నారు. పోలీసులకు దొరికితే బెయిల్​తో పాటు అన్నీ చూసుకుంటామన్నారని చెప్పడంతో చోరీలకు పాల్పడుతున్నట్లు ఇద్దరు సెల్​ఫోన్​ దొంగలు చెప్పారు.

విలాసవంతమైన జీవితం కోసం నేరాలు : విలాసవంతమైన జీవితాన్ని గడపాలని కొందరు యువకులు నేరాలవైపు అడుగులు వేస్తున్నారని ఓ పోలీసు అధికారి చెప్పారు. గంజాయి, డ్రగ్స్​ సరఫరా చేస్తూ దొరికి జైలుకు వెళ్లిన యువకులు బయటకు వచ్చాక మళ్లీ అదే పని చేయడానికి ఆసక్తి చూపుతున్నారు. గత సంవత్సరం మత్తు పదార్థాలు సరఫరా చేసిన వారిలో సగం మంది కొత్తవాళ్లే ఉన్నారు. యువత ఈ దారిలో వెళ్లడం ఆందోళన కలిగిస్తోంది.

  • ఇటీవల రెడ్​హిల్స్​లో జరిగిన న్యాయవాది మొయిజుద్దీన్ హత్య కేసులో నలుగురు నిందితులు కొత్తవారే. మంచి ఖరీదైన బైక్​ కొనాలని ఒకరైతే, కుమారుడికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం వస్తుందనే ఆశతో మరొకరు ముఠాలో కలిసి నేరాలకు పాల్పడుతున్నట్లు విచారణలో చెప్పారు. చిలకలగూడలో బీటెక్​ విద్యార్థిని హత్య చేసిన పది మందిలో ఐదుగురు 19 నుంచి 22 ఏళ్ల వరకున్న నిందితులు. ఇందులో ఒకరు మైనర్ కావడం తీవ్రమైన ఆందోళన కలిగించే విషయం.

వెబ్​సిరీస్​లు, సినిమాలే ప్రేరణ : కొన్ని వెబ్​సిరీస్​లు, సినిమాల్లో చూయించినట్టు తాము కూడా నేరం చేసి సులభంగా తప్పించుకోవచ్చనే ఆలోచనతో నేరస్థులు ఉంటున్నారు. పోలీసులు, ఆదాయ పన్ను శాఖ, ఆర్మీ అధికారులుగా నకిలీ వేషాలు వేసి నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. రవాణా శాఖ అధికారులమంటూ ఒక వ్యక్తి ట్యాంకర్ల నిర్వాహకులను బెదిరించి పోలీసులకు దొరికిపోయాడు.

వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యం ఇస్తానంటూ మోసం : గుజరాత్​కు చెందిన ఒక వ్యక్తి ఉపాధి కోసం హైదరాబాద్​ వచ్చారు. వ్యాపారంలో భాగస్వామ్యం ఇస్తానంటూ చాలా మందిని నమ్మించాడు. రూ.60 కోట్లకు పైగా దోచుకొని కుటుంబంతో సహా పారిపోయాడు. సెల్​ఫోన్​ వాడకుండా ఉంటే పట్టుబడమనే ధీమాతో ఉన్నాడు. నెల రోజులు వెంటాడిన సీసీఎస్​ పోలీసులు, ఎట్టకేలకు నిందితుడిని అరెస్టు చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు.

నకిలీ గుర్తింపు పత్రాలు : సుల్తాన్​బజార్​ ఠాణాలో రౌడీ షీటర్ విష్ణవ్​ కిషన్​దాస్ పలు కేసుల్లో నిందితుడు. పేరు మార్చుకొని నకిలీ గుర్తింపు పత్రాలతో 14 ఏళ్లుగా తప్పించుకుని తిరిగాడు. వేరే ప్రాంతానికి మకాం మార్చి పోలీసులను ఏమార్చే ధీమాతో ఉన్నాడు. నిందితుడు మలక్​పేటలో ఉన్నట్టు గుర్తించిన పోలీసులు అరెస్ట్​ చేసి రిమాండ్​కు తరలించారు. నేరాలకు పాల్పడి ఏ ఒక్కరూ తప్పించుకోలేరని, యువత జీవితాన్ని వృథా చేసుకోవద్దని అధికారులు హెచ్చరిస్తున్నారు.

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TAGGED:

WHY YOUNG PEOPLE INVOLVED IN CRIME
WHY CRIME RATE INCREASING IN HYD
నేరాలకు పాల్పడుతున్న యువత
YOUNGSTERS IN CRIME
YOUNG PEOPLE IN CRIMINAL ACTIVITIES

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