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స్కైరూట్​ విక్రమ్​-1లో సిరిసిల్ల బ్రదర్స్ - రాకెట్​ లాంచ్​లో కీలక బాధ్యతలు నిర్వహిస్తున్న అన్నదమ్ములు

స్కైరూట్ ఏరోస్పేస్​లో ముగ్గురు సిరిసిల్ల సోదరులు ​- సామాన్య కుటుంబం, సర్కారు బడిలో విద్యాభ్యాసం - ప్రస్తుతం సంస్థలో పలు కీలక బాధ్యతల నిర్వహణ - ఇతరులకు ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న అన్నదమ్ములు

స్కైరూట్ సంస్థలో సిరిసిల్ల అన్నదమ్ములు
Siricilla Youth In Skyroot Rocket launch (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 20, 2026 at 2:17 PM IST

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Siricilla Youth In Skyroot Startup : ఇటీవల 'విక్రమ్​-1' రాకెట్​ను అంతరిక్షంలోకి పంపించిన 'స్కైరూట్​ ఏరోస్పేస్​' ప్రపంచ వ్యాప్తంగా ఖ్యాతి గడిస్తోంది. దేశంలోనే తొలి ప్రైవేట్ రాకెట్​ను ప్రయోగించిన సంస్థగానూ చరిత్ర సృష్టించింది. హైదరాబాద్​ కేంద్రంగా పని చేస్తున్న ఈ స్టార్టప్​ రూపొందించిన మొదటి ఆర్బిటాల్ ప్రయోగ వాహకమైన 'విక్రమ్​-1'ను శ్రీహరికోటలోని సతీష్‌ ధవన్‌ అంతరిక్ష కేంద్రం(షార్‌) నుంచి శనివారం విజయవంతంగా ప్రయోగించారు.

ఈ అంకుర సంస్థ​ తొలి ప్రయత్నంలోనే భూ కక్ష్యలోకి శాటిలైట్లను ప్రవేశపెట్టడం వల్ల భారత ప్రైవేటు అంతరిక్షరంగ సామర్థ్యాన్ని ప్రపంచానికి తెలియజేసినట్లైంది. అయితే, ఈ విజయంలో భాగస్వాములైన రాజన్న సిరిసిల్ల జిల్లా యువకులు ఇప్పుడు ఎంతో మందికి ఆదర్శంగా నిలుస్తున్నారు.

అంతర్జాతీయ స్థాయిలో పేరుపొందుతూ : ఈ ప్రయోగంతో సరికొత్త అధ్యాయాన్ని ప్రారంభించిన స్కైరూట్​ స్టార్టప్​లో సిరిసిల్ల పట్టణానికి చెందిన అడప సంతోష్, అడప కిరణ్, బొమ్మదేవి నాగరాజు కీలక పాత్ర పోషించారు. సామాన్య కుటుంబ నేపథ్యాల నుంచి వచ్చి అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరుకునేలా అంతరిక్ష మిషన్​లో పాలుపంచుకొని యువతకు స్ఫూర్తి కలిగిస్తున్నారు. సాంకేతిక నైపుణ్యంతో పాటు పట్టుదల కృషి ఉంటే ఏదైనా సాధించగలమని ఈ యువ ఇంజినీర్లు చాటిచెబుతున్నారు.

ఈ ముగ్గురు అన్నదమ్ములే : ఒకే పట్టణానికి చెందిన ఈ యువకుల్లో ఒకే ఇంటి నుంచి వచ్చిన వారూ ఉన్నారు. అడప సంతోష్, కిరణ్​లు సొంత అన్నదమ్ములు. వీరు పదో తరగతి దాకా సిరిసిల్ల పట్టణంలోని సర్కారు బడిలోనే చదివారు. నిజామాబాద్, హైదరాబాద్​లో పాలిటెక్నిక్​ డిప్లొమాలో ఎలక్ట్రికల్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్స్ ఇంజినీరింగ్ (ఈఈఈ) పూర్తి చేశారు. వీరి సమీప బంధువైన కామారెడ్డి జిల్లాకు చెందిన నాగరాజు బీటెక్​లో సీఎస్​ఈ చేశారు. ఈయనకు సంతోష్, కిరణ్​లు వరుసకు అన్నదమ్ములు అవుతారు.​

