బ్రదర్ కొంచెం చూసుకోండి - మరీ అంత స్పీడ్ అవసరమా?
పిల్లలు దూరమై తల్లడిల్లుతున్న తల్లిదండ్రులు - ప్రమాదాల్లో ఎక్కువ మృత్యువాత పడుతున్నది యువకులే - బండి స్పీడ్ పెంచే ముందు ఓసారి ఆలోచించండి
Published : November 22, 2025 at 3:03 PM IST
Young People Die in two-Wheeler Accidents : కుటుంబం అంటేనే వేరే ప్రపంచం. అమ్మ, నాన్న, అన్న, అక్క, చెల్లి, తమ్ముడు వంటి బంధాలతో ఆనందంగా సాగిపోతుంది. మన పక్కింట్లో ఉన్నట్టుండి ఎవరికైనా ప్రమాదం జరిగితే తట్టుకోలేని బాధ. అదే ఎదిగిన పిల్లలు దూరమైతే ఆ పరిస్థితి మరి దారుణం. ఇటీవల రాష్ట్రంలో ద్విచక్రవాహన ప్రమాదాల్లో పలు యువకులు మృత్యువాత పడ్డారు.
వారికి ఆశలన్నీ పిల్లల మీదే : తల్లిదండ్రులకు పిల్లలే సర్వస్వం. వారి ఎదుగుదలకు పరితపించే పెద్దలను ఇలాంటి ప్రమాదాలు కోలుకోకుండా చేస్తున్నాయి. వారిపై పెట్టుకున్న ఆశలు అడియాశలు అవుతున్నాయి. రహదారులపై రద్దీ పెరగడం, అదుపులో లేని వేగంతో ఎప్పుడు ఏ ముప్పు జరుగుతుందో తెలియడం లేదు. ఇప్పుడే వస్తా అంటూ బయటికి వెళ్తారు. కానీ రాత్రైన ఇంటికి రారు. దీంతో తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు బయటికెళ్లి క్షేమగా ఇంటికి వచ్చేదాకా భయపడుతున్నారు. ఈ నేపథ్యంలో అప్రమత్తం చాలా అవసరం.
ఓసారి ఆలోచించండి : తెలిసో తెలియకో బైక్పై స్పీడ్గా వెళ్తారు. అయినప్పటికీ మీ పొరపాటు లేకున్నా ఎదుటి వారి తప్పిదంతో ప్రమాదం జరిగే అవకాశం ఉంది. మీ ఫ్రెండ్స్లో ఒకరు చనిపోతే ఆ మనోవేదన ఎలా ఉంటుందో వారి ఇంటికి వెళ్లి చూడండి. ఇది గమనిస్తే తప్ప మీ బండి స్పీడు 60 దాటదు. బండిదేముంది యాక్సిలేటర్ ఎంత ఎక్కువ తిప్పితే అంత స్పీడుగా వెళ్తుంది. మంచీ చెడులు మీరు బేరీజు వేసుకోండి.
ఇటీవల డిఫెన్స్ డ్రైవింగ్ పేరుతో పోలీసులు ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. డ్రైవర్స్ దీన్ని అందిపుచ్చుకోవాలి. కొన్ని సార్లు మనం నెమ్మదిగా వెళ్తున్నా ఎదురుగా వస్తున్న వారి నిర్లక్ష్యం వల్ల ప్రమాదాలు జరిగుతుంటాయి. బండి నడుపుతున్నప్పుడు చుట్టూ పరిస్థితులను గమనిస్తూ జాగ్రత్తగా వెళ్లాలి.
మిమ్మల్ని ఎలా మర్చిపోతారనుకున్నారు : పిల్లలు దూరమైతే అడుగుల చప్పుడు, మీ భవిష్యత్తుపై అంచనాలు గుర్తుకొస్తే కంటికి కునుకు వస్తుందా. తమ పిల్లలు ప్రయోజకులైతే విశ్రాంతి తీసుకోవాలనే తల్లిదండ్రులను చాలా మంది ఉన్నారు. వారిని విడిచి మీరు వేగంగా ముందే వెళ్లి పోకండి. స్పీడ్ లిమిట్ దాటితే పోలీసులు ఫైన్ విధిస్తున్నారు. అయినా కూడా యువతలో మార్పు రావడం లేదు.
- మామడ మండలం బూరుగుపల్లి సమీపంలో ఇటీవల ప్రమాదంలో ఒడిశాకు చెందిన యువ ఉపాధ్యాయుడు లకేశ్వర్ (25) మృతి చెందాడు. ఏడాది క్రితమే ఉద్యోగం రావడంతో వ్యవసాయం చేసే తండ్రి పరశురాం మా ఇంట నెలకో పంట పండుతుందని భావించాడు. కానీ విధి వక్రించి ఎదిగిన కొడుకు రోడ్డు ప్రమాదంలో దూరమయ్యాడు.
- హెల్మెట్ ధరించడం మరువద్దు. రాత్రి ప్రయాణాల్లో రోడ్డు మీద ఆగిన వాహనాలు కనిపించక ప్రమాదాలు జరుగుతున్నాయి. అత్యవసరమైతే తప్ప రాత్రిళ్లు బయటకు వెళ్లక పోవడమే మంచిది.
- నిర్మల్లో ఒకే కుటుంబానికి చెందిన ఇద్దరు పిల్లలు బైక్లు అదుపు తప్పి వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో చనిపోయారు.
- జన్నారం మండలం మహ్మదాబాద్ యువకుడు హైదరాబాద్లో జరిగిన ప్రమాదంలో మరణించిన ఘటన కలచి వేసింది.
ప్రాణాలు తీస్తున్న ఓవర్ స్పీడ్ - మరణిస్తున్న వారిలో యువతే అధికం
పిల్లల చేతికి బైక్లు, కార్లు - ఆ తర్వాత ఓవర్ స్పీడ్తో యాక్సిడెంట్స్!!