పెళ్లికి నిరాకరించిన యువతి - హెచ్‌ఐవీ రక్తాన్ని ఎక్కించిన యువకుడు

హైదరాబాద్ పోచారంలో దారుణ ఘటన - పెళ్లికి నిరాకరించిన యువతికి హెచ్‌ఐవీ రక్తాన్ని ఎక్కించిన యువకుడు - పోచారం పోలీసుల అదుపులో నిందితుడు మనోహర్

Young Man Transfuses HIV Infected Blood into Woman (ETV Bharat)
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 14, 2026 at 3:10 PM IST

Young Man Transfuses HIV Infected Blood into Woman : హైదరాబాద్ శివారు పోచారంలో దారుణం జరిగింది. పెళ్లికి నిరాకరించిందనే కారణంతో ఓ యువతికి యువకుడు హెచ్‌ఐవీ ఉన్న రక్తాన్ని ఎక్కించాడు. సినిమా తరహాలో జరిగిన ఈ ఘటన కలకలం రేపుతోంది. పోచారం ప్రాంతానికి చెందిన మనోహర్ అనే యువకుడికి ఓ యువతితో గతంలో వివాహ నిశ్చితార్థం జరిగింది. యువకుడితో పాటు అతని తల్లిదండ్రులకు హెచ్‌ఐవీ ఉందని యువతికి తెలియడంతో ఆమె పెళ్లికి నిరాకరించింది. ఇదే విషయంలో ఆగ్రహానికి గురైన మనోహర్, ఈ నెల 11న యువతి ఇంటికి వెళ్లాడు. ఎలాగైనా తనను పెళ్లి చేసుకోవాలని ఒత్తిడి చేశాడు. అయినప్పటికీ సదరు యువతి మరోసారి పెళ్లికి నిరాకరించింది.

అప్పటికే హెచ్‌ఐవీ పాజిటివ్‌ ఉన్న రక్తాన్ని వెంట తీసుకెళ్లిన మనోహర్ యువతికి ఎక్కించి అక్కడి నుంచి పరారయ్యాడు. యువతి అస్వస్థతకు గురవడంతో ఆస్పత్రికి తరలించి రక్త పరీక్షలు చేయగా అసలు విషయం బయటపడింది. మనోహర్ తనకు బలవంతంగా ఇంజెక్షన్ చేశాడని యువతి తెలిపింది. ఇదే అంశంపై బాధిత కుటుంబం పోచారం పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పోలీసులు కేసు నమోదు చేశారు. యువకుడిని అరెస్టు చేసి, ఘట్‌కేసర్‌లోని ప్రభుత్వాస్పత్రిలో రక్త పరీక్షలు నిర్వహించారు. ఇవాళ రిమాండ్‌కు తరలించనున్నారు.

