ETV Bharat / state

నిరుద్యోగులకు ఉద్యోగాల పేరుతో వల - సైబర్‌ నేరాల ముఠా గుప్పిట్లో యువత

ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ రీల్స్, వాట్సప్‌ బ్రాడ్‌కాస్ట్‌ మెసేజ్‌లు, టెలిగ్రామ్‌ గ్రూపుల్లో మోసపూరిత ఉద్యోగ ప్రకటనలతో ఉచ్చులోకి - రోజూ ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 12 వరకు వీరితో పని

Cyber Crime Gang
Cyber Crime Gang (EENADU)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : January 12, 2026 at 8:22 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

Cyber Crime Gang: విదేశాల్లో ఉద్యోగాలంటూ ఆశ చూపుతారు. కస్టమర్‌ కేర్, డేటా ఎంట్రీ ఆపరేటర్‌ వంటి కొలువులిస్తామని వల విసురుతారు. రూ.లక్షల్లో వేతనాలు చెల్లిస్తామంటూ ప్రలోభపెడతారు. ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌ రీల్స్, వాట్సప్‌ బ్రాడ్‌కాస్ట్‌ మెసేజ్‌లు, టెలిగ్రామ్‌ గ్రూపుల్లో మోసపూరిత ఉద్యోగ ప్రకటనలతో హోరెత్తిస్తారు. అదంతా నిజమేనని నమ్మేసి ఒక్కసారి ఆ ఉచ్చుకు చిక్కారో "అంతర్జాతీయ సైబర్‌ నేరాల ముఠా" గుప్పిట్లో మీరు బందీలైపోవడం ఖాయం.

సీబీఐ, ఈడీ, ఐటీ అధికారులమంటూ వారితో ఫోన్లు: దక్షిణాసియాలోని థాయ్‌లాండ్, కంబోడియా, వియత్నాం, లావోస్‌ వంటి దేశాల్లో "సైబర్‌ నేరాల కాంపౌండ్‌"లను వ్యవస్థీకృతంగా నిర్వహిస్తున్న చైనా సిండికేట్‌ మన వేళ్లతో మన కళ్లనే పొడుస్తోంది. ఈ విధంగా మన యువతను వారికి కావాల్సిన విధంగా ఈ ప్రభుత్వం కాపాడుతోంది. విదేశాల్లో ఉద్యోగాల పేరిట భారత్‌ నుంచి తీసుకెళ్లిన యువతను ఆ "కాంపౌండ్‌ల్లో" బంధించి సైబర్‌ నేరాల్లో పావులుగా వాడుతోంది. సీబీఐ, ఈడీ, ఐటీ అధికారులమంటూ వారితో ఫోన్లలో మాట్లాడించి నేరాలు చేయిస్తోంది. భారత్‌లోని లక్షల మందిని బాధితులుగా మార్చి ఏటా రూ.వేల కోట్లు దోచుకుంటోంది.

ఆంధ్రప్రదేశ్, తెలంగాణ, ఒడిశా తదితర రాష్ట్రాలకు చెందిన వేల మంది యువకులు ఈ ముఠాల గుప్పిట్లో చిక్కుకున్నారు. వీరిలో కొంతమందిని దర్యాప్తు సంస్థలు ఎప్పటికప్పుడు విడిపిస్తున్నప్పటికీ కొత్తగా వందల మంది మళ్లీ ఆ ఉచ్చులో చిక్కుతున్నారు. చైనా సైబర్‌ నేరాల ముఠాల తరఫున మన దగ్గర పనిచేస్తున్న కొందరు ఆపరేటర్లది ఇందులో కీలక పాత్ర. ఈ నేపథ్యంలోనే నకిలీ ఉద్యోగ ప్రకటనలకు స్పందించే విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

