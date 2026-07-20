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కాస్ట్​ ఎంతైనా సరే పెళ్లిళ్లు మాత్రం అమెరికాలోనే - స్టూడెంట్​ వీసా సమస్యే కారణం

వీసాల వెతలతో తెలుగు యువతకు అమెరికాలోనే వివాహాలు - వీసా ఉంటే ఆహ్వానం, లేదంటే లేదు - ఆ దేశంలో రెండేళ్లలోనే 10 వేల డాలర్లకు పైగా పెరిగిన పెళ్లి తాలూకు వ్యయాలు

Youth Getting Married in US Due to Visa
Youth Getting Married in US Due to Visa (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 1:18 PM IST

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Youth Getting Married in US Due to Visa : ప్రస్తుతం వీసా సమస్యలతో ఇండియాకొచ్చి వెళ్లడం కష్టంగా మారడం. అమెరికాలోనే పెళ్లిచేసుకోక తప్పని పరిస్థితుల్లో అక్కడి తెలుగు యువతకు ఖర్చులు ఆర్థిక భారంగా మారాయి. ఈ రెండేళ్లలోనే అమెరికాలో పెళ్లి ఖర్చులు దాదాపు 10 వేల డాలర్ల వరకు అదనంగా పెరిగాయని ఎన్నారై కుటుంబాలు చెబుతున్నాయి. ట్రంప్​ పాలనలో ఎప్పుడు ఏ నిర్ణయం తీసుకుంటారో తెలియని గందరగోళ పరిస్థితులు నెలకొన్నాయి. దీంతో తెలుగు యువత అమెరికాలోనే పెళ్లి చేసుకోవడం రెండేళ్లుగా బాగా పెరిగింది. దీన్ని అక్కడ గ్రీన్​కార్డులపై స్థిరపడిన కొందరు తెలుగువారు, ఇతర భారతీయులు వ్యాపారంగా మార్చుకున్నారు. కొన్ని ప్రాంతాల్లో తెలుగువారే ఫంక్షన్​హాళ్లు, భోజనాలు, ఇతర పెళ్లి కార్యక్రమాలను నిర్వహిస్తున్నారు.

పురోహితులకు రూ.లక్షన్నరకు పైగా : పెళ్లికి ఎంతమంది అతిథులు వస్తారు. కార్లు ఎన్ని వస్తాయి?, పార్కింగ్​కు స్థలం ఎంత అవసరం. పెళ్లి ఏ రోజు జరుగుతుందనేదాన్ని బట్టి ఫంక్షన్​హాలు అద్దె నిర్ణయిస్తున్నారు. హిందూ దేవాలయాలలో పెళ్లి చేసుకోవడానికి అనుమతించినా అక్కడ భోజనాలు పెట్టకూడదని వేరేచోట అవి ఏర్పాటు చేసుకోవాలని కొన్నిచోట్ల చెపుతున్నారు. పురోహితులు వివాహ తంతు నిర్వహించడానికి మన కరెన్సీలో రూ.లక్షన్నరకు పైగా అడుగుతున్నట్లు అక్కడి వారు వివరిస్తున్నారు.

''మా అబ్బాయి స్టూడెంట్ వీసాపై వెళ్లి అమెరికాలో ఉన్నాడు. అక్కడ ఉన్న అమ్మాయితో పెళ్లి కుదిరింది. కానీ ఇంకా హెచ్​1 వీసా రాలేదని డిసెంబర్​ 3న అమెరికాలోనే పెళ్లి చేయాలని నిర్ణయించాం. అక్కడ ఫంక్షన్​ హాలును 12 గంటలకు అద్దెకు తీసుకునేందుకు 4000 డాలర్లు చెల్లిస్తున్నాం. నేను, నా భార్య పెళ్లి సమయానికి అమెరికా వెళుతున్నాం. బంధువుల కోసం రిసెప్షన్ ఇక్కడే హైదరాబాద్​లో ఏర్పాటు చేయబోతున్నాం'' - బి.వి.ఎన్​.గౌడ్​ హైదరాబాద్​

వీసా ఉంటే ఆహ్వానం లేదంటే లేదు? : విద్యార్థి వీసాపై వెళ్లిన వారు అక్కడ ఉద్యోగాలు చేస్తున్నా ఇంకా హెచ్​1 వీసా రానివారు అమెరికాలోనే వివాహం చేసుకుంటున్నారు. ఇక్కడి నుంచి తమ తల్లిదండ్రులు, కుటుంబ సభ్యులనే ఈ పెళ్లిళ్లకు రమ్మని చెబుతున్నారు. బంధువుల్లో ఎవరికైనా ఇప్పటికే వీసా ఉంటే రమ్మని ఆహ్వానిస్తున్నారు. వీసాల కోసం దరఖాస్తు చేసినా కుటుంబ సభ్యులకు కూడా ఒక్కోసారి రావడం లేదు. ఇటీవల ఒక వరుడి తల్లిదండ్రులకు వీసాలు ఇచ్చిన అమెరికన్​ కాన్సులేట్​ అతని చెల్లికి నిరాకరించింది. దీంతో ఆమె ఆన్​లైన్​లోనే పెళ్లి కార్యక్రమాన్ని వీక్షించాల్సి వచ్చింది. ఇటీవల కర్నూలుకు చెందిన యువతికి అమెరికాలో పెళ్లి కుదరడంతో అక్కడే ఎంగేజ్​మెంట్​ నిర్వహించారు. ఇక్కడ పెద్ద ఫంక్షన్​హాలులో భారీ టీవీ తెర ఏర్పాటు చేసి పురోహితులతో క్రతువు చేయించి అంతా టీవీ తెరపైనే అక్షితలు వేసి దీవించారు. ఇలాగే హైదరాబాద్​కు చెందిన తల్లిదండ్రులు తమ కొడుకు వివాహానికి వెళ్లలేక ఇక్కడ పట్టువస్త్రాలు ధరించి ఇక్కడ స్క్రీన్​పై చూస్తూ అక్షితలు వేశారు.

''మా కుమారుడు అమెరికాలో విద్యార్థి వీసాపై ఉన్నాడు. ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి పెళ్లి చేయాలంటే హెచ్​1 వీసా రావాలి. ట్రంప్​ విధానాలతో అది ఇప్పట్లో వచ్చే అవకాశం లేదని అక్కడే పెళ్లి చేయాలని నిర్ణయించాం. ఇక్కడైతే కనీసం వెయ్యి మంది బంధువులు, స్నేహితులను పిలిచి విందు భోజనం పెడతాం. అక్కడ వంద మంది కూడా రాకుండానే అంత ఖర్చువుతుంది'' - శివరామకృష్ణ, విద్యార్థి తండ్రి

''అమెరికాలో పెళ్లి ఖర్చులు బాగా పెరిగాయి.పెళ్లి భోజనం పెట్టాలంటే ప్లేటుకు కనీసం 25 నుంచి 50 డాలర్ల దాకా ప్రాంతాలను బట్టి వసూలు చేస్తున్నారు. అమెరికాలో తెలుగు కుటుంబాలు ఎక్కువగా నివసించే డాలస్​, షికాగో వంటి ప్రాంతాల్లో మరీ అధికంగా ఉంటున్నాయి. విద్యార్థి వీసాలపై ఉన్నవారు, చిరు ఉద్యోగాలు చేస్తున్న వారిలో చాలామంది పెళ్లి ఖర్చుల కోసం అప్పులు కూడా చేస్తున్నారు'' - జె.శ్రీహరిబాబు, తెలుగు ఎన్నారై, షికాగో

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