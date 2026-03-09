మరిపెడ నుంచి మౌంట్ కిలిమంజారో దాకా! - పర్వతారోహణలో సత్తా చాటుతున్న గిరిజన యువకుడు
పాఠశాలలో చదివే రోజుల నుంచి పర్వతారోహణపై ఆసక్తి - ఆఫ్రికా, ఐరోపా ఖండాల్లోని అతి ఎత్తైన శిఖరాలను సైతం అధిరోహించిన యువకుడు - ఎవరెస్ట్ పర్వతాన్ని అధిరోహించడమే తన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న యువకెరటం
Young Mountaineer In Telangana : కాంక్రీట్ గోడల మధ్య నగరాల్లో జీవనం సాగిస్తున్న ప్రజలకు ప్రకృతిలో విహరించాలనే కోరిక ఉండటం సహజం. అయితే అది అందరికీ సాధ్యమయ్యేది కాదు. కానీ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ యువకుడు తన చిన్ననాటి నుంచే పర్వతారోహణపై ఇష్టాన్ని పెంచుకున్నాడు. కొండలు ఎక్కడమే అలవాటుగా మార్చుకున్నాడు. దీనిలో భాగంలో ప్రపంచంలోని పలు ప్రముఖ పర్వతాలను అధిరోహించి, అనేక మంది నుంచి ప్రశంసలను అందుకున్నాడు. కనీసం ఇరవై ఏళ్లు కూడా నిండని ఈ యువకుడి సంకల్పానికి అందరూ అశ్చర్యపోతున్నారు.
పాఠశాలలో చదివే రోజుల్లో సరదాగా తీసుకెళితే మౌంటెనీరింగ్పై మనసు పడ్డాడు. చిన్ననాటి నుంచే పర్వతాలు అధిరోహించడంపై ఆసక్తి కనబరిచి, దీనిపై పట్టు సాధించాడు. ఇప్పటి వరకు ఆఫ్రికా, ఐరోపా ఖండాల్లోని అతి ఎత్తైన శిఖరాలను సైతం అధిగమించాడు. ఎప్పటికైనా ఎవరెస్టు పర్వతాన్ని అధిరోహించడమే తన లక్ష్యమని ఈ యువ కెరటం భూక్యా యశ్వంత్ పేర్కొన్నాడు. తాజాగా అతడు ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అరమకొండ పర్వతాన్ని ఎక్కి తన అభువాలను ఈనాడు- ఈటీవీ భారత్తో పంచుకున్నాడు.
రికార్డుల అధిరోహణలు : రెండు పదులైనా నిండని యశ్వంత్కు ఎత్తైన పర్వతాలు చూస్తే ఎక్కడా లేని ఉత్సాహం పొంగుకొస్తుంది. అతడి స్వగ్రామం మహబూబాబాద్ జిల్లాలోని మరిపెడ మండలం భూక్యా తండా. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్లో డిగ్రీ చివరి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. తాను సైనిక్ స్కూల్లో చదువుకునే రోజుల్లో పాఠశాల తరఫున ఓసారి భువనగిరిలో మౌంటెనీరింగ్ చేయడానికి తీసుకువెళ్లారు. అలా అతడి ప్రయాణం మొదలయ్యింది. ఇదే ఇష్టంతో పర్వతాలను అధిరోహించాలని సంకల్పించాడు. ఆపై వెనుదిరిగి చూడలేదు.
2021లో ఆఫ్రికాలోనే అతి ఎత్తైన పర్వతమైన కిలిమంజారోను (1,895 మీటర్లు) ఎక్కాడు. తర్వాత ఐరోపాలోని అతి ఎత్తైన పర్వతం మౌంట్ ఎల్బ్రస్ (5,642 మీటర్లు) అధిరోహించాడు. దీనితో పాటు ఆస్ట్రేలియాలోని మౌంట్ కోస్సీయుస్కో (2,228 మీటర్లు), అరుణాచ్ ప్రదేశ్లోని మౌంట్ గోరీచెన్ (6,488 మీటర్లు), లద్దాఖ్లోని మౌంట్ కాంగ్ యాట్స్ 2 (6,250 మీటర్లు), ఎవరెస్ట్ బేస్ క్యాంప్ (5,364 మీటర్లు) సైతం అధిరోహించి అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించాడు.
అదే లక్ష్యంతో ముందుకు : ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో అడ్డంకులు, అనుభూతులు, ఒళ్లు గగుర్పాటుకు గురి చేసే మరెన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి. 2025లో రియోపుర్గిల్ పర్వతాన్ని ఎక్కే సమయంలో మంచు చరియలు విరిగిపడ్డాయి. అయినా ఆ ప్రమాదాన్ని తట్టుకుని బయటపడ్డాడు. ఐదు రోజులు తిండి లేకున్నా ఆకలితో అలమటిస్తూ అక్కడే గడిపాడు. తర్వాత వాతావరణం అనుకూలించాక తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడు.
ప్రతి యాత్రను ఒక డాక్యుమెంట్గా : మౌంట్ ఎల్బ్రస్లో మైనస్ 30 డిగ్రీల గడ్డ కట్టించే చలిలో పోరాటం చేశాడు. తన కళ్లముందే ఐదుగురు పర్వతారోహకులు చనిపోయినా వెనకడుగు వేయకుండా ఒక్కో అడుగూ వేసుకుంటూ ముందుకు ప్రయాణించాడు. ఇలాంటి చేదు ఘటనలు తన జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే భారత్లోని 28 రాష్ట్రాల్లోని ఎత్తైన పర్వతాలు ఎక్కాలని, చివరకు ఎవరెస్ట్ పర్వతాన్ని అధిరోహించడమే తన లక్ష్యమని వెల్లడించాడు. తన జీవితంలోని ప్రతి యాత్రను ఒక డాక్యుమెంట్గా మలుస్తానంటున్నాడు.
