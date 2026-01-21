ETV Bharat / state

ఖాళీగా ఉంటున్నారు - తప్పుదారి పడుతున్నారు

గంజాయి సరఫరా చేస్తూ పట్టుబడి రిమాండ్​కు వెళ్తున్న యువత - తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లేక ఈ పరిస్థితి ఉందన్న పోలీసులు - ఉద్యోగాలు లేక ఖాళీగా ఉంటున్న వారే ఎక్కువగా ఉన్నారని వెల్లడి

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 21, 2026 at 6:05 PM IST

Young People Addicted to Bad Habits : తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లోపం చిన్న తప్పిదాలతో యువకులు వారి బంగారు భవిష్యత్తును పూర్తిగా అంధకారంలోకి నెట్టేస్తున్నారు. ప్రధాన పట్టణాలు, గ్రామాల్లో యువకులు చెడు అలవాట్లకు దగ్గరై పలు క్రిమినల్ కేసుల్లో ఇరుక్కుంటున్నారు. కొందరు క్షణికావేశంలో, మరికొంత మంది మద్యం మత్తులో వివాదాల్లో తలదూర్చి దాడులకు పాల్పడుతున్నట్లు పోలీసుల గణాంకాలు వెల్లడిస్తున్నాయి. ఇంకా పలువురు యువకులు గంజాయి సేవించడం అలవాటుగా చేసుకొని వ్యాపారులుగా మారి కేసుల్లో చిక్కుకుని జైలు పాలవుతున్నారు.

పోలీసుల పటిష్ఠ నిఘా : ఇటీవలి కాలంలో ఉన్నత చదువులు చదివిన యువకులు ఒక చోట చేరి చిన్నారుల పోర్న్‌ వీడియోలు చూసిన వారిని గుర్తించి పోలీసులు వారిపై కేసులు నమోదు చేసి రిమాండుకు తరలించారు. మెదక్‌ జిల్లాలో ఆరు నెలల వ్యవధిలో 5 కేసుల్లో 12 మందికి పైగా యువకులపై కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు జైలుకు పంపారు. ప్రధానంగా చదువుకునే యువకులు ఉద్యోగాలు లేక ఖాళీగా ఉంటున్న వారే ఇంట్లో నుంచి బయటకు వచ్చి ఇలాంటి తప్పులు చేస్తున్నట్లు అంచనా వేస్తున్నారు. అన్ని కేసుల్లో కలిపి ఏటా సుమారు 500 మంది వరకు ఉంటారని అంచనా ఉంది. తల్లిదండ్రులు, సంరక్షకులు తమ పిల్లలపై ఎప్పటికప్పుడు నిఘా పెడితేనే వారు సమాజంలో మంచి ప్రయోజకులుగా మారే అవకాశం ఉంది.

  • తూప్రాన్‌కు చెందిన ఓ యువకుడు గంజాయి సేవించే తన స్నేహితులతో కలిశాడు. మెల్లగా సరఫరా చేయడం మొదలు పెట్టాడు. లాభాలు రావడంతో ఇతర రాష్ట్రాల ముఠా సభ్యులతో చేతులు కలిపి క్రయవిక్రయాలు చేయడం సైతం ప్రారంభించాడు. ఆ యువకుడిపై నిఘా పెట్టిన పోలీసులు మూడు నెలల క్రితం పట్టుకొని అతనితో సంబంధం ఉన్న నలుగురు యువకులను అరెస్టు చేసి రిమాండుకు తరలించారు. ముగ్గురు ఉన్నత చదువులు చదివి ఉద్యోగం కోసం ప్రయత్నిస్తుండగా ఇలా ఉన్నట్టుండి చెడుదారిన వెళ్లి జైలుపాలయ్యారు.
  • తూప్రాన్‌తో పాటు మండలంలోని పలు గ్రామాలకు చెందిన 8 మంది యువకులు ఓ హోటల్‌లో మద్యం తాగి వేరే వారితో గొడవపడ్డారు. దాంతో ఆగకుండా తాగిన మైకంలో దాడి చేశారు. ఈ దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాలో రికార్డు అయ్యాయి. హోటల్‌ నిర్వాహకులు తూప్రాన్‌ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయగా 8 మందిపై కేసు నమోదు చేసి చర్యలు తీసుకున్నారు. వీరిలో ఇద్దరు ఇంజినీరింగ్, మరో ముగ్గురు డిగ్రీ కోర్సులు చదివిన వారున్నారు. ఇద్దరు విదేశాలకు వెళ్లి చదవాలని భావించినా ఈ కేసులతో వారి కల కలగానే మిగిలిపోయింది.
  • ఇటీవల తూప్రాన్‌ ప్రాంతానికి చెందిన ఆరుగురు యువకులు ఆన్‌లైన్‌ గేమ్‌ల ద్వారా పరిచయమై రెండు నెలల క్రితం హైదరాబాద్‌కు అందరు కలిసి ద్విచక్ర వాహనాలపై వెళ్లారు. వివిధ ప్రాంతాల్లో సాయంత్రం సమయంలో మద్యం తాగారు. తిరిగి వస్తుండగా మేడ్చల్‌ శివారులో ముగ్గురు యువకులు డ్రంకెన్‌ డ్రైవ్‌లో పోలీసులకు దొరికారు. ఇందులో ఒక యువకుడు రెండోసారి పట్టుబడటం ఆశ్చర్యానికి గురిచేసింది.

"యువకులు చెడు అలవాట్లకు బానిసై క్షణికావేశంలో తప్పులకు పాల్పడుతున్నారు. ఇప్పుడు గంజాయి తాగినా, విక్రయించినా శిక్షలు కఠినంగా ఉన్నాయి. చిన్నారుల పోర్న్‌ వీడియోలు చూసిన వారిపై ప్రత్యేక నిఘా పెడుతున్నాం. కేసుల్లో దొరికితే నేరుగా జైలుకు పంపిస్తున్నాం. డ్రంకెన్‌ డ్రైవ్‌లో పట్టుబడిన వారి వివరాలను ఆన్‌లైన్‌లో వేలిముద్రలతో సహా నమోదు చేస్తున్నాం. దేశంలో ఎక్కడ కేసుల్లో ఇరుకున్నా ఈ వివరాలు తెలుస్తాయి. తల్లిదండ్రుల పర్యవేక్షణ లేకపోవడం వల్లే ఈ పరిస్థితి ఏర్పడుతోంది. ప్రభుత్వ, ప్రైవేట్‌ ఉద్యోగాలకు దరఖాస్తు చేసిన సమయంలో అభ్యర్థుల క్రిమినల్‌ వివరాలను పూర్తిగా ఆరా తీస్తున్నారు. ఆ సమయంలో ఉద్యోగాలకు దూరమయ్యే అవకాశం ఉంటుంది" -నరేందర్‌ గౌడ్, తూప్రాన్‌ డీఎస్పీ

