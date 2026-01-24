ETV Bharat / state

రూ.2 కోట్ల జీతం వదిలి పాల వ్యాపారంలోకి - నెలకు రూ.25 లక్షల టర్నోవర్ సాధిస్తున్న టెకీ

రూ.2కోట్ల జీతం వచ్చే ఉద్యోగానికి రాజీనామా - 200 గేదెలతో పాల డెయిరీ ఏర్పాటు చేసిన ములుగు జిల్లా యువకుడు - పలువురుకి ఉపాధి కల్పిస్తూ తాను సంపాదిస్తూ ఆదర్శంగా నిలుస్తున్న సతీశ్​రావు

Techie Dairy Farm Success Story
Techie Dairy Farm Success Story (EENADU)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : January 24, 2026 at 2:57 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

Techie Dairy Farm Success Story : అతడు చిన్నప్పటి నుంచి కలలు కన్న ఉద్యోగాన్ని సాధించాడు. సంవత్సరానికి రూ.2.02 కోట్ల వేతనం. జీవితం సాఫీగా సాగుతోంది అనుకుంటున్న సమయంలో ఒక్కసారిగా కుటుంబంలో పరిస్థితులు తలకిందులయ్యాయి. వివిధ రకాల సమస్యలతో ఊరు వాళ్లు తన కుటుంబాన్ని దూరంగా పెట్టారు. అది చూసి తీవ్ర మనోవేదనకు గురైన అతడు ఎక్కడో కాదు, సొంత గ్రామంలోనే తానేంటో నిరూపించుకోవాలి అనుకున్నాడు. అప్పటి వరకు తాను చేస్తున్న మంచి ఉద్యోగాన్ని వదిలి వ్యాపార రంగంలోకి వెళ్లేందుకు సిద్ధమయ్యాడు. అనతి కాలంలోనే అంతకంటే ఎక్కువ సంపాదించే స్థాయికి ఎదిగాడు! అసలింతకీ ఎవరు అతడు? అసలేం జరిగిందంటే?

ఉద్యోగానికి గుడ్​ బై చెప్పి పాలవ్యాపారం పెట్టి : ములుగు జిల్లాలోని వెంకటాపూర్‌ మండలం వెల్తుర్లపల్లి గ్రామంలోని వ్యవసాయాధారిత కుటుంబం తాటిపర్తి సతీష్‌రావుది. అతడి బాల్యంలో తల్లిదండ్రులు వ్యవసాయంలో అంతగా దిగుబడులు రాకపోవడంతో ఆర్థికంగా నష్టపోయారు. అయినప్పటికీ 3 పిల్లలను చదివించడం ఏనాడూ ఆపలేదు. సతీష్‌ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని గణపురం మండల కేంద్రంలో ఎస్​ఎస్​సీ విద్యను పూర్తి చేశాడు. ములుగు గవర్నమెంట్ డిగ్రీ కళాశాలలో డిగ్రీ చదివిన అనంతరం వరంగల్‌ ఎన్‌ఐటీలో(నేషనల్ ఇన్​స్టిట్యూట్ ఆఫ్ టెక్నాలజీ) ఎమ్మెస్సీ విద్యనభ్యసించాడు.

ఆపైన అమెరికాలో పోస్ట్​గ్రాడ్యుయేషన్(మాస్టర్స్​) చేసేందుకు ఉపకారవేతనం సహా సీటు రావడంతో సతీష్​రావు అక్కడికి వెళ్లిపోయాడు. అక్కడే ప్రముఖ ఔషధ సంస్థ అయిన ఫైజర్‌ కంపెనీలో స్టాటిస్టికల్‌ ప్రోగ్రామర్‌గా జాబ్​ను సాధించాడు. మొదట రూ.85 లక్షలతో వేతనంతో అతడి ఉద్యోగ జీవితం మొదలైంది. ఆ తర్వాత పలు సంస్థలు మారాడు. ఈ క్రమంలోనే జీతం పెరిగింది. అయినప్పటికీ జీవితంలో ఏదో వెలితి. ఎందుకంటే బాల్యం నుంచి తనకు ఉద్యోగం చేయడం కంటే, పది మందికి ఉద్యోగాలు కల్పించాలనేదే కల.

