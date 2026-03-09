ETV Bharat / state

మరిపెడ నుంచి మౌంట్​ కిలిమంజారో దాకా! - పర్వతారోహణలో సత్తా చాటుతున్న గిరిజన యువకుడు

పాఠశాలలో చదివే రోజుల నుంచి పర్వతారోహణపై ఆసక్తి - ఆఫ్రికా, ఐరోపా ఖండాల్లోని అతి ఎత్తైన శిఖరాలను సైతం అధిరోహించిన యువకుడు - ఎవరెస్ట్​ పర్వతాన్ని అధిరోహించడమే తన లక్ష్యంగా పెట్టుకున్న యువకెరటం

Young Mountaineer In Telangana
Young Mountaineer In Telangana (ETV Bharat)
Young Mountaineer In Telangana : కాంక్రీట్​ గోడల మధ్య నగరాల్లో జీవనం సాగిస్తున్న ప్రజలకు ప్రకృతిలో విహరించాలనే కోరిక ఉండటం సహజం. అయితే అది అందరికీ సాధ్యమయ్యేది కాదు. కానీ రాష్ట్రానికి చెందిన ఓ యువకుడు తన చిన్ననాటి నుంచే పర్వతారోహణపై ఇష్టాన్ని పెంచుకున్నాడు. కొండలు ఎక్కడమే అలవాటుగా మార్చుకున్నాడు. దీనిలో భాగంలో ప్రపంచంలోని పలు ప్రముఖ పర్వతాలను అధిరోహించి, అనేక మంది నుంచి ప్రశంసలను అందుకున్నాడు. కనీసం ఇరవై ఏళ్లు కూడా నిండని ఈ యువకుడి సంకల్పానికి అందరూ అశ్చర్యపోతున్నారు.

పాఠశాలలో చదివే రోజుల్లో సరదాగా తీసుకెళితే మౌంటెనీరింగ్​పై మనసు పడ్డాడు. చిన్ననాటి నుంచే పర్వతాలు అధిరోహించడంపై ఆసక్తి కనబరిచి, దీనిపై పట్టు సాధించాడు. ఇప్పటి వరకు ఆఫ్రికా, ఐరోపా ఖండాల్లోని అతి ఎత్తైన శిఖరాలను సైతం అధిగమించాడు. ఎప్పటికైనా ఎవరెస్టు పర్వతాన్ని అధిరోహించడమే తన లక్ష్యమని ఈ యువ కెరటం భూక్యా యశ్వంత్​ పేర్కొన్నాడు. తాజాగా అతడు ఆంధ్రప్రదేశ్​లోని అరమకొండ పర్వతాన్ని ఎక్కి తన అభువాలను ఈనాడు- ఈటీవీ భారత్​తో పంచుకున్నాడు.

రికార్డుల అధిరోహణలు : రెండు పదులైనా నిండని యశ్వంత్​కు ఎత్తైన పర్వతాలు చూస్తే ఎక్కడా లేని ఉత్సాహం పొంగుకొస్తుంది. అతడి స్వగ్రామం మహబూబాబాద్​ జిల్లాలోని మరిపెడ మండలం భూక్యా తండా. ప్రస్తుతం హైదరాబాద్​లో డిగ్రీ చివరి సంవత్సరం చదువుతున్నాడు. తాను సైనిక్ ​స్కూల్​లో చదువుకునే రోజుల్లో పాఠశాల తరఫున ఓసారి భువనగిరిలో మౌంటెనీరింగ్​ చేయడానికి తీసుకువెళ్లారు. అలా అతడి ప్రయాణం మొదలయ్యింది. ఇదే ఇష్టంతో పర్వతాలను అధిరోహించాలని సంకల్పించాడు. ఆపై వెనుదిరిగి చూడలేదు.

