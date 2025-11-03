ETV Bharat / state

నిత్యం రోడ్డు ప్రమాదాలు - వారే కారణం అంటున్న గణాంకాలు

మద్యం మత్తు కారణంగా రోడ్డు ప్రమాదాలు - మత్తులో వాహనాలు నడుపుతున్న వారిలో యువతే అధికం అంటున్న గణాంకాలు - పిల్లల కదలికలపై తల్లిదండ్రులు ఓ కన్నేసి ఉంచాలని సూచిస్తున్న పోలీసులు

Drunken Drive Case Telangana
Drunken Drive Case Telangana (Eenadu)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : November 3, 2025 at 9:25 PM IST

2 Min Read
Drunken Drive Case Telangana : ఇటీవలి కర్నూలు బస్సు దగ్ధమైన ప్రమాదంలో పదుల సంఖ్యలో ప్రాణాలు కోల్పోవడానికి ఓ యువకుడి మద్యం మత్తే కారణని తేలింది. మద్యం సేవించి వాహనాలు నడుపుతున్న వారిలో యువతే అధికంగా ఉన్నట్లు ఉమ్మడి ఖమ్మం జిల్లాలో పోలీసు తనిఖీల గణాంకాలు చెబుతున్నాయి. ప్రమాదాల్లో క్షతగాత్రులు, ప్రాణాలు కోల్పోతున్న వారూ అధికమే. అయితే రోడ్డు ప్రమాదాలను నివారించే బాధ్యత ప్రతి పౌరుడిపై ఉంటుంది. దీనిని దృష్టిలో ఉంచుకుని ప్రతి ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన పిల్లలు ఎలా ఉంటున్నారు ఏం చేస్తున్నారు అని తల్లిదండ్రులు ఓ కన్నేసి ఉంచాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉంది.

స్పృహ లేకుండా వాహనాలు నడుపుతూ : మద్యం మత్తు తమ ఆరోగ్యాలనే కాకుండా ఇతరుల ప్రాణాలనూ హరిస్తోంది. మద్యానికి తోడు అతివేగం యమపాశంగా మారుతోంది. పీకల దాకా మద్యం సేవించి ఒంటి మీద స్పృహ లేకుండా వాహనాలు నడుపుతూ రోడ్డు ప్రమాదాలకు కారకులు అవుతున్నారు. ఇలా ఎంతో మంది ప్రాణాలను బలి తీసుకుంటున్నారు.

డ్రంకన్​ డ్రైవ్​లు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ : ద్విచక్రవాహనాలు, బస్సుల, లారీలు అనే తేడా లేకుండా డ్రైవర్ల అతివేగం ప్రజల ప్రాణ సంకటంగా మారుతోంది. తాజాగా జిల్లా కేంద్రం కొత్తగూడెం పోస్టాఫీసుకు దగ్గరలో ఓ ఆర్టీసీ డ్రైవర్ అతి వేగంగా వాహనం నడపడం వలన ఓ మహిల నిండు ప్రాణాన్ని కోల్పోయింది. రాష్ట్రంలో ఈ విధంగా నిర్లక్ష్యంగా వాహనాలు నడిపేవారికి, మద్యం సేవించి వాహనాలు నడిపేవారి కోసం ఎక్కడికక్కడ డ్రంకన్​ డ్రైవ్​లు నిర్వహిస్తున్నప్పటికీ మందు బాబులకు అడ్డుకట్ట వేయలేకపోతున్నారు.

పైగా వారు వాహనాలు నడుపుతూ విన్యాసాలు చేస్తూ ప్రజలను దడ పుట్టిస్తూనే ఉన్నారు. పూర్తి స్థాయిలో కట్టడి చేయడానికి అధికారులు గట్టి చర్యలు తీసుకోవాల్సిన ఆవశ్యకత ఎంతైనా ఉందనే అభిప్రాయాలు వ్యక్తం అవుతున్నాయి. రహదారులపై చక్కర్లు కొట్టే అసలైన బాధ్యతారహితులైన మందు బాబులపై పోలీసులు దృష్టి సారించాలని ప్రజలు కోరుతున్నారు.

కేసులైనా తగ్గేదెలే : పట్టణ శివారు ప్రాంతాల్లో మందు బాబులు చిత్తుగా తాగి అర్ధరాత్రుళ్లు బైక్​ రైడింగ్​లకు పాల్పడుతున్న ఘటనలు సైతం జిల్లా కేంద్రంలో వెలుగు చూస్తున్నాయి. పోలీసులు తనిఖీలు చేస్తున్నా, రాత్రులు పెట్రోలింగ్ నిర్వహిస్తున్నా యువకుల ఆగడాలకు మాత్రం అడ్డుకట్ట పడటం లేదు. సరదా కోసం స్నేహితులతో ఛాలెంజ్ వేసుకుని అర్ధరాత్రి, అపరాత్రి అనే తేడా లేకుండా ఖరీదైన బైక్​లతో, వాహనాలతో హడావుడి చేస్తూ ప్రజలను భయ భ్రాంతులకు గురిచేస్తున్నారు.

విచిత్ర విన్యాసాలు చేస్తూ : యువకులు బృందాలుగా గ్రామ శివారు ప్రాంతాల రోడ్లపై తరచుగా విచిత్ర విన్యాసాలు చేస్తున్నారు. ప్రధాన రహదారులపైనా అదే దూకుడు కొనసాగిస్తున్నారు. ఇలాంటి వారికి కళ్లెం వేసే పరిస్థితులు కన్పించడం లేదు. కొత్తగూడెంలో డ్రంకన్ డ్రైవ్​ కేసుల సంఖ్య పెరుగుతున్నా మందుబాబుల చేష్టలు ఏ మాత్రం తగ్గడం లేదు.

ఈ ఏడాది అక్టోబర్ 31 వరకు డ్రంకన్​ డ్రైవ్​ కేసులు :

  • కొత్తగూడెం : 5,686
  • పాల్వంచ : 3,289
  • ఇల్లెందు : 1,436
  • మణుగూరు : 1,404
  • భద్రాచలం : 1,961

రాత్రి 10 దాటాక రోడ్లపైకి వస్తున్నారా? - కాస్త జాగ్రత్తగా వెళ్లండి!

ఒకే బైక్​పై 8 మందితో స్టంట్స్ - సర్కస్​లో కాదు మన హైదరాబాద్ రోడ్లపైనే