కానీ అదే సమయంలో అతడి కుటుంబానికి గ్రామంలో అనుకోని ఇబ్బందులు ఎదురయ్యాయి. అలా అని కుంగిపోలేదు. ఎలాగైనా సొంత ఊర్లోనే స్థిరపడి తలెత్తుకుని తిరగాలని సంకల్పించుకున్నాడు. ఈ క్రమంలో డెయిరీ పరిశ్రమ ఏర్పాటు చేయాలనే ఆలోచన అతడికి వచ్చింది. దాంతో అమెరికాలో ఉన్న పలు డెయిరీలను సందర్శించి పరిశీలించాడు. వారాంతాల్లో అక్కడికి వెళ్లి కొత్త విషయాలను నేర్చుకునేవాడు. ఆ సమయానికి తన జీతం రూ.2.02 కోట్లు తోటి స్నేహితులు ‘మంచి శాలరీ వస్తోంది ఇక్కడే ఉండొచ్చు కదా’ అన్నారు. అయినప్పటికీ తన లక్ష్యాన్ని మాత్రం అతడు విడిచిపెట్టలేదు. 2023లో పుట్టిన ఊరికి వచ్చేశాడు.

బ్యాంకు లోన్​ మంజూరు చేయడంతో : 2 నెలలు ఇంట్లోనే ఉంటూ ఇంటి నుంచే విధులు నిర్వర్తించాడు. ఈ సమయంలో తన డెయిరీ ఫాం ప్రాజెక్టు గురించి పలు బ్యాంకులను సందర్శించి సంబంధిత మేనేజర్లకు వివరించేవాడు. అమెరికాలో కోట్ల రూపాయల శాలరీ వస్తుందంటున్నావు అదంతా వదిలేసి ఇది సాధ్యమవుతుందా? అన్నవారే ఎక్కువ. మరికొంతమందైతే ‘మీ ఇంట్లో వాళ్లని తీసుకురా’ అని కూడా చెప్పారు. అయినప్పటికీ ఏమాత్రం నిరాశ చెందకుండా, పట్టు వదలని విక్రమార్కుడిలా ప్రయత్నించాడు. అప్పటికే డెయిరీ ఏర్పాటు చేయడం కోసం తన దగ్గర ఉన్నటువంటి నగదుతో 22 ఎకరాల వ్యవసాయ భూమిని కొనుగోలు చేశాడు. చివరికి ఓ బ్యాంకు అతడి ప్రాజెక్టును ఒప్పుకొని రూ.4 కోట్ల లోన్​ను మంజూరు చేసింది.

నేచర్​ డెయిరీ ఫాం పేరుతో : 2024లో నాలుగెకరాల విస్తీర్ణంలో 2 షెడ్లను వేసి మొదట పంజాబ్‌ నుంచి 100 గేదెలను తీసుకొచ్చాడు. ప్రస్తుతం మరో 100 గేదెలు తీసుకురావడంతో వాటి సంఖ్య 200కు చేరింది. డెయిరీ ఫాంకు ఒక మేనేజర్, సూపర్‌వైజర్, పది గేదెలకు ఒకరు చొప్పున మనుషులను ఏర్పాటు చేశాడు. ఎలాంటి యంత్రాలను ఉపయోగించకుండా సంప్రదాయ పద్ధతిలో పాలు తీస్తున్నారు. రోజుకు 900 నుంచి 950 లీటర్ల వరకు పాలు సమకూరుతున్నాయి. వీటిని ‘నేచర్‌ డెయిరీ ఫాం’ పేరుతో జయశంకర్‌ భూపాలపల్లి జిల్లాలోని గణపురం, మంజూనగర్, భూపాలపల్లిలో మొత్తం నాలుగు అవుట్‌లెట్స్​ను ఏర్పాటు చేసి విక్రయిస్తున్నారు. డెయిరీ ఫాం, అవుట్‌లెట్లలో కలిపి మొత్తం 28 మంది సిబ్బంది పనిచేస్తున్నారు. మరో 25 మంది వరకూ పాల ఉత్పత్తుల ద్వారా జీవనోపాధి పొందుతున్నారు. నెలకు పాతిక లక్షల వరకూ వస్తోంది! సొంత వ్యాపారాలు చేయాలనుకునే యువతకు సతీష్‌ అనుభవం ఓ చక్కని పాఠం అని చెప్పవచ్చు.

వాట్​ ఏ ఐడియా మేడమ్స్​! - రూ.25 లక్షలతో బిజినెస్​ - బ్రాండ్​ ఆదరణ మాత్రం మస్త్!

YUVA : 3 ఏళ్లలో రూ.4 కోట్ల టర్నోవర్‌ - థీమ్‌ కేఫ్​తో అందరి దృష్టి ఆకర్షిస్తోన్న యువతి

TAGGED:

STARTUP STORIES OF ENTREPRENEURS
TECHIE DAIRY FARM SUCCESS STORY
SUCCESS STORY OF SATISH RAO
పాల వ్యాపారంలో రాణిస్తున్న టెకీ
TECHIE DAIRY FARM SUCCESS STORY

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.