మాట్లాడగలిగే భాషల ఆధారంగా విభజించి: ఉద్యోగాల కోసమంటూ భారత్‌ నుంచి తీసుకెళ్లిన యువతను తొలుత సైబర్‌ నేరాల కాంపౌండ్‌లోకి తరలిస్తారు. అక్కడికి వెళ్లాక వారు బాగా మాట్లాడగలిగే భాషల ఆధారంగా విభజిస్తారు. ఉదాహరణకు ఇంగ్లిష్, హిందీ, తెలుగు, తమిళ, కన్నడ, ఒరియా ఇలా ఒక్కో భాష మాట్లాడగలిగిన వారిని ఒక్కోచోట పెడతారు. భారత్‌లో వివిధ రాష్ట్రాలకు చెందిన వ్యక్తులకు వారితో ఫోన్లు చేయిస్తారు. ఎలా మాట్లాడాలి? ఎలా మోసగించాలి? సీబీఐ, ఈడీ, ఐటీ అధికారులమంటూ ఎలా నమ్మించాలి? ఎలా భయపెట్టాలి? అనే అంశాలపై శిక్షణ ఇస్తారు. ఏం మాట్లాడాలో స్క్రిప్టు అందిస్తారు. వారితో డిజిటల్‌ అరెస్టులు, నకిలీ పెట్టుబడి మోసాలు, హనీట్రాప్, బ్యాంక్‌ ఎకౌంట్‌ టేకోవర్, నకిలీ కొరియర్‌ మోసాలు వంటి నేరాలు చేయిస్తున్నారు.

చెప్పినట్లు చేయకపోతే చిత్రహింసలు: రోజుకు ఎంతమందికి ఫోన్‌ కాల్స్‌ చేయాలి? వారిని మోసగించి ఎంత సొత్తు రాబట్టాలి? అనే దానిపై ప్రతి ఒక్కరికీ రోజువారీ లక్ష్యం నిర్దేశిస్తారు. దాన్ని చేరుకోలేకపోయినా, ఈ మోసాలకు పాల్పడలేనంటూ వెనక్కి తగ్గినా ఆహారం ఇవ్వరు, గదిలో నిర్బంధించి తీవ్రంగా కొట్టి చిత్రహింసలకు గురిచేస్తారు. భారత్‌ నుంచి తీసుకెళ్లిన యువతకు సంబంధించిన పాస్‌పోర్టులు, వీసాలు, ఇతర గుర్తింపు కార్డులన్నీ సైబర్‌ నేరాల ముఠాలు తమ వద్దే పెట్టుకుంటున్నాయి. దీంతో బాధితులు అక్కడి నుంచి బయటపడే మార్గం లేక నరకం అనుభవిస్తున్నారు. రోజూ ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 12 వరకూ అంటే దాదాపు 16 గంటల పాటు వీరితో పని చేయించుకుంటారు. ఆ పనిచేయలేక, అక్కడి నుంచి తప్పించుకోలేక బాధితులు ఎన్నో బాధలు పడుతున్నారు. ముఖ్యంగా ఉత్తరాంధ్ర, తెలంగాణ ప్రాంతాలకు చెందిన అనేకమంది అమాయక యువత వీరి ఉచ్చులో చిక్కుతున్నారు.

ఇలాంటి విషయాల్లో అప్రమత్తంగా ఉండాల్సిందే: విదేశాల్లో ఉద్యోగాలంటూ సామాజిక మాధ్యమాలు, ఇతర మార్గాల్లో వచ్చే ప్రకటనల విశ్వసనీయతను ఒకటికి, రెండుసార్లు చెక్‌ చేసుకోవాలి. అపాయింట్‌మెంట్‌ లెటర్‌ ఇవ్వకుండానే ఉద్యోగం పేరిట విదేశాలకు తీసుకెళ్తున్నారంటే అది కచ్చితంగా మోసమేనని గుర్తించాలి. పాస్‌పోర్టు, గుర్తింపు కార్డులను ముందే స్వాధీనం చేసుకుంటున్నారంటే కచ్చితంగా అనుమానించాల్సిన విషయం. తగిన అర్హతలు లేకపోయినా రూ.లక్షల్లో వేతనాలు చెల్లిస్తామని చెబుతున్నారంటే సందేహించాల్సిందే. ఉద్యోగం కోసమని చెప్పి పర్యాటక వీసాపై తీసుకెళ్తున్నారంటే తప్పకుండా అనుమానించాలి.