ground check out engineer Santosh Kumar
గ్రౌండ్ చెక్ అవుట్​ ఇంజినీర్​గా పనిచేస్తున్న సంతోష్‌కుమార్‌ (Eenadu)

కీలక విధులు నిర్వర్తిస్తూ : నిజామాబాద్​లోని పాలిటెక్నిక్‌ కళాశాలలో అడప సంతోష్‌కుమార్‌ ఈఈఈ పూర్తి చేశారు. అనంతరం ఓ ప్రైవేట్ కాలేజీలో బీటెక్ చదివారు. ఆ తర్వాత భారత రక్షణ పరిశోధన అభివృద్ధి సంస్థ (డీఆర్​డీవో)లో మూడేళ్ల పాటు ఎలక్ట్రికల్ గ్రౌండ్ చెక్​ అవుట్​ విభాగంలో పనిచేశారు. స్కైరూట్​ స్టార్టప్​లో 2024 నుంచి ఏవియానిక్స్ గ్రౌండ్ చెక్ అవుట్​ ఇంటిగ్రేషన్​ ఇంజినీర్​గా పనిచేస్తున్నారు. రాకెట్ ప్రయోగంలో కీలకమైన ఏవియానిక్స్ సిస్టమ్​ సమీకరణ, టెస్టింగ్​, ​గ్రౌండ్‌ చెక్‌ అవుట్‌ ప్రక్రియలను సమన్వయం చేసే బాధ్యతలను పర్యవేక్షించారు.

CAD team leader Kiran Kumar
సీఏడీ టీం లీడర్​గా పని చేస్తున్న కిరణ్​కుమార్ (Eenadu)

టీం లీడర్​గా బాధ్యతలు చేపడుతూ : అడప కిరణ్​కుమార్ డిప్లొమా పూర్తి చేసిన తర్వాత భారత రక్షణ అభివృద్ధి పరిశోధనా సంస్థలో పది సంవత్సరాల పాటు పలు విభాగాల్లో విధులు నిర్వహించారు. అనంతరం అయిదున్నర సంవత్సరాలుగా స్కైరూట్​ ఏరోస్పేస్​లో స్పేస్ ఏవియానిక్స్ విభాగం(సీఏడీ)లో టీం లీడర్​గా బాధ్యతలు చేపట్టారు. ఇందులో భాగంగా రాకెట్ డిజైన్ రూపొందించడం, ఇంజినీరింగ్ పనుల్లో పలు కీలక బాధ్యతలను నిర్వహించారు.

Nagaraj works as an electrical integration engineer
ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంటిగ్రేషన్‌ ఇంజినీర్‌గా పనిచేస్తున్న నాగరాజు (Eenadu)

ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంటిగ్రేషన్‌ ఇంజినీర్‌గా : కిరణ్, సంతోష్​ల బంధువు బొమ్మదేవి నాగరాజు కూడా బీటెక్‌లో సీఎస్‌ఈ పూర్తి చేశారు. ఇంటర్న్‌షిప్‌లో భాగంగా స్కైరూట్‌లో చేరారు. తర్వాత ఇదే సంస్థలోనే ఎలక్ట్రికల్‌ ఇంటిగ్రేషన్‌ ఇంజినీర్‌గా విధుల్లోకి చేరారు. వీరు రాకెట్‌ ఎలక్ట్రిసిటీ సిస్టమ్స్ ఈక్వేషన్, కనెక్టింగ్ వంటి ముఖ్యమైన బాధ్యతలను పర్యవేక్షించారు.

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