స్కైరూట్ విక్రమ్-1లో సిరిసిల్ల బ్రదర్స్ - రాకెట్ లాంచ్లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న అన్నదమ్ములు
స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్లో ముగ్గురు సిరిసిల్ల సోదరులు - సామాన్య కుటుంబం, సర్కారు బడిలో విద్యాభ్యాసం - ప్రస్తుతం సంస్థలో పలు కీలక బాధ్యతల నిర్వహణ - ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న అన్నదమ్ములు
Published : July 20, 2026 at 2:17 PM IST
Siricilla Youth In Skyroot Startup : ఇటీవల 'విక్రమ్-1' రాకెట్ను అంతరిక్షంలోకి పంపించిన 'స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్' ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఖ్యాతి గడిస్తోంది. దేశంలోనే తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్ను ప్రయోగించిన సంస్థగానూ చరిత్ర సృష్టించింది. హైదరాబాద్ కేంద్రంగా పని చేస్తున్న ఈ స్టార్టప్ రూపొందించిన మొదటి ఆర్బిటాల్ ప్రయోగ వాహకమైన 'విక్రమ్-1'ను శ్రీహరికోటలోని సతీష్ ధవన్ అంతరిక్ష కేంద్రం(షార్) నుంచి శనివారం విజయవంతంగా ప్రయోగించారు.
ఈ అంకుర సంస్థ తొలి ప్రయత్నంలోనే భూ కక్ష్యలోకి శాటిలైట్లను ప్రవేశపెట్టడం వల్ల భారత ప్రైవేటు అంతరిక్షరంగ సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసినట్లైంది. అయితే, ఈ విజయంలో భాగస్వాములైన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా యువకులు ఇప్పుడు ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.
అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరుపొందుతూ : ఈ ప్రయోగంతో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించిన స్కైరూట్ స్టార్టప్లో సిరిసిల్ల పట్టణానికి చెందిన అడప సంతోష్, అడప కిరణ్, బొమ్మదేవి నాగరాజు కీలక పాత్ర పోషించారు. సామాన్య కుటుంబ నేపథ్యాల నుంచి వచ్చి అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరుకునేలా అంతరిక్ష మిషన్లో పాలుపంచుకొని యువతకు స్ఫూర్తి కలిగిస్తున్నారు. సాంకేతిక నైపుణ్యంతో పాటు పట్టుదల కృషి ఉంటే ఏదైనా సాధించగలమని ఈ యువ ఇంజినీర్లు చాటిచెబుతున్నారు.
ఈ ముగ్గురు అన్నదమ్ములే : ఒకే పట్టణానికి చెందిన ఈ యువకుల్లో ఒకే ఇంటి నుంచి వచ్చిన వారూ ఉన్నారు. అడప సంతోష్, కిరణ్లు సొంత అన్నదమ్ములు. వీరు పదో తరగతి దాకా సిరిసిల్ల పట్టణంలోని సర్కారు బడిలోనే చదివారు. నిజామాబాద్, హైదరాబాద్లో పాలిటెక్నిక్ డిప్లొమాలో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ (ఈఈఈ) పూర్తి చేశారు. వీరి సమీప బంధువైన కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన నాగరాజు బీటెక్లో సీఎస్ఈ చేశారు. ఈయనకు సంతోష్, కిరణ్లు వరుసకు అన్నదమ్ములు అవుతారు.
కీలక విధులు నిర్వర్తిస్తూ : నిజామాబాద్లోని పాలిటెక్నిక్ కళాశాలలో అడప సంతోష్కుమార్ ఈఈఈ పూర్తి చేశారు. అనంతరం ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో బీటెక్ చదివారు. ఆ తర్వాత భారత రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్డీవో)లో మూడేళ్ల పాటు ఎలక్ట్రికల్ గ్రౌండ్ చెక్ అవుట్ విభాగంలో పనిచేశారు. స్కైరూట్ స్టార్టప్లో 2024 నుంచి ఏవియానిక్స్ గ్రౌండ్ చెక్ అవుట్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజినీర్గా పనిచేస్తున్నారు. రాకెట్ ప్రయోగంలో కీలకమైన ఏవియానిక్స్ సిస్టమ్ సమీకరణ, టెస్టింగ్, గ్రౌండ్ చెక్ అవుట్ ప్రక్రియలను సమన్వయం చేసే బాధ్యతలను పర్యవేక్షించారు.
టీం లీడర్గా బాధ్యతలు చేపడుతూ : అడప కిరణ్కుమార్ డిప్లొమా పూర్తి చేసిన తర్వాత భారత రక్షణ అభివృద్ధి పరిశోధనా సంస్థలో పది సంవత్సరాల పాటు పలు విభాగాల్లో విధులు నిర్వహించారు. అనంతరం అయిదున్నర సంవత్సరాలుగా స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్లో స్పేస్ ఏవియానిక్స్ విభాగం(సీఏడీ)లో టీం లీడర్గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా రాకెట్ డిజైన్ రూపొందించడం, ఇంజినీరింగ్ పనుల్లో పలు కీలక బాధ్యతలను నిర్వహించారు.
ఎలక్ట్రికల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజినీర్గా : కిరణ్, సంతోష్ల బంధువు బొమ్మదేవి నాగరాజు కూడా బీటెక్లో సీఎస్ఈ పూర్తి చేశారు. ఇంటర్న్షిప్లో భాగంగా స్కైరూట్లో చేరారు. తర్వాత ఇదే సంస్థలోనే ఎలక్ట్రికల్ ఇంటిగ్రేషన్ ఇంజినీర్గా విధుల్లోకి చేరారు. వీరు రాకెట్ ఎలక్ట్రిసిటీ సిస్టమ్స్ ఈక్వేషన్, కనెక్టింగ్ వంటి ముఖ్యమైన బాధ్యతలను పర్యవేక్షించారు.
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