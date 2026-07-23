'రాక్ బాల్'లో అద్భుత ప్రతిభ - అందాలి ఆర్థిక చేయూత
ఏషియన్ గేమ్స్లో భారత్కు స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించిన క్రీడాకారుడు - చదువును, ఫైనాన్స్ వర్క్ను సమతుల్యం చేసుకుంటూ ఆటలో విజయం - ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఇప్పించాలని సర్కార్కు విజ్ఞప్తి
Published : July 23, 2026 at 11:55 AM IST
Young Man Wins Gold Medal Rock Ball : ఒక సామాన్య వ్యవసాయ కుటుంబం నుంచి వచ్చిన ఆ యువకుడు నేడు జాతీయ, అంతర్జాతీయ స్థాయిలో సత్తా చాటుతున్నాడు. ఆటపై ఉన్న మక్కువతో అడుగడుగునా ఆర్థిక పరమైన ఇబ్బందులు ఎదురైనా, తన పట్టుదలతో వాటన్నింటిని అధిగమించాడు. పగలు ఆట, మధ్యాహ్నం చదువు, రాత్రి ఫైనాన్స్ వర్క్. ఇలా తన దినచర్యను సమతుల్యం చేసుకుంటూనే అంతర్జాతీయ స్థాయికి చేరుకున్నాడు. 8 దేశాలు పాల్గొన్న సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్లో భారత్కు స్వర్ణ పతకాన్ని సాధించాడు. రాక్ బాల్ క్రీడలో అద్భుతాలు సృష్టిస్తున్నాడు.
సమతుల్యాన్ని పాటిస్తూ - ఆటలో మెరిసిన యువకుడు : మేడ్చల్ జిల్లా పూడూరు గ్రామానికి చెందిన గోపాల్ యాదవ్ది సాధారణ వ్యవసాయ కుటుంబం. తండ్రి మేకల కాపరి, తల్లి వ్యవసాయ కూలీ. గ్రామంలోని ప్రభుత్వ పాఠశాలలోనే ప్రాథమిక విద్యాభ్యాసం పూర్తి చేశాడు. క్రీడల్లో తన ప్రతిభతో హైదరాబాద్లోని ఏవీ, మల్లారెడ్డి కాలేజీల్లో ఉచితంగా సీట్లు సాధించి ఎంబీఏ, బీపీఈడీ పూర్తి చేశాడు. క్రీడల పట్ల ఉన్న ఆసక్తితో 2011లో వాలీబాల్ను కెరీర్గా ఎంచుకున్నాడు. ఒకవైపు చదువు, మరోవైపు గ్రౌండ్ ఈ రెండింటితో పాటు తన సొంత ఖర్చుల కోసం ఐదేళ్ల పాటు రాత్రిపూట ఫైనాన్స్ కలెక్షన్ పని కూడా చేశాడు. ఇలా ఆట, చదువు, పని ఈ మూడింటినీ బ్యాలెన్స్ చేస్తూనే డిగ్రీ, బీపీఈడీ ఎంబీఏ పూర్తి చేశాడు.
ఆరు, ఏడు గంటలు నిలబడి ప్రయాణం : కళాశాల స్థాయిలో ఇంటర్ యూనివర్సిటీ టోర్నమెంట్లు, ఓయూ గేమ్స్, హర్యానాలో జరిగిన సీనియర్ నేషనల్స్లో వాలీబాల్ ఆటగాడిగా తన ముద్ర వేశాడు. ప్రైవేట్ టోర్నమెంట్లకు వెళ్లే సమయంలో అతను పడ్డ కష్టాలు అన్నీ ఇన్నీ కావు. చేతిలో డబ్బులు లేకపోవడంతో జనరల్ బోగీల్లోనే ప్రయాణం చేశాడు. ఆరు, ఏడు గంటల పాటు నిలబడే ప్రయాణించి, మరుసటి రోజు ఉదయాన్నే మైదానంలో ఆట ఆడేవాడు.
ఈ ఆటను తొమ్మిదో తరగతిలో మొదలుపెట్టాను. స్కూల్ అయిపోయాక సీనియర్స్ ఆడేవారు. వాళ్లకు బాల్ తెచ్చి ఇస్తూ పట్టుదలతో ఆడాలని నిర్ణయించుకున్నాను. ప్రైవేట్ టోర్నమెంట్లకు వెళ్లేటపుడు 6 నుంచి 7 గంటలు నిల్చొని ట్రైన్లో ప్రయాణం చేసేవాళ్లం. ఇండియాకు గోల్డ్మెడల్ తీసుకువచ్చాను. మన రాష్ట్రం నుంచి ప్రభుత్వ ఉద్యోగాన్ని ఆశిస్తున్నాను. రాక్ బాల్ ఒలింపిక్ స్థాయిలోకి వెళితే ఆడాలనేది నా కల - గోపాల్ యాదవ్, క్రీడాకారుడు
ఇండియాకు స్వర్ణ పతకం : వాలీబాల్లో అంచెలంచెలుగా ఎదుగుతున్న గోపాల్కు కోచ్ లక్ష్మణ్ రూపంలో సరైన మార్గదర్శకత్వం లభించింది. వాలీబాల్ ఆటను పోలి ఉండే రాక్ బాల్ వైపు కోచ్ అతన్ని ప్రోత్సహించాడు. గోపాల్ లెఫ్ట్ హ్యాండ్ ప్లేయర్ కావడం వాలీబాల్ మెలకువలు తెలిసి ఉండటంతో ఈ ఆట అతనికి మరింత కలిసొచ్చింది. అలా దిల్లీలో జరిగిన సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్ సెలెక్షన్స్కు వెళ్లిన గోపాల్, కఠినమైన ట్రయల్స్ తర్వాత ఎంపికైన 12 మందిలో ఒకడిగా జాతీయ జట్టులో స్థానం దక్కించుకున్నాడు.
ఇటీవల 8 దేశాలు పాల్గొన్న ఫస్ట్ సౌత్ ఏషియన్ గేమ్స్లో అద్భుత ప్రదర్శన కనబరిచి ఇండియాకు స్వర్ణ పతకం సాధించడంపై కోచ్ హర్షం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. ఇన్ని సాధించినా అతనికి ఇంకా సరైన గుర్తింపు దక్కలేదు. ప్రస్తుతం ప్రైవేట్ పాఠశాలల్లో పిల్లలకు వాలీబాల్ కోచ్గా శిక్షణ ఇస్తూ, తన ప్రతిభను పంచుతున్నాడు. స్పోర్ట్స్ కోటా కింద రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైనా ఉద్యోగం కల్పిస్తే తన ఆటను మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లగలనని భావిస్తున్నాడు.
రాక్ బాల్ క్రీడల్లో గోపాల్ మంచి ప్రతిభను కనబరిచాడు. ఇండియా నుంచి సెలక్ట్ అయ్యి గోల్డ్ మెడల్ను సాధించాడు. పూడూరుకు, నాకు మంచి పేరును తీసుకువచ్చాడు. ఈ ఆట దేశంలో మొదలై 18 సంవత్సరాలు అవుతుంది. మొదటిసారిగా జరిగిన సౌత్ ఎషియన్ టోర్నమెంట్లో 8 దేశాలు పాల్గొన్నాయి. అందులో మన దేశానికి మొదటి స్థానం లభించింది - లక్ష్మణ్ , రాక్ బాల్ క్రీడా కోచ్
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