ఈ కాంపౌండ్‌లే అడ్డాలుగా
కంబోడియా: పోయ్‌పెట్, కండాల్, షినౌక్‌ విల్లే, బావెట్, కోహ్‌కాంగ్, పుర్సట్‌
మయన్మార్‌: వా స్టేట్, లుక్కాయింగ్, కోకంగ్, మోంగ్లా, తచీలేక్, మయవాడీ, ష్యూకొక్కో
లావోస్‌: బోకియో

రక్షించిన సీఐడీ: మయన్మార్ అడ్డాగా చేసుకుని సైబర్ నేరాలు చేయిస్తున్న ముఠాపై దాడులు చేసి ఏపీకి చెందిన బాధితులను సీఐడి అధికారులు రక్షించారు. సీఐడి అధికారులకు వచ్చిన ఫిర్యాదుల మేరకు ఇండియన్ ఎంబసీ సాయంతో మయన్మార్ దేశంతో సంప్రదింపులు జరిపారు. అక్కడి ఆర్మీని మయన్మార్ కేకే పార్క్ నకిలీ కంపెనీలపై దాడులు చేయటంతో నిందితులు పరారయ్యారు. ఏపీకి చెందిన 22 మంది బాధితులను సీఐడి అధికారులు కాపాడారు. గత మూడు నెలలుగా వరుస ఆపరేషన్లు చేసి 1500 మంది భారతీయులను సైబర్ నేరస్తుల నిర్భందం నుంచి రక్షించారు . వీరిలో 128 మంది ఆంధ్రప్రదేశ్ కు చెందిన వారున్నారు. రోజుకు 16-17 గంటల పాటు పని చేయిస్తారని బాధితులు చెబుతున్నారు. ఇప్పటివరకు 15 కేసులు నమోదు చేసి 30 మంది నిందితులను అరెస్ట్ చేశారు. విదేశీ ఉద్యోగాల పట్ల యువకులు జాగ్రత్తగా ఉండాలని సీఐడి అధికారులు సూచిస్తున్నారు.

"విదేశాల్లో ఉద్యోగాల కోసం చూసేవారు ఈ ముఠా బారిన పడుతున్నారు. వాట్సప్​, టెలిగ్రామ్​లో జాబ్​ ఆఫర్​ ఇస్తారు. బాధితులు అక్కడికి వెళ్లిన తర్వాత బంధిస్తారు. పాస్​పోర్ట్​, ఫోన్​లు లాక్కుంటారు. వారితో బలవంతంగా సైబర్​ క్రైమ్​లు చేయిస్తున్నారు. దాదాపు రోజుకు 17 గంటలు పని చేయాలి. పని చేయకపోతే ఆహారం కూడా పెట్టరు. అక్కడినుంచి బయటకు రావాలంటే లక్షలు కట్టాలి. అవి ఇవ్వలేక బాధితులు వారి చెరలోనే మగ్గుతున్నారు. ఈ అంశాన్ని కేంద్రం దృష్టికి తీసుకెళ్లి, ఆ దేశ ఎంబసీతో సహాయంతో అక్కడ దాడులు చేపట్టి పలువురిని తీసుకొచ్చాం. ఈ రోజు 22 మంది బాధితులు వచ్చారు. వారిని విచారిస్తున్నాం. పలు ప్రాంతాల్లో ఏజెంట్ల ద్వారా అక్కడకు వెళ్లినట్లు బాధితులు తెలిపారు. జాబ్​ ఆఫర్​ వచ్చినప్పుడు జాగ్రత్తగా ఉండాలి. కంపెనీ గురించి పూర్తిగా ఎంక్వైరీ చేసిన తర్వాతే విదేశాలకు వెళ్లాలి." -అదిరాజ్ సింగ్ రాణా, సీఐడి సైబర్ క్రైమ్ ఎస్పీ

ఘనంగా గండికోట ఉత్సవాలు - ప్రత్యేక ఆకర్షణగా హెలీ రైడ్‌

ఏడాది పొడవునా పండగలు - ఆచార సంప్రదాయాలు కాపాడుతున్న గిరిజనులు

TAGGED:

CYBER CRIME LATEST NEWS
CYBER CRIMES AWARENESS NEWS
CYBER CRIMES LATEST UPDATES
CYBER CRIMES ON JOBS
CYBER CRIME GANG

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.