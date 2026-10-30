'వైద్యులు, పోలీసులే నా చావుకు కారణం' - సూసైడ్ నోట్ రాసి యువకుడి బలవన్మరణం
Young Man Suicide in Adilabad: తేలుకుట్టడంతో ఓ యువకుడు రిమ్స్కు వెళ్లాడు. సిబ్బంది అనుచితంగా ప్రవర్తించడంతో ఫోన్లో రికార్డు చేశాడు. వైద్య సిబ్బంది పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేయడంతో మనస్తాపానికి గురై ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు.
Published : October 30, 2026 at 9:54 AM IST
Adilabad RIMS Suicide Case : తేలు కుట్టిందని ఆస్పత్రికి వెళితే వైద్యులు తనతో అనుచితంగా ప్రవర్తించి, పోలీసులతో కొట్టించారని ఓ యువకుడు మనస్తాపానికి గురయ్యాడు. ఈ క్రమంలోనే సూసైడ్ నోట్ రాసి బలవన్మరణానికి పాల్పడ్డాడు. ఈ ఘటన ఆదిలాబాద్ పట్టణంలోని వికలాంగుల కాలనీలో గురువారం చోటుచేసుకుంది. వివకాల్లోకి వెళితే,
రాత్రి తేలు కుట్టడంతో ఆస్పత్రికి
మృతుడి కుటుంబసభ్యులు, దళిత సంఘాల నాయకులు తెలిపిన కథనం ప్రకారం, పట్టణానికి చెందిన రాహుల్ (25) పుణేలో ఉద్యోగం చేస్తున్నారు. దసరా పండుగ నేపథ్యంలో ఆయన ఇంటికి వచ్చారు. అయితే బుధవారం రాత్రి ఆయనకు తేలు కుట్టడంతో ఆదిలాబాద్లోని రిమ్స్ ఆసుపత్రికి వెళ్లారు. అక్కడ వైద్య సిబ్బంది సరైన విధంగా స్పందించకపోవడంతో వారి ప్రవర్తనను తన ఫోన్లో రికార్డ్ చేయడానికి ప్రయత్నించారు.
దీంతో అక్కడ సీఎంవోగా ఉన్న వైద్యుడు సౌరభ్, స్టాఫ్ నర్సు మమత ఆయనతో అనుచితంగా ప్రవర్తించారు. ఆస్పత్రిలో న్యూసెన్స్ చేస్తున్నాడంటూ రాహుల్పై డయల్ 100కు సమాచారం ఇచ్చారు. దీంతో పోలీసులు అక్కడికి వచ్చారు. టూ టౌన్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఫతేసింగ్ అతడిని స్టేషన్కు తరలించారు. ఆ తర్వాత రాహుల్ను విడుదల చేశారు. కానీ ఇంటికి చేరుకున్న రాహుల్ సూసైడ్ నోట్ రాసి ఉరి వేసుకున్నారు.
తండ్రి ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు
రిమ్స్ వైద్యులు, ఆదిలాబాద్ టూ-టౌన్ పోలీసులు తన మరణానికి కారణమని రాహుల్ తన లేఖలో పేర్కొన్నారు. దీంతో కుటుంబసభ్యులు దళిత సంఘాల మద్దతుతో రిమ్స్ డైరెక్టర్ కార్యాలయం ఎదుట నిరసన చేపట్టారు. దీనిపై స్పందించిన ఎస్పీ అఖిల్ మహాజన్ ఈ ఘటనపై విచారణ జరిపేందుకు అదనపు ఎస్పీ బి.సురేందర్ రావును ప్రత్యేక అధికారిగా నియమించారు. మృతుడి తండ్రి కె.రాజు ఇచ్చిన ఫిర్యాదు మేరకు డాక్టర్ సౌరభ్, నర్సు మమత, టూ-టౌన్ హెడ్ కానిస్టేబుల్ ఫతే సింగ్, బ్లూ కోల్ట్ కానిస్టేబుల్ జీవన్, హోమ్ గార్డు నవీన్లపై ఎట్రాసిటీ కేసు నమోదు చేసినట్లు డీఎస్పీ ఎల్.జీవన్ రెడ్డి తెలిపారు.
ఆత్మహత్య పరిష్కారం కాదు
జీవితమన్నాక ఏదో ఒక సందర్భంలో సమస్యలు ఎదురవడం సాధారణమని, వాటికి తగిన విధంగా ఆలోచిస్తే పరిష్కార మార్గాలు దొరుకుతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. మీకు ఆత్మహత్యకు సంబంధించిన ఆలోచనలు వచ్చినా, తీవ్ర ఒత్తిడికి గురవుతున్నా, మీ సమస్యను ఇతరులతో పంచుకోవాలని భావిస్తున్నా, మీకు సహకరించేందుకు హెల్ప్లైన్ సెంటర్లు సిద్ధంగా ఉన్నాయి. అందుకోసం స్నేహ ఫౌండేషన్ - 04424640050 (24x7 అందుబాటులో ఉంటుంది) లేదా టాటా ఇన్స్టిట్యూట్ ఆఫ్ సోషల్ సైన్సెస్ హెల్ప్లైన్ - 9152987821కి సంప్రదించవచ్చు. వీరు ఆదివారం మినహాయించి సోమవారం నుంచి శనివారం వరకు ఉదయం 8 నుంచి రాత్రి 10 గంటల వరకు అందుబాటులో ఉంటారు. వారిని సంప్రదించి మీ సమస్యలను వివరించవచ్చు. తద్వారా తగిన పరిష్కార మార్గాలను పొందవచ్చు.
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