గంజాయి మత్తులో చిత్తవుతున్న యువత - సవాల్గా మారుతున్న ఫామ్హౌస్ పార్టీలు
Youth Addicted to Drugs : చదువుకోవాల్సిన వయసులో యువత, విద్యార్థులు మత్తుకు బానిసలవుతున్నారు. సరదా మొదలుపెట్టిన అలవాటు చివరకు వ్యసనంగా మారి వారి భవిష్యత్తునే అంధకారం చేసేస్తోంది.
Published : November 10, 2026 at 12:53 PM IST
బిడ్డలపై ఆ తల్లిదండ్రులు ఎన్నో ఆశలు పెట్టుకుంటారు. బాగా చదువుకుని ఉన్నత స్థాయికి ఎదగాలని కలలు కంటారు. కానీ ఆ కలలన్నీ కల్లలవుతున్నాయి. చేతిలో పుస్తకాలు పట్టుకోవాల్సిన విద్యార్థులు మత్తులో మునిగి తేలుతున్నారు. కాలేజీకి వెళ్తున్నామంటూ ఇంటి నుంచి బయలుదేరి మధ్యలో దారి తప్పుతున్నారు. నగర శివారు ప్రాంతాల్లో బర్త్ డే పార్టీల పేరుతో ప్రాణాంతకమైన వ్యసనాలకు బానిసలవుతున్నారు. ఫ్రెండ్షిప్ పేరుతో మొదలైన పరిచయాలు, సరదాగా రుచి చూసిన అలవాట్లు, వాళ్ల జీవితాలను మత్తుకు చిత్తు చేస్తున్నాయి.
నగర శివార్లలో ఇటీవల జరిగిన ఫామ్హౌస్ కేసులే అందుకు నిదర్శనం. వరుసగా వెలుగు చూసిన ఈ ఫామ్హౌస్ పార్టీ కేసులు, విద్యార్థులపై దాని ప్రభావంపై అందోళన వ్యక్తమవుతోంది. మరి దీనిపై నిపుణులు చెబుతున్నదేంటి? పిల్లలను మత్తు బారిన పడకుండా తల్లిదండ్రులు తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలేంటి? ఈ కథనంలో తెలుసుకుందాం.
రోజుకు 10-15 ఫిర్యాదులు
చదువుకోవాల్సిన వయసులో కొందరు విద్యార్థులు మత్తుకు బానిసలవుతున్నారు. సిగరెట్తో మొదలవుతున్న అలవాటు క్రమంగా మద్యం, గంజాయి వాడకం వరకు వెళ్తోంది. ఒక్కసారి ప్రయత్నిస్తే ఏమవుతుందిలే అనే ఆలోచనే చివరకు వ్యసనంగా మారుతోంది. నగర శివారు ప్రాంతాల్లో మత్తు పదార్థాల వినియోగంపై పోలీసులకు రోజూ 10 నుంచి 15 ఫిర్యాదులు అందుతున్నాయి. వీటిలో ఎక్కువగా యువత, విద్యార్థులే ఉండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. ఆపరేషన్ కవచ్ పేరిట పోలీసులు చేసిన తనిఖీల్లో ఈ ఏడాది ఇప్పటివరకు రెండు వేల మందికి పరీక్షలు నిర్వహించగా, 1400 మంది మత్తు పదార్థాలు తీసుకున్నట్లు నిర్ధారణ కావడం పరిస్థితి తీవ్రతకు అద్దం పడుతోంది.
ఒకేసారి 108 మంది విద్యార్థులు అదుపులోకి
మరోవైపు నగర శివార్లలోని ఫామ్హౌస్లు కూడా పోలీసులకు సవాలుగా మారుతున్నాయి. పుట్టినరోజు వేడుకలు, వీకెండ్ పార్టీలు, స్నేహితుల కలయికల పేరుతో కొందరు యువకులు మత్తు పదార్థాలకు దగ్గరవుతున్నారు. చేవెళ్ల సమీపంలోని ఓ ఫామ్హౌస్పై దాడి చేసిన పోలీసులు ఏకంగా 108 మంది విద్యార్థులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. వారిలో నలుగురు డ్రగ్స్ తీసుకున్నట్లు వైద్య పరీక్షల్లో తేలింది. కుటుంబాలకు దూరంగా హాస్టళ్లలో ఉంటున్న విద్యార్థులు స్నేహితుల ప్రభావంతో ఇలాంటి చెడు అలవాట్లకు లోనవుతున్నట్లు పోలీసులు గుర్తించారు.
డబ్బుకు ఆశపడి గంజాయి విక్రయం
డ్రగ్స్ వినియోగంతో పాటు వాటి సరఫరా కూడా పోలీసులకు సవాలుగా మారుతోంది. సులభంగా డబ్బు సంపాదించాలనే ఆశతో కొందరు విద్యార్థులే విక్రేతలుగా మారుతున్నారు. విద్యాసంస్థల్లో పని చేసే కొందరు సిబ్బంది సైతం డబ్బుకు ఆశపడి గంజాయి విక్రయిస్తుండటం ఆందోళన కలిగిస్తోంది. డ్రగ్స్ విక్రయించే ముఠాలపై నిఘా పెట్టడం, వారి నెట్వర్క్ను గుర్తించడం పోలీసులకు కష్టంగా మారుతోంది. డ్రగ్స్ సరఫరా చేసే వారిని పట్టుకోవడానికి డెకాయ్ ఆపరేషన్లు నిర్వహించి ఆధారాలు సేకరించాల్సి వస్తోంది.
''2000 మందిని టెస్ట్ చేస్తే అందులో 1400 మందికి పాజిటివ్ వచ్చింది. అనుమానితులుగా చెక్ చేసిన వారిలో 60 శాతం వరకు డ్రగ్స్కు బానిసైనట్టు తేలింది. ఈ డ్రగ్ ముఠాలను పట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టం. 5 నుంచి 6 నెలల పాటు ప్రత్యేక ఆపరేషన్ నిర్వహించాల్సి ఉంటుంది. ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో డ్రగ్ సరఫరా చేసే అతన్ని పట్టుకోవాలంటే చాలా కష్టంగా మారింది.'' - రెడ్డన్న, విశ్రాంత ఎస్పీ
ప్రమాదంలో పిల్లల భవిష్యత్తు
డ్రగ్స్కు అలవాటుపడిన విద్యార్థులను గుర్తించడమే కాదు, వారిని ఆ వ్యసనం నుంచి బయటపడేయడం కూడా అంతే ముఖ్యం. పిల్లలు మత్తుకు బానిసలయ్యారనే విషయం తెలిసినా పరువు పోతుందనే భయంతో కొందరు తల్లిదండ్రులు చికిత్స చేయించేందుకు వెనకాడుతున్నారు. ఈ వైఖరి పిల్లల భవిష్యత్తునే ప్రమాదంలో పడేస్తోంది.
ఇది ఏమాత్రం మంచిది కాదని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పిల్లలతో స్నేహపూర్వక బంధాన్ని పెంపొందించుకోవాలని సూచిస్తున్నారు. డ్రగ్స్కు బానిసైన వారిని నేరస్థులుగా చూడటమే కాదు, వారికి డీ-అడిక్షన్ కేంద్రాల ద్వారా సరైన చికిత్స అందించాలి. అదే సమయంలో మత్తు పదార్థాలు సరఫరా చేస్తున్న ముఠాలపై ఉక్కుపాదం మోపితేనే యువత భవిష్యత్తును కాపాడగలమని నిపుణులు స్పష్టం చేస్తున్నారు.
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