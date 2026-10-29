యువతలోనూ 'మెదడు పోటు' ముప్పు - 45 ఏళ్లలోపు ఉన్న ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరికి బ్రెయిన్ స్ట్రోక్!
రాష్ట్రంలో 2025లోనే ఏకంగా 5,298 బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ అత్యవసర బాధితులు ఉన్నట్లు ఈఎంఆర్ఐ పేర్కొంది. సగటున రోజుకు 15 కేసులు నమోదవుతున్నాయని తెలిపింది. కరీంనగర్లో అత్యధికంగా, కుమురం భీం ఆసిఫాబాద్లో తక్కువగా నమోదైనట్లు పేర్కొంది.
Published : October 29, 2026 at 11:55 AM IST
Brain Stroke In Telangana Youth : గుండె రక్తనాళాల్లో పూడికలు ఏర్పడి, గుండెకు రక్త ప్రసరణ తగ్గితే దాన్ని 'హార్ట్ ఎటాక్' (గుండె పోటు) అంటారు. అలాగే మెదడు రక్త నాళాల్లోనూ ఇదే సమస్య తలెత్తితే దాన్నే 'బ్రెయిన్ స్ట్రోక్' (మెదడు పోటు) అంటారు. సాధారణంగా 60 ఏళ్ల పైబడిన వారిలో ఈ ప్రమాదం ఎక్కువగా కనిపిస్తుంటుంది. కానీ ఇటీవల కాలంలో యువతలో కూడా దీని బారిన పడేవారి సంఖ్య పెరుగుతోంది. 45 ఏళ్లలోపు వయసు ఉన్న ప్రతి ఐదుగురిలో ఒకరు (20 శాతం) బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ బారిన పడుతుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. అధిక రక్తపోటు, మధుమేహం వంటి ఆరోగ్య సమస్యలే దీనికి ప్రధాన కారణాలని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
సగటున రోజుకు 15 మంది
తెలంగాణలో అత్యవసర వాహన సేవల (108) ద్వారా బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ బాధితులకు అందించిన సేవలపై 'ఎమర్జెన్సీ మేనేజ్మెంట్ అండ్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్' (ఈఎంఆర్ఐ) నిర్వహించిన తాజా అధ్యయనం విస్తుపోయే విషయాలను వెల్లడించింది. 2025 సంవత్సరంలో మాత్రమే రాష్ట్రంలో 108 అంబులెన్స్ల ద్వారా 5,298 స్ట్రోక్ సంబంధిత అత్యవసర కేసులు నమోదయ్యాయి. అంటే సగటున ప్రతిరోజూ 15 మంది పక్షవాతం బాధితులను 108 అంబులెన్స్ల ద్వారా ఆసుపత్రులకు తరలించారు. వీరిలో దాదాపు మూడింట రెండొంతులు పురుషులే ఉన్నారు.
అత్యధికంగా కరీంనగర్ జిల్లాలో
తెలంగాణలోని గ్రామీణ ప్రాంతాలతో పోలిస్తే పట్టణాల్లోనే ఎక్కువ బ్రెయిన్స్ట్రోక్ కేసులు నమోదయ్యాయి. జిల్లాల వారీగా చూస్తే కరీంనగర్ జిల్లా అగ్రస్థానంలో ఉండగా, కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్ జిల్లాలో తక్కువ మంది బాధితులు 108 వాహన సేవలను వినియోగించుకున్నారు. నిజానికి హైదరాబాద్ మహానగర పరిధిలోనే అత్యధిక కేసులు నమోదైనట్లు అంచనా వేసినా, ఇక్కడ నివసిస్తున్న వారిలో అధికంగా 108 అంబులెన్స్లకు బదులు ప్రైవేట్ అంబులెన్స్ సేవలను ఆశ్రయించి ఉంటారని నిపుణులు విశ్లేషిస్తున్నారు.
పట్టణాల్లోనే ఎక్కువ కేసులు నమోదు
ఈఎంఆర్ఐ అధ్యయనం ప్రకారం బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ బాధితుల్లో 43 శాతం మంది 60 ఏళ్ల పైబడిన వారున్నారు. మొత్తం 5,298 కేసుల్లో 3,356 మంది (63.35 శాతం) పురుషులు కాగా 1,942 మంది (36.65 శాతం) మహిళలు ఉన్నారు. బాధితుల సగటు వయస్సు 59 ఏళ్లు. ఇందులో 60 ఏళ్లు దాటిన వారు 43 శాతంగా ఉన్నట్లు నమోదైంది. తెలంగాణలోని పట్టణ, గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల మధ్య నమోదైన స్ట్రోక్ కేసుల్లో వ్యత్యాసాలు కనిపిస్తున్నాయి. జనసాంద్రత ఎక్కువగా ఉన్న పట్టణ ప్రాంతాల్లోనే 70 శాతం అంటే 3,780 కేసులు నమోదయ్యాయి. ఇక గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో 1,191, గిరిజన ప్రాంతాల్లో 327 కేసులు నమోదయ్యాయి.