Young Mountaineer In Telangana
మరిపెడ నుంచి మౌంట్​ కిలిమంజారో దారా - సత్తా చాటుతున్న యువకిరణం (ETV Bharat)

2021లో ఆఫ్రికాలోనే అతి ఎత్తైన పర్వతమైన కిలిమంజారోను (1,895 మీటర్లు) ఎక్కాడు. తర్వాత ఐరోపాలోని అతి ఎత్తైన పర్వతం మౌంట్​ ఎల్​బ్రస్​ (5,642 మీటర్లు) అధిరోహించాడు. దీనితో పాటు ఆస్ట్రేలియాలోని మౌంట్​ కోస్సీయుస్కో (2,228 మీటర్లు), అరుణాచ్​ ప్రదేశ్​లోని మౌంట్​ గోరీచెన్​ (6,488 మీటర్లు), లద్దాఖ్​లోని మౌంట్​ కాంగ్​ యాట్స్​ 2 (6,250 మీటర్లు), ఎవరెస్ట్ బేస్​ క్యాంప్​ (5,364 మీటర్లు) సైతం అధిరోహించి అందరి దృష్టినీ ఆకర్షించాడు.

అదే లక్ష్యంతో ముందుకు : ఈ ప్రయాణంలో ఎన్నో అడ్డంకులు, అనుభూతులు, ఒళ్లు గగుర్పాటుకు గురి చేసే మరెన్నో అనుభవాలు ఉన్నాయి. 2025లో రియోపుర్గిల్​ పర్వతాన్ని ఎక్కే సమయంలో మంచు చరియలు విరిగిపడ్డాయి. అయినా ఆ ప్రమాదాన్ని తట్టుకుని బయటపడ్డాడు. ఐదు రోజులు తిండి లేకున్నా ఆకలితో అలమటిస్తూ అక్కడే గడిపాడు. తర్వాత వాతావరణం అనుకూలించాక తన ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాడు.

ప్రతి యాత్రను ఒక డాక్యుమెంట్​గా : మౌంట్​ ఎల్​బ్రస్​లో మైనస్​ 30 డిగ్రీల గడ్డ కట్టించే చలిలో పోరాటం చేశాడు. తన కళ్లముందే ఐదుగురు పర్వతారోహకులు చనిపోయినా వెనకడుగు వేయకుండా ఒక్కో అడుగూ వేసుకుంటూ ముందుకు ప్రయాణించాడు. ఇలాంటి చేదు ఘటనలు తన జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. అయితే భారత్​లోని 28 రాష్ట్రాల్లోని ఎత్తైన పర్వతాలు ఎక్కాలని, చివరకు ఎవరెస్ట్​ పర్వతాన్ని అధిరోహించడమే తన లక్ష్యమని వెల్లడించాడు. తన జీవితంలోని ప్రతి యాత్రను ఒక డాక్యుమెంట్​గా మలుస్తానంటున్నాడు.

"2025లో రియోపుర్గిల్​ పర్వతాన్ని ఎక్కే సమయంలో మంచు చరియలు విరిగిపడ్డాయి. అయినా ఆ ప్రమాదాన్ని తట్టుకుని బయటపడ్డాను. ఐదు రోజులు తిండి లేకున్నా ఆకలితో అలమటిస్తూ అక్కడే గడిపాను. తర్వాత వాతావరణం అనుకూలించాక ప్రయాణాన్ని కొనసాగించాను. మౌంట్​ ఎల్​బ్రస్​లో మైనస్​ 30 డిగ్రీల గడ్డకట్టించే చలిలో పోరాటం చేశాను. నా కళ్లముందే ఐదుగురు పర్వతారోహకులు చనిపోయారు. ఇలాంటి చేదు ఘటనలు నా జీవితంలో ఎన్నో ఉన్నాయి. భారత్​లోని 28 రాష్ట్రాల్లోని ఎత్తైన పర్వతాలతో పాటు చివరకు ఎవరెస్ట్​ పర్వతాన్ని అధిరోహించడమే నా లక్ష్యం." - భూక్యా యశ్వంత్​, పర్వతారోహకుడు

