చిన్నారికి అరుదైన వ్యాధి - కాపాడిన యువ వైద్యురాలు ప్రియాంక

జాతీయస్థాయిలో సత్తాచాటిన యువ వైద్యురాలు ప్రియాంక - క్షయవ్యాధి ఇతర భాగాలకు సోకటంపై పలు పరిశోధనలు, పీడియాట్రిక్ సర్జన్‌గా సేవలందించడమే లక్ష్యమని వెల్లడి

Young Pediatric Surgeon Priyanka Interview (ETV)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : November 7, 2025 at 5:22 PM IST

Young Pediatric Surgeon Priyanka Interview: పీడియాట్రిక్‌ సర్జన్‌ అనేది పిల్లల్లో జరిగే శస్త్రచికిత్సలపై ప్రత్యేక నైపుణ్యం కలిగిన వైద్యంగా పరిగణించవచ్చు. ఇందులో జాతీయస్థాయి ఈ-పోస్టర్‌ ప్రదర్శనలో మెుదటి బహుమతి సాధించింది యువ వైద్యురాలు. ఊపిరితిత్తులపై ప్రభావం చూపే క్షయవ్యాధి ఇతర భాగాలకు ఎలా సోకుతుందనే విషయంపై పలు పరిశోధనలు చేసింది. బిహార్‌కు చెందిన తేజస్‌ అనే చిన్నారికి అరుదైన వ్యాధి సోకడంతో సీనియర్‌ వైద్యుల ప్రోత్సాహంతో విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్స చేసి బాలుడి ప్రాణాలు కాపాడింది.

కర్నూలు మెడికల్ కళాశాలలో పీడియాట్రిక్ సర్జరీ విభాగంలో పీజీ ద్వితీయ సంవత్సరం చదువుతున్న ప్రియాంక జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటారు. కోయంబత్తూరులో జరిగిన వైద్యుల సదస్సులో అందరితో ప్రశంసలు అందుకున్నారు. అంతేకాదు, దీనిని పోస్టర్‌పై ప్రజెంట్‌ చేసి అవార్డుతో పాటు ప్రశంసలు అందుకుంది. దీనికి సంబంధించిన మరిన్ని విషయాలు ఆమె మాటల్లోనే విందాం.

క్షయవ్యాధిపై పరిశోధనలు - జాతీయ స్థాయిలో అవార్డులు (ETV)

పరిశోధనలపై వైద్యురాలు ప్రియాంక మాటల్లో: ఏడాది వయసున్న పిల్లలపై ప్రధానంగా ఈ పరిశోధనలు చేస్తామని పీడియాట్రిక్ సర్జన్ డాక్టర్ ప్రియాంక అన్నారు. ఊపిరితిత్తులపై ప్రభావం చూపే క్షయవ్యాధి ఇతర భాగాలకు ఎలా సోకుతుందనే విషయంపై ముందుగా పరిశోధనలు జరిపిన తర్వాతే సీనియర్ వైద్యుల ప్రోత్సాహంతో విజయవంతంగా శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించామన్నారు. పేషెంట్స్​ బిహార్ నుంచి వచ్చి ఇక్కడ వైద్యం చేయించుకున్నారని వివరించారు. అయితే వీరిలో ముఖ్యంగా పిల్లల్లో ఇన్​స్ఫెక్షన్స్​ ఎక్కువగా ఉండటం, దాంతో పాటు ఇతర అనారోగ్య సమస్యలతో వారు వచ్చారని తెలిపారు.

అనంతరం పిల్లవాడికి స్కానింగ్​ చేసిన అనంతరం మాకు రోగం నిర్దారణ అయింది. పసివాడి కిడ్నీల్లో ఎడమ వైపున్న కిడ్నీ అసలు పని చేయడం లేదు. అందువల్ల వైద్యం నిలకడగా సాగే విధంగా చూసుకుని ఆ తర్వాత సిస్టోస్కోపీ అనేది ఉంటుంది. ఈ సిస్టోస్కోపీలో యురేటర్ అని శరీరానికి ద్వారం ఉంటుంది. ఇది ద్వారంలో కాకుండా కింద తెరచుకుంది. దీన్ని ఎక్టోపిక్ అని అంటారు. ఈ విధంగా తెరచుకుని దాంతో పాటు కిడ్నీ అనేది పనితీరు లేకుండా ఉంది. దీని వలన ప్రధానంగా కిడ్నీ, యురేటర్​లో చీము పట్టి ఉంది. అందువలన దానికి శస్త్రచికిత్సను నిర్వహించామని వెల్లడించారు.

ఈ ప్రక్రియలో కిడ్నీ, యురేటర్​ను తొలగిస్తామని ప్రియాంక వివరించారు. అయితే దీన్ని తీసిన అనంతరం పరీక్షకు పంపిస్తాం. కానీ వాటిని మైక్రోస్కోప్​లో చూస్తే టీబీ అని నిర్ధరణ అయిందన్నారు. టీబీ అనేది ఏడాది పిల్లలకు సంక్రమించడం అనేది చాలా అరుదుగా చెప్పవచ్చు. మైక్రోస్కోప్​లో చూసేంత వరకూ మేము కూడా సాధారణమైన ఇన్​స్ఫెక్షన్​గానే భావించాం. కానీ దాని తర్వాతే టీబీ అని తేలిందని ఆశ్చర్యం వ్యక్తం చేశారు.

అవార్డుపై హర్షం వ్యక్తం చేసిన ప్రియాంక: జాతీయ సదస్సులో పాల్గొని ఈ- పోస్టర్ విభాగంలో మొదటి స్థానంలో అవార్డును సొంతం చేసుకోవడం ఎంతో ఆనందంగా ఉందని యువ వైద్యురాలు ప్రియాంక అన్నారు. అంతేకాకుండా మరిన్ని పరిశోధనలపై దృష్టి పెట్టనున్నట్లు ఈ సందర్భంగా ఆమె స్పష్టం చేశారు. భవిష్యత్తులో పీడియాట్రిక్ సర్జన్‌గా సేవలందించడమే తన లక్ష్యమని ప్రియాంక పేర్కొన్నారు.