జిల్లాల వారీగా పరిశీలిస్తే, ఒక్కో జిల్లాలో సగటున 160 కేసులు నమోదయ్యాయి. అత్యధికంగా కరీంనగర్లో 319 కేసులు నమోదు కాగా ఖమ్మంలో 279, రంగారెడ్డిలో 264 కేసులు గుర్తించారు. అదే సమయంలో కుమురంభీం ఆసిఫాబాద్లో 51, వికారాబాద్లో 55, నారాయణపేటలో 57 కేసులు నమోదయ్యాయి.
ప్రతి నిమిషం పోరాటమే
స్ట్రోక్ వచ్చినప్పుడు మెదడులోని నాడీకణాలకు ఆక్సిజన్, పోషకాలు అందక అవి దెబ్బతింటాయి. ప్రతి నిమిషానికి సుమారు 19 లక్షల న్యూరాన్లు నశించే ప్రమాదం ఉందని నిపుణులు చెబుతున్నారు. అందుకే స్ట్రోక్ చికిత్సలో ప్రతి నిమిషమూ ఓ పోరాటమే! ఇక తెలంగాణలో ప్రస్తుతం 108 అంబులెన్స్ సేవలు స్పందించడానికి సగటున 11 నిమిషాల సమయం పడుతోంది. గ్రామీణ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో కూడా 15 నిమిషాల్లోపే నమోదవుతుందని ఆ సంస్థ గణాంకాలు చెబుతున్నాయి.
అత్యవసర సేవల ర్యాపిడ్ రెస్పాన్స్ వల్ల రోగికి ప్రాథమిక చికిత్స అందించడంతో పాటు తగిన వైద్య సదుపాయాలున్న ఆసుపత్రికి త్వరగా తరలించడం సాధ్యమవుతుందని ఈఎంఆర్ఐ పేర్కొంది. 108 అంబులెన్స్ల ద్వారా స్ట్రోక్ బారిన పడిన వారిలో 77 శాతం మందిని ద్వితీయ, తృతీయ స్థాయి సదుపాయాలున్న ఆసుపత్రులకు తరలించారు.
108కి ఎప్పుడు కాల్ చేయాలి?
- చూపు మసకబారడం
- గందరగోళానికి గురి కావడం
- తీవ్రమైన తలనొప్పి
- మాట తడబడటం, పదాలు సరిగ్గా పలకలేకపోవడం
- నడిచేటప్పుడు తడబడటం
- కళ్లు తిరుగుతున్నట్లు అనిపించడం
- ముఖం, కాళ్లు, చేతులు మొద్దుబారినట్లు అనిపించడం
- శరీరంలో ఒక వైపు లేదా రెండు వైపులా బలహీనంగా ఉండటం
"బ్రెయిన్ స్ట్రోక్ లక్షణాలతో బాధపడుతున్న వ్యక్తికి 108 అంబులెన్స్లో ఉండే శిక్షణ పొందిన 'ఎమర్జెన్సీ మెడికల్ టెక్నీషియన్' అత్యవసర వైద్య సేవలు అందిస్తారు. బాధితుడి లక్షణాలను పరిశీలించడంతో పాటు స్పృహ స్థాయిని వీరు అంచనా వేస్తారు. పేషెంట్ రక్తంలో చక్కెర స్థాయిలు, రక్తపోటు, ఇతర కీలక సంకేతాలను గమనిస్తారు. గత వైద్య చరిత్రను సేకరించి శ్వాస, శ్వాసమార్గం, రక్త ప్రసరణకు సంబంధించిన ప్రాథమిక సహాయాన్ని అందిస్తారు. పరిస్థితిని బట్టి పేషెంట్కు ఆక్సిజన్ అందించడం, నిపుణుల సూచనలు పాటించడం వంటి చర్యలు చేపడతారు. బాధితుడిని ఆసుపత్రికి చేర్చే ముందే అక్కడి వైద్య బృందాన్ని అప్రమత్తం చేయడం కూడా చాలా ముఖ్యం. భవిష్యత్తులో ఇంటర్నెట్ ఆఫ్ థింగ్స్ (ఐవోటీ) ఆధారిత సాంకేతికత ద్వారా ఆసుపత్రులకు ముందస్తు సమాచారం అందించడంతో పాటు రోగికి సంబంధించిన కీలకమైన వైద్య సమాచారాన్ని ఎప్పటికప్పుడు వేగంగా అందించొచ్చు" - డా.జీవీ రమణారావు, ఈఎంఆర్ఐ డైరెక్టర్
చలికాలం మరింత అప్రమత్తత అవసరం
108 అంబులెన్స్ సేవల గణాంకాల ప్రకారం అక్టోబర్లో 491, నవంబర్లో 501, డిసెంబర్లో 489 పక్షవాత కేసులు నమోదయ్యాయి. శీతాకాలంలో ఉష్ణోగ్రత తగ్గడం వల్ల రక్తనాళాలు సంకోచించడం, రక్తపోటులో హెచ్చుతగ్గులకు దారితీస్తాయని నిపుణులు వివరిస్తున్నారు. ఈ పరిణామాలు గుండె, రక్తనాళాలపై ఒత్తిడిని పెంచుతాయని చెబుతున్నారు. ఇన్ఫెక్షన్లు, జీవనశైలిలో మార్పులు కూడా ప్రభావం చూపుతాయని అంటున్నారు. చలికాలంలో అధిక రక్తపోటు, మధుమేహంతో బాధపడేవారు మరింత అప్రమత్తంగా ఉండాలని నిపుణులు సూచిస్తున్నారు.
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